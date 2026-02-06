ETV Bharat / state

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో హడలెత్తిస్తున్న బెబ్బులి - 6 రోజుల్లో 8 పశువులను చంపిన వ్యాఘ్రం

బెబ్బులిని పట్టుకునేందుకు సాంకేతిక శస్త్రాలు - రంగంలోకి పుణె నిపుణులు - పుణె రెస్క్యూ బృందంతో కలిసి రాత్రి గాలించిన అటవీశాఖ అధికారులు - థర్మల్‌ డ్రోన్లకు దొరకని పెద్దపులి ఆచూకీ

Tiger Killed 8 Cattle in 6 Days at East Godavari
Tiger Killed 8 Cattle in 6 Days at East Godavari (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 9:54 AM IST

Tiger Killed 8 Cattle in 6 Days at East Godavari : పెద్దపులి సంచారంతో రాజమహేంద్రవరం పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. 6 రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో 5 ఆవులు, ఒక గేదె, 2 దూడలను వ్యాఘ్రం చంపేసింది. దీంతో రాజమహేంద్రవరం శివారు, రాజానగరం మండల ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు. బుధవారం (04-02-26) అర్ధరాత్రి రాజానగరం మండలం భూపాలపట్నం పరిధిలోని పామాయిల్‌ తోటలో ఒక ఆవును పులి చంపింది. అక్కడి నుంచి జి.యర్రంపాలెం పరిధిలోని పామాయిల్‌ తోటలో మరో రెండు ఆవులను చంపడంతో పాటు ఒక దూడను సగం తిని వదిలేసింది.

గురువారం (05-02-26) అటవీశాఖ అధికారులు అక్కడకు వెళ్లి పరిశీలించారు. దానిని బంధించేందుకు రెస్క్యూ బృందం పుణె నుంచి వచ్చినట్లు వారు తెలిపారు. జి.యర్రంపాలెంలోని కృష్ణారావు కాలనీలో పులి పాదముద్రలు గుర్తించినట్లు వారు తెలియజేశారు. కలెక్టర్‌ కీర్తి చేకూరి, ఎస్పీ నరసింహకిషోర్, సీసీఎఫ్‌ బి.ఎన్‌.ఎన్‌.మూర్తి, డీఎఫ్‌వో ప్రభాకర్‌రావు, ఎఫ్‌ఆర్వో దావీదురాజు పామాయిల్‌ తోటల్లోకి వెళ్లి పరిశీలించారు. ప్రజలు ఆందోళనకు గురికావొద్దని సూచించారు. గురువారం రాత్రికి జి.యర్రంపాలెం, కేశవరం మధ్యలో కొండలపై, ఓ పరిశ్రమ ప్రాంతాల్లో పులి సంచరించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

రంగంలోకి రెస్క్యూ బృందం: పులి కడుపు నిండడంతో తోటల్లో విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం ఉందని అటవీశాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. అది చంపిన పశువుల కళేబరాల కోసం ఆ ప్రాంతానికి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. జనాలు ఆ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా తిరగడంతో దాని దిశను మార్చుకుంటోందన్నారు. అది తిరిగే ప్రాంతాలు, పొలాలను పసిగట్టేలా థర్మల్‌ డ్రోన్‌ పంపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామని అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. అది ఏ స్థితిలో ఉందో గమనించి, మత్తు ఇచ్చి బంధిస్తామన్నారు.

గత 6 రోజులుగా జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పులిని పట్టుకునేందుకు రెస్క్యూ బృందం రంగంలోకి దిగింది. పుణె కేంద్రంగా వ్యన్యప్రాణుల సంరక్షణ, పునరావసం, చికిత్స తదితర విభాగాల్లో ఈ ‘రెస్య్కూ’ సంస్థ విశేష సేవలు అందిస్తూ గుర్తింపు పొందింది. ఈ సంస్థ నుంచి 2 ప్రత్యేక వాహనాల్లో అయిదుగురు గురువారం రాజమహేంద్రవరం చేరుకున్నారు. పుణె నిపుణుల బృందం, పశువైద్య నిపుణులు కలిసి రాత్రి 8.30 గంటల సమయంలో తమ ఆపరేషన్‌ ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు.

ఇంకా చిక్కని పెద్దపులి: కొన్ని రోజులుగా పులిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అటవీశాఖ సిబ్బంది గత రాత్రి మండపేట మండలం కేశవరం కొండల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. పుణె నుంచి వచ్చిన స్పెషల్‌ టీమ్‌తో కలిసి థర్మల్‌ డ్రోన్లతో గాలించారు. అయినా ఆచూకీ మాత్రం లభించలేదు. క్వారీలు, గుట్టలు, పొదలు ఉండటంతో మాటు వేసి ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పులి జాడ కోసం ఉదయం నుంచి గాలింపు అటవీశాఖ అధికారులు మెుదలుపెట్టారు. కేశవరం, జి.ఎర్రంపాలెం, ద్వారపూడి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పాతతుంగపాడు, కొత్త తుంగపాడు, పుణ్యక్షేత్రం గ్రామాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

అత్యాధునిక సామగ్రితో: పులిని పట్టుకునేందుకు ఏఐ ఉపయోగించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పులికి మత్తు ఇంజక్షన్ ఇవ్వనున్నారు. అందుకుగానూ ఈ బృందంలో అన్ని విభాగాల నిపుణులు ఉన్నారు. 2007లో పుణే కేంద్రంగా ఈ సంస్థ ఏర్పడింది. ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు పాటు పడుతోంది. ఇప్పటి వరకు వీరు 230కి పైగా జాతులను సంరక్షించారు. ఆ సంస్థ గణాంకాల మేరకు 2024 వరకు 7,293 వన్యప్రాణులను సంరక్షించి పునరావాసం కల్పించారు.

ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే:

  • పెద్దపులి జాడ కనుగొనేందుకు 25 ట్రాప్‌ కెమెరాలు వినియోగిస్తున్నారు. ఇది జంతు కదలికలను మెమెరీ కార్డులో నిక్షిప్తం చేస్తుంది.
  • ముంబై నుంచి 4జీ కెమెరాలను పది తెప్పించారు. ఇవి జంతువును క్యాప్చర్‌ చేసిన వెంటనే కెమెరాకు అనుసంధానం చేసిన ఫోన్లకు ఆ ఫొటోలను, ప్రాంతాల సమాచారాన్ని చేరవేస్తాయి.

థర్మల్‌ డ్రోన్‌: ఈ డ్రోన్లు చీకటి పడిన తరువాత గమనించేందుకు ఉపకరిస్తాయి. ఒకవేళ చిత్రం సరిగా కనిపించకపోయినా, పులి శరీర ఉష్ణోగ్రతను డ్రోన్​కు అనుసంధానం చేసి పరిశీలిస్తారు. ఆ ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించిన వెంటనే సమాచారం చేరవేస్తుంది.

పీటీజడ్‌ కెమెరాలు: ప్రస్తుతం పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతాల్లో 3 చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన ట్రాప్‌ కేజ్‌లకు అనుసంధానం చేసి అమర్చుతారు. బోనులో పులి చిక్కుకున్న వెంటనే అనుసంధానం చేసిన ఫోన్​ నంబర్లుకు సమాచారం వెళ్తుంది.

రోజుకో ఊరిలో - రాత్రివేళలో వేటాడుతున్న పెద్దపులి - భయాందోళనలో జనం

ఆపరేషన్‌ ‘పెద్దపులి’ - పులిని బంధించేందుకు బోన్లు, ట్రాప్ కెమెరాల అమరిక

