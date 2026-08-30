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పోలవరం ప్రాజెక్టు సమీపంలో పెద్దపులి సంచారం - భయాందోళనలో ప్రజలు

ఏలూరు జిల్లా దేవరగుండి టన్నెల్ వద్ద ఉన్న రెగ్యులేటర్ సమీపంలో పులి కదలికలు - రెండు దూడలను చంపిన పెద్దపులి, భయాందోళనలో స్థానికులు - ప్రాజెక్టు పరిసరాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అటవీశాఖ అధికారులు

Tiger Roaming in Eluru District
పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిసరాల్లో పెద్దపులి సంచారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 4:53 PM IST

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Tiger Roaming in Eluru District : ఏలూరు జిల్లా పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. ఈ సమాచారాన్ని ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్లకు ఏజెన్సీల ప్రతినిధులకు తెలియజేశారు. శనివారం రాత్రి పాత దేవరగుండి టన్నెల్ వద్ద ఉన్న రెగ్యులేటర్ సమీపంలో పులి తిరుగుతుండటాన్ని స్థానికులు గమనించారు. అక్కడే ఉన్న రెండు దూడలపై పెద్దపులి దాడి చేసి చంపినట్లు గ్రామస్థులు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో ప్రాజెక్టు పరిసర గ్రామాల ప్రజలు, కార్మికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.

ఇవాళ ఉదయం ముంపు గ్రామమైన దేవరగొంది సమీపంలో జంట సొరంగాల పరిసరాల్లో పెద్దపులి కదలికలను అధికారులు గుర్తించారు. పులి సంచార వార్తతో పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిసర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. రాత్రి సమయాల్లో ఒంటరిగా బయటకు రావద్దని హెచ్చరించారు. పులి కదలికలను పసిగట్టేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

ఈ పులి తొలుత ఛత్తీస్‌గఢ్‌ అడవుల నుంచి జనవరిలో ఏలూరు జిల్లా కుక్కునూరు మండలంలోకి ప్రవేశించింది. అక్కడి నుంచి బుట్టాయగూడెం, కొయ్యలగూడెం మండలాల అటవీ ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తూ స్థానికుల్లో భయాందోళనలు సృష్టించింది. అనంతరం జనవరి 31న తూర్పుగోదావరి జిల్లా అడవుల వైపు వెళ్లింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని రాయవరం సమీపంలో బెబ్బులి సంచారం పెరగడంతో అటవీ శాఖ అప్రమత్తమైంది.

పుణె నుంచి ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాన్ని రప్పించి పులిని సురక్షితంగా బంధించారు. అనంతరం దానిని విశాఖపట్నం జంతు ప్రదర్శనశాలకు తరలించి కొంతకాలం సంరక్షణలో ఉంచారు. ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం దీని మెడకు ఆధునిక కాలర్‌ ఐడీ అమర్చి ఫిబ్రవరిలో పోలవరం జిల్లా పరిధిలోని పాపికొండల అభయారణ్యంలో తిరిగి వదిలిపెట్టారు. అభయారణ్యంలో విడిచిపెట్టిన తర్వాత కూడా బెబ్బులి అడవుల్లోనే పరిమితం కాలేదు. ఏప్రిల్‌ 14న గోదావరి నదిని దాటి కొత్తూరు ముంపు గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది. అప్పటి నుంచి ఏలూరు, పోలవరం, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సంచరిస్తూ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోంది.

ప్రత్యేక బృందాల కృషి : మరోవైపు పులి సంచారాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారులతో పాటు ప్రత్యేక రెస్క్యూ బృందాలు, బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన వన్యప్రాణి నిపుణులు సంయుక్తంగా పనిచేస్తున్నారు. పులి అడవుల్లోనే ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు గ్రామాల్లోకి వస్తే వెంటనే స్పందించేలా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రజలు ఒంటరిగా అడవుల్లోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని, పులి కనిపించిన వెంటనే అటవీ శాఖకు సమాచారం ఇవ్వాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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TIGER ROAMING IN ELURU DISTRICT
TIGER MOVEMENT IN POLAVARAM
పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద పులి సంచారం
TIGER MOVEMENT IN POLAVARAM PROJECT

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