ఎన్టీఆర్, ఏలూరు జిల్లాల సరిహద్దుల్లో పెద్దపులి కలకలం - గ్రామాల్లో అధికారుల హైఅలర్ట్
Tiger movement NTR district : ఎన్టీఆర్, ఏలూరు జిల్లాల సరిహద్దుల్లోని రమణక్కపేట అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. అప్రమత్తమైన అధికారులు ప్రజలకు ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 3:35 PM IST
ఎన్టీఆర్, ఏలూరు జిల్లాల సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా పోయింది. గత కొంతకాలంగా ఏలూరు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తూ భయాందోళనలు సృష్టించిన పెద్దపులి, ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ జిల్లా సరిహద్దులకు చేరుకుంది. విస్సన్నపేట మండలం కొండపర్వ శివారులోని రమణక్కపేట అటవీ ప్రాంతంలో పులి సంచరిస్తున్నట్లు రెవెన్యూ అధికారులకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీంతో అటవీ, రెవెన్యూ, పోలీసు యంత్రాంగం ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమైంది.
గ్రామ సరిహద్దుల్లోని వ్యవసాయ పొలాల్లో పులి సంచరించిన ఆనవాళ్లు కనిపించాయి. రైతుల పొలాల్లో పెద్దపులి పాదముద్రలను అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి గుర్తించారు. పులి సంచారం వాస్తవమేనని తేలడంతో ప్రస్తుత సీజన్లో వ్యవసాయ పనుల కోసం పొలాలకు వెళ్లే రైతులు, కూలీలు ప్రాణగుప్పిట్లో పెట్టుకుని పనులు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. పశువుల కాపరులు సైతం అడవి వైపు వెళ్లేందుకు జంకుతున్నారు.
మైకుల ద్వారా విస్తృత ప్రచారం : పులి సంచారం నేపథ్యంలో అధికారులు స్పందించి ముందస్తు భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. రైతులు, కూలీలు ఎవరూ కూడా పొలాలకు ఒంటరిగా వెళ్లవద్దని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో గుంపులుగా మాత్రమే పనులకు వెళ్లాలని సూచించారు. సమాచారాన్ని వేగంగా చేరవేసేందుకు స్థానిక వాట్సప్ గ్రూపుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిక సందేశాలు పంపుతున్నారు. మరోవైపు గ్రామాల్లో రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు వాహనాలకు మైకులు కట్టి విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు ఆయా గ్రామాల్లో నిరంతరం గస్తీ తిరుగుతూ ప్రజలకు ధైర్యం చెబుతున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప రాత్రి వేళల్లో ఎవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరోవైపు అటవీ శాఖ అధికారులు పులి కదలికలను ట్రాక్ చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. పులి సంచరించే మార్గాలను గుర్తించి దాన్ని సురక్షితంగా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోకి మళ్లించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
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