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తూర్పుగోదావరిలో పెద్దపులి కలకలం - గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన అధికారులు

గోపాలపురం మండల అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి కలకలం - కరగపాడు, బుచ్చియ్యపాలెం, నందిగూడెం అటవీ ప్రాంతంలో సంచరిస్తున్న పెద్దపులి - అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించిన అటవీశాఖ అధికారులు

Tiger Foot Steps In Godavari District
Tiger Foot Steps In Godavari District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 2:56 PM IST

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Officers Found Tiger Foot Steps In Godavari District : గత కొద్ది రోజులుగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో అటవీ ప్రాంతాలకు ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాల్లోని ప్రజలను పులి భయం వెంటాడుతోంది. ట్రాకర్ల సహాయంతో అధికారులు నిరంతరం నిఘా ఉంచినప్పటికీ, ఆ పులిని పట్టుకోవడం సవాలుగా మారింది. ఆవులు, దూడలపైనా అది చేస్తున్న ఆకస్మిక దాడులు ప్రజల్లో భయాందోళనలను మరింత పెంచుతున్నాయి. తాజాగా అటవీ శాఖ అధికారులు పులి అడుగుజాడలను గుర్తించారు. దీనితో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సమీప గ్రామాల ప్రజలకు వారు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.

తూర్పు గోదావరిలో పులి పాదముద్రలు: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పులి సంచారం మరోసారి కలకలం రేపింది. గోపాలపురం మండలంలోని కరకపాడు, నందిగూడెం సమీప అటవీ ప్రాంతాల్లో పులి సంచరించడాన్ని స్థానికులు గుర్తించి, అటవీ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. అటవీ శాఖ అధికారులు పులి పాదముద్రలను గుర్తించి, దాని ఉనికిని నిర్ధారించారు. దాని మెడకు అమర్చిన రేడియో కాలర్ ద్వారా ఆ జంతువును నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పులిని పట్టుకోవడానికి అటవీ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. మూడు బృందాలుగా విభజించి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ప్రారంభించి, డ్రోన్లు, ట్రాప్ కెమెరాలను మోహరించారు. పులి సంచారం కారణంగా సమీప ప్రాంతాల నివాసితులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, అధికారులు లౌడ్‌స్పీకర్ల ద్వారా ప్రకటనలు చేస్తూ, స్థానికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతున్నారు.

కొవ్వాడ జలాశయం వద్ద పులి సంచారం: పోలవరం మండలం ఎల్‌ఎన్‌డి పేట సమీపంలోని కొవ్వాడ జలాశయ ప్రాంతంలో పులి అడుగుజాడలు కనిపించడంతో స్థానికంగా కలకలం రేగింది. ఇవి పులి అడుగుజాడలేనని కన్నపురం ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ భాను ప్రకాశ్​ ధృవీకరించారు. ఇటుకలకోట మీదుగా ఆ పులి జలాశయ ప్రాంతానికి చేరుకుందని అడుగుజాడల ఆధారంగా గుర్తించినట్లు ఆయన తెలిపారు. అటవీ శాఖను అప్రమత్తం చేశామని, అటవీ శాఖ, వన్యప్రాణుల రక్షణ విభాగం (వైల్డ్‌లైఫ్ రెస్క్యూ యూనిట్) బృందాలు జలాశయ ప్రాంతానికి చేరుకుంటున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

గత నెలలో తిరిగివచ్చిన పెద్ద పులి: దేవీపట్నం మండలంలోని నేలకోట కొండపై సంచరించిన ఆ పులి, అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చి ప్రస్తుతం గంగంపాలెం సమీపంలోని కొండల్లో తిరుగుతోంది. దీని దృష్ట్యా, డిఎఫ్ఓ (DFO) రామచంద్రరావు పలు సూచనలు జారీ చేశారు. పులి దాడి నుంచి తప్పించుకునే దిశగా ప్రాథమిక చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు. పాడి రైతులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ తమ పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉంచాలని, అలాగే డి. రవిలంక నాగలాపల్లి పరిసరాల్లో ప్రయాణించే పోలవరం నిర్వాసితులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. ఆ పులిని సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు నిపుణుల బృందాలు- రెస్క్యూ స్క్వాడ్‌లతో కూడిన సుమారు 200 మంది సిబ్బంది గంగంపాలెం ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు, కానీ పులిని పట్టుకోలేకపోయారు. ఈ కార్యకలాపాల్లో సబ్-డిఎఫ్​ఓ అనుష, పలువురు రేంజ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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