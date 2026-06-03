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పశువులపై పెద్దపులి దాడి - భయాందోళనలో స్థానికులు

16 దూడలు, ఒక గేదెను చంపేసిన పెద్దపులి - భయాందోళనలో గంగంపాలెం వాసులు, ప్రజలు అప్రమత్తం చేస్తున్న అటవీశాఖ అధికారులు - పోతవరం వద్దే వాహనాలను నిలిపివేత

Tiger Roaming in Polavaram Attacks Cattles
Tiger Roaming in Polavaram Attacks Cattles (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:10 AM IST

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Tiger Roaming in Polavaram Attacks Cattles : గత 4 నెలలుగా ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాసులను పెద్దపులి భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తోంది. ఇటీవల రాత్రి వేళల్లో పశువులపై దాడి చేస్తూ స్థానికులలో భయాందోళనను రేకెత్తిస్తోంది. పోలవరం జిల్లాలో సంచరిస్తూ ఆయా ప్రాంతాల్లో కలకలం సృష్టిస్తోంది. అటవీశాఖ అధికారులు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా బెబ్బులిని బంధించడంలో విఫలమవుతున్నారు. ఇప్పటివరకు రాజమహేంద్రవరం అటవీ పరిధిలోనే పెద్దపులి సంచరించింది. తాజాగా మళ్లీ తిరిగి గంగవరం మండలంలోకి ప్రవేశించింది. పులి సంచారంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు హడలిపోతున్నారు.

పశువులపై పెద్దపులి దాడి: పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలం గంగంపాలెంలో పెద్దపులి సంచారం కలవరపెడుతోంది. మంగళవారం రాత్రి పశువులపై పెద్దపులి దాడి చేసింది. 14 ఆవుదూడలు, 2 గేదె దూడలు, ఒక గేదెపై పెద్దపులి హతమార్చింది. పెద్దపులి సంచారంతో గంగంపాలెం వాసులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాల్లో భారీగా పశువులు ఉండటంతో పాడి రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు మైదాన ప్రాంతాల నుంచి గండి పోచమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులను పోతవరం వద్ద అటవీశాఖ అధికారులు నిలిపివేస్తున్నారు. దీంతో అధికారులు పోతవరం వద్దే వాహనాలను నిలిపివేస్తున్నారు. దేవీపట్నం మండలం గంగంపాలెం వద్ద అటవీ శాఖ బృందాలు పరిశీలిస్తున్నాయి.

అటవీశాఖ పటిష్ట చర్యలు: పాపికొండలు ప్రాంతంలో పెద్దపులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అటవీశాఖ పటిష్ట చర్యలు చేపడుతుందని రాజమహేంద్రవరం సర్కిల్‌ సీసీఎఫ్‌ జ్యోతి పేర్కొన్నారు. మే 27న రాజవొమ్మంగి రేంజ్‌ పరిధిలో కొండలింగంపర్తి, వాతంగి బీట్‌ ప్రాంతాల్లో 9 పశువులను పులి చంపినట్టు సమాచారం అందింది. వెంటనే అధికారులు పరిహారం అందజేశారని వివరించారు.

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షణాధికారి పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారని తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో సమర్ధవంతమైన సమన్వయం, ప్రజల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అవసరమైన ఆదేశాలు ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేస్తున్నారని డా.టి. జ్యోతి వెల్లడించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు పులిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక రెస్క్యూ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. వీలైనంత త్వరగా ఆ పులిని బంధిస్తామని డాక్టర్ టి. జ్యోతి తెలిపారు.

తెలంగాణ నుంచి ఏపీలోకి: ఈ ఏడాది జనవరిలో సుమారు మూడేళ్ల మగపులి తెలంగాణ నుంచి ఏపీలోకి ప్రవేశించిందని అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఫిబ్రవరి 6న తూర్పుగోదావరి జిల్లా కూర్మాపురంలో ఈ బెబ్బులిని సురక్షితంగా బంధించమని, ఆ తర్వాత దానిని విశాఖలోని యానిమల్‌ రెస్క్యూ సెంటర్‌కు తరలించామని వెల్లడించారు.

ఆవాస అనుకూలత, ఆహార లభ్యత, సంరక్షణ అవకాశాలకు సంబంధించి నిర్వహించిన శాస్త్రీయ అంచనాల ఆధారంగా, ఆ పులిని రంపచోడవరం డివిజన్ పరిధిలో ఉన్న పాపికొండల జాతీయ పార్కులోకి వదిలిపెట్టాలని ఒక కమిటీ ఏకగ్రీవంగా సిఫార్సు చేసిందని అధికారులు వివరించారు. ఈ మేరకు ఫిబ్రవరి నెల 14న దానికి నిరంతర పర్యవేక్షణ కోసం రేడియోకాలర్‌ను అమర్చి కొండ మొదలు సమీపంలోని విడుదల చేశామని అన్నారు. అప్పటినుంచి పోలవరం జిల్లా వాసులను హడలెత్తిస్తుందని వెల్లడించారు.

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TAGGED:

TIGER ATTACKS IN CATTLE
TIGER ROAMING IN GANGAVARAM
పశువులపై పెద్దపులి దాడి
TIGER ALERT IN POLAVARAM
TIGER ROAMING IN POLAVARAM

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