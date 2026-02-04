ETV Bharat / state

దర్జాగా రోడ్డుమీద తిరుగుతున్న పెద్దపులి- వీడియో వైరల్​

దివాన్ చెరువు వద్ద పెద్దపులి సంచారం - జాతీయ రహదారిపై వెళ్తుండగా వీడియో చిత్రీకరణ - వైరల్‌గా మారిన వీడియోలు - ఆందోళనలో స్థానికులు

Tiger Roaming at Rajamahendravaram Diwancheruvu
Tiger Roaming at Rajamahendravaram Diwancheruvu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 10:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger Roaming at Rajamahendravaram Diwancheruvu: నాలుగు రోజులుగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఓ పెద్దపులి రోజుకు ఒక ఊరు తిరుగుతూ జనాలను భయాందోళనలకు గురిచేస్తోంది. మంగళవారం రాత్రికి రాజమహేంద్రవరం శివారు దివాన్ చెరువు వద్ద పులి సంచరిస్తున్న దృశ్యాలు బయటకు వచ్చాయి. రాత్రి 9 గంటల సమయంలో పెద్దపులి దివాన్ చెరువు వద్ద జాతీయ రహదారి పక్కనే సంచరిస్తున్న దృశ్యాలను కారులో వెళ్తున్న వ్యక్తులు చిత్రీకరించారు. రోడ్డుపై తిరుగుతూ, గోడలు దూకుతున్న దృశ్యాలను కారులో వెళ్తున్న వ్యక్తులు సెల్‌ఫోన్‌లో బంధించారు.

దర్జాగా రోడ్డుమీద తిరుగుతున్న పెద్దపులి- వీడియో వైరల్​ (ETV Bharat)

అటవీశాఖ అధికారులు, పోలీసులు వెంటనే అక్కడకు వెళ్లారు. ఇంతలో అది దివాన్‌చెరువు పరిధిలోని ఎస్‌వీపీఎస్‌ ఫంక్షన్‌ హాలు, దిల్లీ పబ్లిక్‌ స్కూల్‌ మధ్యలోని కొబ్బరి తోటలోకి చేరినట్లు సమచారం రావడంతో యంత్రాంగం అంతా అక్కడకు చేరింది. రాజమహేంద్రవరం సర్కిల్‌ సీసీఎఫ్‌ బీఎన్‌ఎన్‌.మూర్తి ఆధ్వర్యంలో డీఎఫ్‌వో ప్రభాకరరావు, ఎఫ్‌ఆర్‌వో దావీదురాజు నాయుడు, డీఆర్‌వో శ్రీనివాస్‌రావు, రాష్ట్ర సిల్వికల్చరిస్ట్‌ ఆర్‌.శ్రీనివాసరావు తదితరులు క్షేత్రస్థాయిలో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పూణేలో ఉండే నిపుణులతో సంప్రదిస్తున్నారు. బుధవారం ఉదయానికి వారిని రాజమహేంద్రవరం రప్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

తోటలో ఓ కుటుంబం: ప్రస్తుతం పులి ఉన్న తోట విశాఖపట్నం- విజయవాడ జాతీయ రహదారికి పక్కనే ఉండటంతో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ మేరకు అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో తోటలోని ఓ పెంకుటింట్లో తోటమాలి కుటుంబం ఉంటోంది. తండ్రి, తల్లి, అక్క, తమ్ముడు ఉంటున్నారు. పోలీసులు వారితో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. సమాచారం ఇచ్చే వరకు బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించారు. తొర్రేడు వద్ద మూడు ఆవులను చంపి పంట పొలాల్లో తిరుగుతూ చివరకు దివాన్ చెరువు వద్ద వాహనదారుల కంటపడింది. అది ఏ గ్రామాల వైపు వెళ్తుందో, ఎవరిని ఏం చేస్తుందో అనే భయం స్థానికులను వెంటాడుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

పెద్దపులి సంచరించిన ప్రాంతాలు

జనవరి 20: ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెం

జనవరి 31: పట్టిసీమ నుంచి గోదావరి దాటి సీతానగరం మండలం చినకొండేపూడి గ్రామంలోకి

ఫిబ్రవరి 2: రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణం వెంకటనగరంలో పులి పాదముద్రలు గుర్తించారు. తొర్రేడు, వెంకటనగరం, కాతేరు గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.

ఫిబ్రవరి 1: సీతానగరం మండలం తొర్రేడు గ్రామంలో రెండు ఆవులును, ఒక దూడపై దాడి చేసి, చంపేసింది.

రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణం పరిధిలో కోలమూరు మీదుగా గాడాలకు వచ్చినట్లు మంగళవారం ఉదయం గుర్తించారు. మంగళవారం రాత్రికి గామన్‌ వంతెనకింద రోడ్డుపై నుంచి ఆటోనగర్‌ మీదుగా ఎస్‌వీపీఎస్‌ ఫంక్షన్‌ హాలు, దిల్లీ పబ్లిక్‌ స్కూల్‌ మధ్యలో ఉన్న కొబ్బరితోటలోకి చేరింది.

రాజమహేంద్రవరంలో పెద్దపులి సంచారం - జాడ కోసం అధికారుల అన్వేషణ

ఛత్తీస్‌గఢ్‌ నుంచి రాష్ట్రంలోకి పెద్దపులి - అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల హెచ్చరిక

TAGGED:

TIGER AT DIWANCHERUVU
TIGER VIDEO VIRAL
TIGER SPOTTED IN EAST GODAVARI
TIGER ROAMING UPDATES
TIGER ROAMING AT RAJAMAHENDRAVARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.