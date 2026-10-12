కృష్ణంపాలెంలో రాత్రి లేగ దూడపై పెద్దపులి దాడి
నాలుగు రోజుల క్రితం గోదావరిని దాటి ఏలూరు జిల్లా పోలవరం మండలం మీదుగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి గోపాలపురం మండలం కోమటికుంట ప్రాంతంలోని మాతంగమ్మ మెట్ట వద్ద తిష్ట వేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 12:29 PM IST
Tiger Roaming at East Godavari District: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. గోపాలపురం మండలం కోమటికుంట ప్రాంతంలోని మాతంగమ్మ మెట్ట వద్ద పెద్దపులి తిష్ట వేసింది. కృష్ణంపాలెంలో రాత్రి లేగ దూడపై పెద్దపులి దాడి చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దేవరపల్లి మండలం గౌరీపట్నం క్వారీలో నుంచి కృష్ణంపాలెం మీదుగా మాతంగమ్మ మెట్ట వద్దకు పెద్దపులి చేరుకున్నట్లు జీపీఎస్ ట్రాకర్ ద్వారా అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు.
80 మంది సిబ్బందితో రెస్క్యూ ఆపరేషన్: నాలుగు రోజుల క్రితం (ఈ నెల 7న) గోదావరిని దాటి ఏలూరు జిల్లా పోలవరం మండలం మీదుగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి గోపాలపురం మండలం కోమటికుంట ప్రాంతంలోని మాతంగమ్మ మెట్ట వద్ద తిష్ట వేసింది. దేవరపల్లి మండలం కృష్ణంపాలెం మీదుగా మాతంగమ్మ మెట్ట వద్దకు చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ఆహారాన్ని తినకుండా సుమారు 200 కిలోమీటర్ల పైనే ప్రయాణించినట్లు తెలుస్తోంది. పెద్దపులిని సురక్షితంగా పట్టుకోవడానికి సుమారు 80 మంది సిబ్బందితో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ఆయా గ్రామాల ప్రజలను అటవీశాఖ అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
రెండు రోజుల క్రితం జిల్లాలోని కొవ్వూరు నియోజకవర్గంలోని చాగల్లు మండలంలో పెద్ద పులి సంచారంపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చాగల్లు గ్రామం నుంచి లక్ష్మీపురం వెళ్లే మార్గంలో మేడ ప్రసాద్కు చెందిన పొలం వద్ద పులి ఉన్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. జీపీఎస్ ఆధారంగా పులి కదలికలను అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం. దీంతో పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. రైతులు, ప్రజలు పొలాల వద్దకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని, అటవీశాఖ అధికారులు సూచించే భద్రతా చర్యలను అనుసరించాలని వివరించారు.
గతంలోనూ సీతానగరం నుంచి గోదావరి నదిని దాటుకుని ఏలూరు జిల్లా పోలవరం మండలం గూటాల, తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలం గోపవరం మీదుగా వెళ్లి అక్కడి నుంచి తిరిగి తాళ్లపూడి మండలం బయ్యవరం, తుపాకులగూడెం, రాగోలపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో పులి ప్రయాణించినట్లు పాదముద్రల ఆధారంగా అధికారులు గుర్తించారు.
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