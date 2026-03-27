పోలవరం జిల్లాలో మూడు పశువులను చంపిన పెద్దపులి - అప్రమత్తమైన అధికారులు
మూడు గేదె దూడలను చంపిన పెద్దపులి - ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించిన అటవీ, పశు సంవర్థక శాఖ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 8:33 PM IST
Tiger Killed Three Cattles In Polavaram District : పోలవరం జిల్లా మన్యంలో సంచరిస్తున్న పెద్దపులి రంపచోడవరం మండలం నుంచి దేవీపట్నం మండలంలోకి ప్రవేశించింది. చోడవరం మండలం దిరిసినపల్లి నుంచి గోకవరం రంపచోడవరం ప్రధాన రహదారిని దాటుకొని దేవీపట్నం మండలం కొత్త వీధిలోకి ప్రవేశించింది. కొత్త వీధిలో మూడు దూడలను పులి చంపేసింది. పశువుల మకాంలో అర్ధరాత్రి ఎప్పుడు దాడి చేయకుండా కొన్ని గేదలు ఆవులు దాడులు తెంపుకొని పరారయ్యాయి. మూడు దూడలు చనిపోయాయి. పులి గ్రామంలో సంచరిస్తుందని తెలియక ముందే గిరిజన రైతులు ఉపాధి కూలీలు పొలం బాట పట్టారు.
జీడి గింజలు పొలంలో ఏరుకునేందుకు వెళ్లిన వారికి పులి గ్రామంలో సంచరిస్తుందని సమాచారం తెలియడంతో భయంతో ఇళ్లకు చేరారు. పులి పశువులపై దాడి చేసిన సమీపంలోనే గిరిజన బాలుర ఆశ్రమ పాఠశాల వసతి గృహం ఉంది. దీంతో సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి ఎవరిని బయటికి రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. పులి ప్రస్తుతం కొత్తవీధి నుంచి రవ్వ చోడవరం మండలంలోకి లేదంటే దేవీపట్నం మండలంలోనే పయనించే అవకాశం ఉందని అటవీ అధికారులు అంచనా వేశారు. పులిని వెంబడిస్తూ అటవీ బృందాలు పర్యవేక్షణ చేస్తున్నాయి.
శాటిలైట్ రేడియో కాలర్ : తాజాగా కాకినాడ జిల్లాలో ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో కూడా పెద్దపులి సంచరించిన విషయం తెలిసిందే. శంఖవరం మండలం జి కొత్తపల్లి నుంచి ప్రత్తిపాడు మండలం బవురవాక నల్ల కొండమ్మ తల్లి ఆలయం వద్ద పులి ఒక రోజంతా మకాం వేసింది. శాటిలైట్ రేడియో కాలర్ ద్వారా కదలికలు తెలుస్తున్నా దానిని బంధించేందుకు అధికారులకు వీలుకాలేదు. అయితే పులిని పట్టుకునేంత వరకు ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. అదే సమయంలో పెద్దపులి తిరిగే పరిసర ప్రాంతాలలో పిల్లల పాఠశాలలకు కూడా సెలవులు ప్రకటించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఇంట్లో నుంచి బయటికి రమ్మని హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు.
అసలు పులులెందుకు జనావాసాల్లోకి వస్తుంటాయి? :
- పులులు వాటి ఆవాసాలను కోల్పోయినప్పుడు, ఆహార కొరత, వాటి సంరక్షిత ప్రాంతాల్లో జనాభా సంద్రత పెరగడం వంటి కారణాల వల్ల పులులు ప్రధానంగా జనావాసాల్లో సంచరిస్తుంటాయని అనేక నివేదికలు చెప్తున్నాయి.
- గ్రామాల్లో ఉండే పశువులకు పులులు ఆకర్షితమై, ఆహారం కోసం అవి తరచుగా గ్రామాలు, మనుషుల మధ్యకు వస్తుంటాయని అధికారులు చెప్తున్నారు.
ఆవాసాల నష్టం: వ్యవసాయం, మౌలిక సదుపాయాలు, మానవ నివాసాల కోసం అడవులను నరికివేయడంతో, పులులు తమ సహజమైన, విశాలమైన వేట ప్రదేశాలను కోల్పోయి, మానవులకు మరింత సమీపంగా జీవించవలసి వస్తోందని లయన్స్ టైగర్స్ అండ్ బేర్స్ సంస్థ చెబుతోంది.
పెరిగిన జనాభా సాంద్రత: విజయవంతమైన సంరక్షణ ప్రయత్నాల వల్ల కొన్ని ప్రాంతాలలో పులుల సంఖ్య పెరిగింది. కాబట్టి అనేక పులులు వాటి ఆవాసాల నుంచి బయటికి వచ్చి మానవులు అధికంగా నివసించే ప్రాంతాల వైపు కదులుతున్నాయని ఫ్రంట్లైన్లో నిపుణుడు ఉల్లాస్ కరంత్ అంటున్నారు.
ఆహార కొరత : అడపులలో ఆహార కొరత ఏర్పడినప్పుడు, పులులు వేటాడటానికి సులభమైన పశువుల (ఆవుల వంటివి) కోసం మానవ నివాసాల వైపు దారిని మళ్లించుకుంటున్నాయి.
వృద్ధ, గాయపడిన లేదా చిన్న వయస్సు పులులు: గాయపడిన, వృద్ధాప్యంలో ఉన్న లేదా బలహీనంగా ఉన్న పులులు అడవిలో వేగవంతమైన ఎరను వెంబడించలేవు, దీనివల్ల అవి మానవులు నివసించే ప్రాంతాలలో తక్కువ సవాలుతో కూడిన ఎరను వేటాడుతాయి అని ఈ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ చెబుతోంది.
విచ్ఛిన్నమైన కారిడార్లు: అడవుల మధ్య కారిడార్లకు అంతరాయం కలిగినప్పుడు, పులులు ఒక ఆవాస ప్రాంతం నుండి మరొకదానికి వెళ్లడానికి వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, గ్రామాల గుండా ప్రయాణించవలసి వస్తుందని ఫోరమ్ ఐఏఎస్ నివేదిక చెబుతోంది.
