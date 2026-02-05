ఆపరేషన్ ‘పెద్దపులి’ - పులిని బంధించేందుకు బోన్లు, ట్రాప్ కెమెరాల అమరిక
రాజమహేంద్రవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్న పెద్దపులి - పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు అటవీశాఖ అధికారుల ముమ్మర యత్నాలు - అక్కమ్మతల్లి కొండపై తిష్ట వేసినట్లు పోలీసుల అనుమానం
February 5, 2026
Updated : February 5, 2026
Tiger is Roaming Around Rajamahendravaram Latest Updates : అరణ్యం వీడి జన సంచారంలోకి వచ్చిన పెద్దపులి. 5 రోజులుగా రాజమహేంద్రవరం రూరల్, రాజానగరం నియోజకవర్గాల్లో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. రోజుకో గ్రామానికి మకాం మారుస్తూ ప్రయాణం సాగిస్తోంది. పులి జాడ కోసం విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్న అటవీ అధికారులు ఎట్టకేలకు శాటిలైట్ సిటీ వద్ద అక్కమ్మ కొండపై సేద తీరుతున్నట్టు గుర్తించారు. ఎలాగైనా పులిని బంధించి దాని ఆవాసానికి తరలిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో గ్రామాల్లో సంచరిస్తూ జనాల్ని వణికిస్తున్న పెద్దపులి బుధవారం రాత్రి రెండు ఆవుల్ని చంపింది. బుధవారం రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణ మండలం శాటిలైట్ సిటీ సమీపంలోని అక్కమ్మ తల్లి కొండ వద్ద పెద్దపులి మాటు వేసింది. రాత్రి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి రాజానగరం మండలం పుణ్యక్షేత్రం భూపాలపట్నం సరిహద్దుల్లోని పామాయిల్ తోటలో ఆవుని చంపింది. జి. యర్రంపాలెం సమీపంలోనూ మరో ఆవుని చంపేసింది. సమాచారం అందుకున్న అటవీ అధికారులు, ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరాంకృష్ణ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. పెద్దపులి పాదముద్రలను అధికారులు సేకరించారు.
బోన్లు, ట్రాప్ కెమెరాల అమరిక: రాజమహేంద్రవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తూ జనాలను వణికిస్తున్న పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు ముమ్మర యత్నాలు చేస్తున్నారు. నామవరం శాటిలైట్ సిటీ వద్ద అక్కమ్మతల్లి కొండపై తిష్ట వేసిన పులిని బంధించేందుకు బోన్లు ఏర్పాటు చేసి ట్రాప్ కెమెరాలు అమర్చారు. మత్తుమందు ఇచ్చేందుకు గన్లను కూడా సిద్ధం చేశారు. పగలు సేదతీరడం, రాత్రుళ్లు వేటాడంతో పులిని పెట్టుకోవడం సిబ్బందికి కష్టంగా మారింది.
మహారాష్ట్రలోని తడోబా పులుల అభయారణ్యం నుంచి దారి తప్పిన పెద్దపులి ఛత్తీస్ఘడ్ , తెలంగాణ మీదుగా రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ పులి సుమారు 600 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించిందని అంచనా వేశారు. పెద్ద పులి సంచరించిన ప్రాంతాల్లో ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ అధికారి చలపతిరావు పర్యటించారు. జనాలెవరూ భయపడవద్దని రాత్రుళ్లు ఒంటరిగా తిరగవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.
నిరంతరం పర్యవేక్షణ: పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. బుధవారం రాత్రికి రాజమహేంద్రవరం గ్రామీనం శాటిలైట్ సిటీ పరిధిలోని అంకాలమ్మతల్లి కొండ పక్కన జీడిమామిడి తోటలో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. స్టేట్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ పి.వి.చలపతిరావు, సీసీఎఫ్ బి.ఎన్.ఎన్.మూర్తి, డీఎఫ్వో ప్రభాకరరావు, ఎఫ్ఆర్వో ఎస్.దావీదురాజు నాయుడు, ఎన్టీసీఏ అధికారి రాజశేఖర్, మత్తువైద్యులు డా.ఫణీంద్ర నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
టెక్నాలజీ సాయంతో: రాత్రిపూట సైతం పులి సంచారాన్ని గుర్తించేందుకు థర్మల్ డ్రోన్ కెమెరాలను రప్పించారు. ఈ డ్రోన్లు శబ్ధం చేయవు. ఎలాంటి పరిసరాల్లో అయినా కదలికలను గుర్తించి ఫొటోలు తీస్తాయి. దీంతో పెద్దపులిని స్పష్టంగా గుర్తించే అవకాశం ఉంది. దీంతో దాని శరీర ఉష్ణోగ్రతనూ అంచనా వేయొచ్చు. మత్తు ఇచ్చేందుకు 6 రకాల ఇంజక్షన్లు సిద్ధం చేశారు. బోను కూడా తీసుకొచ్చారు.
పని చేసే బృందాలు:
- పులి కదలికలను, ఆనవాళ్లను గుర్తించేందుకు పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్ నుంచి వైల్డ్ లైఫ్ రెస్క్యూ బృందం వచ్చింది. ఈ బృందంలో 10 మంది సభ్యులు ఉంటారు.
- పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతాల్లో జనాలు రాకుండా డీఎస్పీ టి.వి.ఆర్.కె.కుమార్ నేతృత్వంలో 14 మంది రిజర్వ్ పోలీసు దళాలు పని చేస్తున్నాయి.
- నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ అథారిటీస్ అధికారి రాజశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో బృందం పని చేస్తుంది. పులికి హాని ఎలాంటి జరగకుండా తరలించేలా చూడటమే వీరి పని
- పులిని జాగ్రత్తగా బంధించి, అటవీ ప్రాంతంలో విడిచి పెట్టేందుకు విశేష నైపుణ్యం ఉండాలి. అందుకోసం దిల్లీ, పూణే నుంచి ప్రత్యేక బందం వస్తున్నాయి. ఈ బృందంలో 20 మంది సభ్యులు ఉంటారు.
పొరపాటున వికటిస్తే దాడి చేసే అవకాశం: పులికి మత్తు ఇవ్వడం అంత తేలికేం కాదని, పరిస్థితులు అన్నీ అనుకూలించాలని వైద్య నిపుణుడు డా.ఫణీంద్ర పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అంశాలు వివరించారు. ప్రస్తుత పులి బరువు సుమారు 200 కిలోలు ఉంటుందని అన్నారు. గన్లో 3 నుంచి 5 ఎంఎల్ మత్తు మందు లోడ్ చేసి షూట్ చేయాలిని చెప్పారు. దాదాపు 20 నిమిషాల వరకు వరకు దానిలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదన్నారు. ఆ సమయంలో దగ్గర్లో నీటి కుంటలు, తొట్టెలు వంటివి ఉండకూడదని వివరించారు. పొరపాటున వికటిస్తే తిరిగి దాడి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఎలా తప్పించుకోవాలో ముందే నిర్ణయించుకోవాలిని తెలిపారు. అతి ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు, రాత్రి సమయంలో మత్తు ఇవ్వకూడదని సూచించారు.
మరోవైపు శాటిలైట్ సిటీ, పిడింగొయ్యి, కలువగొయ్యి, శ్రీరాంపురం, రఘునాథ్ పురం గ్రామాల ప్రజలు కంటిమీద కునుకు లేకుండా గడుపుతున్నారు. పశువులపై దాడి చేయడం కొన్నింటిని చంపటంతో వాటిని కాపాడుకోవడం తమకు కష్టంగా మారిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. బాధిత గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యేలు గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి, బత్తుల బలరామకృష్ణ పర్యటించి ప్రజలకు ధైర్యం చెప్పారు.
