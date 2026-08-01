నల్లమలలో అనుమానాస్పద స్థితిలో పెద్దపులి మృతి - కాళ్లు నరికి ఉండటం, గోళ్లు లేకపోవడంతో వేటగాళ్లపై అనుమానం
10 రోజుల క్రితమే మృతి చెందినట్లు ఆనవాళ్లు - జాతీయ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ నిబంధనల ప్రకారం పులికి శవపంచనామా నిర్వహించిన అధికారులు - ఇటీవల కాలంలో వివిధ కారణాలతో 4 పులులు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 11:56 AM IST
Tiger Died In Nallamala Forest : మార్కాపురం జిల్లా గుండ్లకమ్మ అటవీక్షేత్ర పరిధిలోని తెట్టమడుగులో ఓ పెద్దపులి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందింది. దీనిపై రాచర్ల సెక్షన్ బీటు అధికారి శుక్రవారం ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు. గిద్దలూరు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నిషాకుమారి, శ్రీశైలం వైల్డ్లైఫ్ వెటర్నరీ అధికారులు పులి కళేబరాన్ని పరిశీలించి అది ఏ విధంగా చనిపోయిందన్న కోణంలో విచారణ చేస్తున్నారు. పరిసర ప్రాంతాల్లో కణితి, జింకల కోసం వేటగాళ్లు చిన్నపాటి గుంతల్లో ఉన్న నీటి నిల్వల్లో యూరియా కలిపి ఉంచారు. ఆ నీటిని తాగి పులి చనిపోయిందా అన్న కోణంలో అటవీ అధికారులు విచారణ సాగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పులి మృతిచెందిన ప్రదేశానికి జాగిలాన్ని తెప్పించి సమీప ప్రదేశాల్లో ఆధారాల కోసం అధికారులు అన్వేషిస్తున్నారు.
10 రోజుల క్రితమే మృతి చెందిన పులి : మృతిచెందిన పులి కాళ్లు నరికి ఉండటం, కాళ్ల గోళ్లు లేకపోవడంతో, వేటగాళ్ల ప్రమేయముందా అన్న కోణంలో అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పులి కళేబరాన్ని పరిశీలిస్తే 10 రోజుల క్రితమే మృతి చెందినట్లు ఆనవాళ్లు కన్పిస్తున్నాయి. జాతీయ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ నిబంధనల ప్రకారం పులికి శవపంచనామా నిర్వహించి కళేబరాన్ని దహనం చేశారు. నంద్యాల ఫీల్డ్డైరెక్టర్ ప్రాజెక్టు టైగర్ సి.సెల్వం, ఆత్మకూరు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ అప్పావ్, శ్రీశైలం అభయారణ్య వైద్యాధికారులు విచారణ సాగిస్తున్నారు. సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో ఇటీవల 4 పులులు వివిధ కారణాలతో మృతి చెందాయి.
ఎవరిదైనా తప్పు ఉన్నట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తప్పవు : దీనిపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. "సాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో పులి మరణించిన సమాచారం తెలిసింది. ప్రకృతి సమతుల్యత దెబ్బతినొద్దంటే పులుల సంరక్షణ ఎంతో ముఖ్యం. ఒక పులి ప్రాణం కోల్పోవడం ఆందోళన కలిగించే విషయం. అడవులు, వన్యప్రాణులను కాపాడాల్సిన బాధ్యతను ఈ ఘటన గుర్తుచేస్తోంది" అని పవన్ అన్నారు. ఈ మరణం వెనుక ఉన్న కారణాలను వెలికి తీయడానికి విచారణ జరపాలని పవన్ ఆదేశించారు. సమగ్ర, పారదర్శక విచారణకు ఎన్.ఎస్.టి.ఆర్. ఫీల్డ్ డైరెక్టర్ను ఆదేశించానిని తెలిపారు.
సహజ మరణమా లేక వేటగాళ్ల దుశ్చర్య, విషప్రయోగం జరిగిందా అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు జరగాలని పవన్ అన్నారు. ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా పెట్రోలింగ్ పెంచడంతో పాటు క్షేత్రస్థాయి నిఘా బలోపేతానికి అటవీ శాఖ అధికారులను ఆదేశించానని పవన్ తెలిపారు. ఏపీ అటవీ సంపద, ఇక్కడి జీవవైవిధ్య రక్షణ మనందరి కర్తవ్యమని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అడవుల పరిరక్షణకు, వన్యప్రాణి రక్షణకు కట్టుబడి ఉందని పవన్ పేర్కొన్నారు. ఎవరిదైనా తప్పు ఉన్నట్లు తేలితే వారిపై చట్టప్రకారం అత్యంత కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పవన్ అన్నారు.
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