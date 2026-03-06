పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి మకాం - రేడియో కాలర్ ద్వారా లొకేషన్ ట్రాకింగ్
అడ్డతీగల మండలం తిమ్మాపురం పరిసరాల్లోనూ రాత్రి పెద్దపులి కదలికలు- సురక్షితంగా బంధించేందుకు 65 మంది అటవీ సిబ్బంది, గల రెండు బృందాల గస్తీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 2:24 PM IST
Tiger Roaming at Gangavaram: ప్రస్తుతం పోలవరం జిల్లా ఎటపాక మండల పరిధిలోని గోదావరి తీరంలో పెద్దపులి సంచరిస్తున్నట్లు స్థానికులు అటవీశాఖ అధికారులకు సనాచారమిచ్చారు. ఇది వెంకటరెడ్డిపేట-చోడవరం మధ్యలో తిరుగుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. నెల్లిపాక అటవీ రేంజ్ సిబ్బంది పులి పాదముద్రల కోసం గాలిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి పాదముద్రల జాడ లభించలేదని, గోదావరి తీరంలో గాలిస్తున్నట్లు అటవీ అధికారుల వెల్లడించారు.
గురువారం రాత్రి అడ్డతీగల మండలం తిమ్మాపురం పరిసరాల్లోనూ రాత్రి పెద్దపులి కదలికలను గుర్తించినట్లు తెలిపారు. పెద్దపులి పాదముద్రలను కనుగొనేందుకు అటవీ బృందాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. పులి మెడలో ఉన్న రేడియో కాలర్ ద్వారా ఎక్కడ ఉందనేది తెలుసుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారు. గోకవరం, జగ్గంపేట, ఏలేశ్వర మండలాల పరిధి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
గస్తీ: గురువారం మొత్తం పులి గంగవరం మండల పరిధిలో తిరిగిందని, ఇవాళ కూడా అక్కడే మాటు వేసి ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. గంగవరం మండలం ఏలేరు జలాశయం వెనక జలాల పరిధిలో పెద్ద కొండలు, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సేద తీరుతున్నట్టు అటవీ అధికారులు గుర్తించారు. నిన్న ఏలేరు రిజర్వాయర్ వెనుక జలాలు పులికొండ వద్ద పులి సంచరించిన పాదముద్రలు సేకరించారు. రాత్రికి గంగవరం మండలం మొల్లవరం, అడ్డతీగల మండలం తిమ్మాపురం మధ్య ప్రాంతంలో పెద్దపులి ఉన్నట్టు కదలికలు రేడియో కాలర్లో నమోదయ్యాయి. తర్వాత పులి ఆచూకీ సంబంధించి ఇంకా వివరాలు రేడియోకాలర్లో నమోదు కావాల్సి ఉంది. దానిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు 65 మంది అటవీ సిబ్బంది, నాగార్జునసాగర్ - శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ నుంచి 11 మంది సభ్యులు గల రెండు బృందాలు కూడా గస్తీ తిరుగుతున్నాయి.
పాద ముద్రల కోసం గాలింపు: పులి సంచారంతో గోకవరం, గంగవరం, అడ్డతీగల, జగ్గంపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో భయాందోళన నెలకొంది. ఏలేరు జలాశయం, గట్టుబాట, పులిపడితే, జగ్గంపేట మండలం గోవిందాపురం, బామవరం పరిసర ప్రాంతాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మాత్రం కొండ కోనల్లోనే సేద తీరుతోంది. రాజమహేంద్రవరం సీసీఎఫ్ శ్రీకంఠనాథరెడ్డి పర్యవేక్షణలో అటవీ సిబ్బంది. పాద ముద్రల కోసం గాలిస్తున్నారు. రాజమహేంద్రవరం పోస్ట్ రిలీజ్ మానిటరింగ్ కమిటీ నిపుణుల బృందం ఆధ్వర్యంలో పెద్దపులి కదలికలపై ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. పులిని బంధించేందుకు మూడు బోనులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. పెద్దపులి రంపచోడవరం మన్యంలోనే మకాం వేసింది. గంగవరం, అడ్డతీగల, గోకవరం, జగ్గంపేట, ఏలేశ్వర మండలాల పరిధిలో సంచరిస్తూ ప్రజలన భయాందోళనకు గురి చేస్తోంది.
ప్రత్యేక బృందాలతో ట్రాక్: గురువారం మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట ప్రాంతంలో ఏలేరు రిజర్వాయర్ పులికొండ ప్రాంతంతో సంచరించినట్లు సబ్ డీఎఫ్వో సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. అటవీశాఖ అధికారులు ఆయాగ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. అడ్డతీగల సబ్ డీఏఫ్వో సుబ్బారెడ్డి, రేంజ్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో పులి కదలికలను ప్రత్యేక బృందాలతో ట్రాక్ చేస్తున్నారు. గురువారం రాత్రి ఏలేరు రిజర్వాయర్ పరిసరాల్లో కదలికలను గుర్తించారు. సీసీపీఎఫ్ కంచునాథరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో డీఏఫ్వోలు, రేంజి అధికారులు ఉదయం నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఏలేరు రిజర్వాయర్ పరిసరాల్లో పెద్దపులి కదలికలను పరిశీలించారు.
మళ్లొచ్చింది పెద్దపులి - భయాందోళనలో ప్రజలు