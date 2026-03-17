కాకినాడలో మకాం వేసిన పెద్దపులి - శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా గుర్తింపు
కాకినాడ జిల్లాలోని బవురువాకకొండ ప్రాంతాల్లోనే మకాం వేసిన పెద్దపులి - పులి జాడను శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా గుర్తించిన అటవీ అధికారులు - పులిని పట్టుకునేందుకు కాకినాడ డీఎఫ్వో రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో గాలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 10:27 PM IST
Tiger Movements in Prathipadu Constituency of Kakinada District: కాకినాడ జిల్లాలో యంత్రాంగాన్ని పెద్దపులి ఉరుకులు పరుగులు పెట్టిస్తోంది. జిల్లాలోని ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలోనే పెద్ద పులి తిరుగుతోంది. శంఖవరం మండలం జి కొత్తపల్లి నుంచి ప్రత్తిపాడు మండలం బవురవాక నల్ల కొండమ్మ తల్లి ఆలయం వద్ద రోజంతా మకాం వేసింది. శాటిలైట్ రేడియో కాలర్ ద్వారా కదలికలు తెలుస్తున్నా బంధించేందుకు వీలుచిక్కడం లేదు. ప్రత్తిపాడు, శంఖవరం మండలాల సరిహద్దుల్లో తిరుగుతున్న పెద్దపులి బవురువాక నుంచి ఉద్దండ జగన్నాథపురం వైపు వెళ్లింది. అక్కడి నుంచి పోతులూరు, శరభవరం, కొంతంగి, కొత్తూరు, వజ్రకూటం వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెప్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్తిపాడు, శంఖవరం సరిహద్దు గ్రామాలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.
ఎత్త ఎతైన కొండలు అటవీ ప్రాంతంలో రోజంతా పులి సేదతీరింది. అటవీ బృందాలు రోజంతా పర్యవేక్షించాయి. 11 హనుమాన్ బృందాలు, 3 మత్తుమందు ఇచ్చే బృందాలు, సిబ్బంది కాకినాడ డీఎఫ్వో రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పెద్ద పులిని పట్టుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. పులి మాత్రం చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తూ తప్పించుకొని తిరుగుతోంది. రైతులు, స్థానికులు ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పులి అలజనులతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. పెద్దపులి చాలా తెలివిగా, చురుగ్గా ఉందని పట్టుకునేందుకు ఎంత ప్రయత్నించినా తప్పించుకుంటోందని కాకినాడ డీఎఫ్వో రామచంద్రరావు తెలిపారు. పులి తిరిగే ప్రాంతాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
కొన్ని నెలలుగా: గత కొన్ని నెలలుగా పెద్దపులి జిల్లాను వీడకుండా ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తుంది. పగలు, రాత్రీ తేడా లేకుండా తిరుగుతుంది. మాటు వేసి పాడిపశువులను చంపుకు తింటుంది. దాని జాడ కోసం వెతుకుతున్న అధికారులకు చిక్కకుండా పలు ప్రాంతాల్లో దర్జాగా తిరుగుతుందీ పెద్దపులి. ఇటీవల ఆవును కొబ్బరి తోటలోకి లాక్కెళ్లి చంపిన వైనం ప్రజల్లో మరింత ఆందోళనకు గురి చేసింది.
శ్రీశైలం - నాగార్జునసాగర్ టైగర్ ప్రాజెక్టు నిపుణులు, కాకినాడ జిల్లా అటవీ సిబ్బంది, డీఎఫ్ఓ రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో పులిని పట్టుకునేందుకు సమన్వయ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. పులి సంచారం నేపథ్యంలో ప్రజల భద్రతకు అటవీ శాఖ అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది.
అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచన: పులిని పట్టుకునేంత వరకు ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. పెద్దపులి తిరిగే పరిసర ప్రాంతాలలో పిల్లల పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అలానే పొలాలకు వెళ్లేందుకు, రహదారుల్లో పులి సంచారం ఎక్కువ ఉండడంతో ఆంక్షలు విధించి రాకపోకలపై దృష్టి పెడుతున్నారు. జనావాసాల్లో పహారా కాసి పట్టుకునే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రజలు అసలు భయాందోళనకు గురికావొద్దని, త్వరలోనే పులి పట్టుకుంటామని అటవీ శాఖ అధికారులు గ్రామస్థులకు హామీ ఇస్తున్నారు.
