తోడు కోసం పులుల రాక - వరుస దాడులతో స్థానికుల్లో భయం భయం
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కలవరపెడుతున్న పులి సంచారం - పక్క రాష్ట్రం దాటి జిల్లాకు చేరుకుంటున్న పులులు - ఆందోళనలో స్థానికులు
Published : November 13, 2025 at 9:04 AM IST
Tiger Movement in Adilabad District : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే పెద్దపులులకు పెట్టింది పేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాటి ఆవాసానికి అనువైన దట్టమైన అరణ్యాలు ఉంటాయి. ఇది వాటికి అనువైన ప్రాంతం కూడా. అయితే పులులు జత కోసం ఎంత దూరమైనా, ఎక్కడికైనా వెళ్లేందుకు లెక్క చేయవు. అక్టోబరు, నవంబరు మాసాల్లో మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం దాటి జిల్లాకు చేరుకుంటాయి. వీటి రాక ప్రతీ సంవత్సరం కొనసాగుతోంది. జనావాసాలు విస్తరించడంతో ఇక్కడి ప్రజలు మాత్రం భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
ఇటీవల బోథ్, భీంపూర్ మండలాల్లో కలవరపెట్టిన పులులు, సిరికొండ మండలంలోనూ సంచరిస్తున్నాయి. పశువులపై దాడులు చేస్తూ, మనుషులు కనిపిస్తే వారిపై కూడా దాడులు చేస్తూ వాటి గమ్యాన్ని సాగిస్తున్నాయి. ఈ పులులు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాను ఆనుకొని ఉన్న తిప్పేశ్వర్ అభయారణ్యం నుంచి మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ అటవీ ప్రాంతం గుండా ప్రవేశిస్తున్నాయి.
ఎన్-1 పులి పశువులపై దాడి : గతేడాది ఇదే నెలలో ఎన్-1 పులి మహారాష్ట్రలోని మాండ్వి, అంబాడి, కిన్వట్ మీదుగా ప్రవేశించి పశువులపై దాడి చేసింది. ఆ తర్వాత బోథ్, నేరడిగొండ, సిరికొండ, ఉట్నూరు మండలాల్లోని పశువులపై దాడి చేసింది. అలాగే నిర్మల్ జిల్లాలోని పెంబి, మామడ, సారంగాపూర్ మండలాల్లో పశువులపై దాడి చేస్తూ సంచరించింది.
ఈ ఏడాది నెల క్రితం పులి రెండుసార్లు బోథ్ మండలంలోని ఘన్పూర్ అటవీ ప్రాంతంలో, చింత్లబోరి అటవీ ప్రాంతంలో సంచరించింది. ఆ పులి అక్కడకి వచ్చి మొదటగా ఒక లేగ దూడపై దాడి చేసింది. అనంతరం సిరికొండ, భీంపూర్ మండలంలోని తాంసి(కె), గుంజాల, అంతర్గాంలో వారం పాటు సంచారం చేసింది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి సిరికొండలో పులి ఆనవాళ్లు కనిపించాయి.
లేగదూడపై దాడి : సిరికొండ మండలంలోని సాత్మోరి గ్రామ సమీపంలో పంట పొలంలో మెస్రం బొజ్జు నివాసం ఉంటున్నారు. ఆయన పంట పొలంలోకి మంగళవారం అర్ధరాత్రి పులి వచ్చింది. అక్కడే మంచెపై కుటుంబం ఉంది. పొలంలో పశువులను కట్టేశారు. లేగదూడపై దాడి చేయడంతో ఒక్కసారిగా అవి అరిచాయి. వారు లైట్వేసి కేకలు పెట్టడంతో పులి పారిపోయింది. దీంతో వారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఒకటా, రెండా : జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పులులు ఒకటా రెండా, అవి ఆడా, మగా అన్నది ప్రశ్నార్థంకా మారింది. గతంలోనూ ఈ వివరాలు నిర్ధారణ కాలేదు.
"కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ అటవీ ప్రాంతంలోకి వచ్చిన పులి జాడ కోసం గస్తీ నిర్వహిస్తున్నాం. అది ఆడా, మగా తెలియరాలేదు. పాదముద్రల ప్రకారం దాదాపు 4 నుంచి 5 ఏళ్ల వయసున్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం పెంబి అటవీ ప్రాంతం వైపు వెళ్లినట్లు గుర్తించాం. సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశాం." - నాగవత్ స్వామి, ఎఫ్ఆర్ఓ సిరిచెల్మ
రైతులు, కూలీలకు అటవీ అధికారుల సూచనలు :
- పంట చేనుకు ఒంటరిగా ఎవరూ వెళ్లరాదు
- ఉదయం 10 గంటల తర్వాతే ఇంటి నుంచి వెళ్లి, ఆ తర్వాత సాయంత్రం 5 గంటలలోపే ఇళ్లకు చేరుకోవాలి.
- ఎర్రని దుస్తులు ధరించడం వల్ల పులితో ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది.
- పులి కనిపిస్తే వెనకకు తిరిగి పరిగెత్తకూడదు. వీపు కనిపిస్తే వెంబడించే ప్రమాదం ఉంది.
- పెద్దగా అరుపులు చేయరాదు.
పులి సంచారం అలర్ట్ : 'ఎర్రటి దుస్తులు వేసుకోవద్దు - 5లోపే ఇళ్లకు చేరాలి'
ఏ పులి ఏ రాష్ట్రానిదో ఇలా గుర్తిస్తారట - వ్యాఘ్రాల గణనలో వింత విషయాలు