పులి కోసం గాలింపు - నాలుగో రోజు కొనసాగుతున్న ఆపరేషన్
Tiger Roaming in kanumuru Forest Area: పులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అధికారులు, ప్రత్యేక బృందాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. పులి కదలికలను ట్రాకర్ సాయంతో ఎప్పటికప్పుడు గుర్తిస్తూ అటవీశాఖ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 4:30 PM IST
ఎన్టీఆర్ జిల్లా గంపలగూడెం మండలం కనుమూరు అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం నాలుగో రోజుకు చేరింది. వరుసగా 4 రోజులుగా అదే అటవీ ప్రాంతంలో పులి అక్కడే మకాం వేయడంతో అటవీశాఖ అధికారులు ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగిస్తున్నారు. పులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అధికారులు, ప్రత్యేక బృందాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. పులి కదలికలను ట్రాకర్ సాయంతో ఎప్పటికప్పుడు గుర్తిస్తూ అటవీశాఖ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది.
పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతాన్ని నిరంతరం పరిశీలిస్తూ దాని కదలికలపై నిఘా ఉంచుతున్నారు. మరోవైపు పులిని బంధించే ఆపరేషన్లో పుణెకు చెందిన నిపుణులు, ప్రత్యేక సిబ్బంది చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. పెద్దపులిని ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా సురక్షితంగా బంధించేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపడుతూ అటవీశాఖ అధికారులు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు. పులి సంచారం నేపథ్యంలో సమీప గ్రామాల ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆర్డీవో ఎ. కుమార్ సూచించారు.