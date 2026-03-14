బాబోయ్ కాకినాడ జిల్లాలో పెద్ద పులి - ఆ ప్రాంతాల్లో రాకపోకలు నిలిపివేత
కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం మండలం అచ్చంపేట వద్ద పెద్దపులి సంచారం - పశువులపై దాడి, పులి సంచరిస్తున్న ప్రదేశాలకు వెళ్లే రహదారుల్లో రాకపోకలు నిలిపివేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 2:33 PM IST
Tiger Killed Cow In Kakinada District : కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం మండలం అచ్చంపేట వద్ద పెద్దపులి సంచారం స్థానికులను ఆందోళనలో ముంచెత్తింది. ఇటీవల పులి పశువులపై దాడి చేసి కొబ్బరితోటలోకి ఆవును లాక్కెళ్లి చంపిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనతో స్థానికుల్లో భయాందోళన నెలకొంది. అక్కడి గ్రామస్థులు, ప్రజలు బయటకు రావడంలో కూడా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
స్థానికుల్లో భయాందోళన వాతావరణం : పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతాల్లో రహదారులపై రాకపోకలను నిలిపివేసి, అటవీ అధికారులు, పోలీసులు అప్రమత్తంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. శంఖవరం మండలం అచ్చంపేట, కొత్తూరు, ఎస్.జగ్గంపేట పరిసరాలలో మూడుచోట్ల పెద్దపులి కనిపించడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.
రాకపోకలను నిలిపేసిన అధికారులు : ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలోని మన్యం ప్రాంతంలో కూడా పులి సంచారం కొనసాగుతుండటంతో, కొన్ని గ్రామాల రహదారులపై రాకపోకలను నిలిపివేయడానికి అధికారులు సమాలోచనలు జరుపుతున్నారు. అటవీ బృందాలు బోన్లు, ఇతర పరికరాలు అమర్చి పులిని పట్టుకునేందుకు ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తున్నారు.
ప్రజల భద్రత కోసం అన్ని విధాలా చర్యలు : పులి సంచారం వల్ల పొలాల్లోకి వెళ్లే రైతులు భయపడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని అదుపు చేయడానికి స్థానిక అటవీ శాఖ, పోలీసులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రజల భద్రత కోసం అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలానే పులి సంచరిస్తున్న చోట్ల మైకుల ద్వారా ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు.
అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు: కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం మండలంలోని గౌరంపేట, మాసంపల్లి రాజారం, గొంది గ్రామాలలో ఇటీవల పులి అకస్మాత్తుగా ప్రత్యక్షమవ్వడం వల్ల ప్రజలు భయంతో పరుగులు తీశారు. ప్రజలు పులిని చూసి వణికిపోవడంతో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. ఈ సమాచారం అందగానే అటవీ బృందాలు అక్కడికి చేరుకొని బోన్లు ఏర్పాటు చేసి, పులిని పట్టుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టాయి.
శ్రీశైలం - నాగార్జునసాగర్ టైగర్ ప్రాజెక్టు నిపుణులు, కాకినాడ జిల్లా అటవీ సిబ్బంది, డీఎఫ్ఓ రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో పులిని పట్టుకునేందుకు సమన్వయ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పులి సంచారం నేపథ్యంలో ప్రజల భద్రతకు అటవీ శాఖ అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది.
గత కొన్ని నెలలుగా పెద్దపులి జిల్లాను వీడకుండా ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తుంది. పగలు, రాత్రీ తేడా లేకుండా తిరుగుతుంది. మాటు వేసి పాడిపశువులను చంపుకు తింటుంది. దాని జాడ కోసం వెతుకుతున్న అధికారులకు చిక్కకుండా పలు ప్రాంతాల్లో దర్జాగా తిరుగుతుందీ పెద్దపులి. తాజాగా ఆవును కొబ్బరి తోటలోకి లాక్కెళ్లి చంపిన వైనం ప్రజల్లో మరింత ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది.
పులిని పట్టుకునేంత వరకు ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. పెద్దపులి తిరిగే పరిసర ప్రాంతాలలో పిల్లల పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అలానే పొలాలకు వెల్లేందుకు, రహదారుల్లో పులి సంచారం ఎక్కువ ఉండడంతో ఆంక్షలు విధించి రాకపోకలపై దృష్టి పెడుతున్నారు. జనావాసాల్లో పహారా కాసి పట్టుకునే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రజలు అసలు భయాందోళనకు గురికావొద్దని, త్వరలోనే పులి పట్టుకుంటామని అటవీ శాఖ అధికారులు గ్రామస్థులకు హామీ ఇస్తున్నారు.
