రెడ్డిగూడెం అడవిలోకి పెద్దపులి - డ్రోన్లతో నిఘా, రంగంలోకి పుణె నిపుణులు
Reddigudem tiger movement : ఎన్టీఆర్ జిల్లా రెడ్డిగూడెం మండలం అన్నేరావుపేట అడవిలోకి పెద్దపులి ప్రవేశించింది. డ్రోన్లతో నిఘా పెట్టిన అధికారులు, పుణె నిపుణులతో పులిని బంధించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 12:03 PM IST
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం మరోసారి కలకలం రేపుతోంది. రెడ్డిగూడెం మండలం అన్నేరావుపేట అటవీ ప్రాంతంలోకి పెద్దపులి ప్రవేశించినట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు. బుధవారం ఎన్టీఆర్, ఏలూరు జిల్లాల సరిహద్దుల్లోని రమణక్కపేట అటవీ ప్రాంతంలో ఈ పులి సంచరించింది. అక్కడి నుంచి దాదాపు 15 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి ఇవాళ రెడ్డిగూడెం మండల పరిధిలోకి చేరుకుంది. పులి సంచారానికి సంబంధించిన పక్కా సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. రెవెన్యూ, పోలీసు శాఖలకు సమాచారం అందించి సంయుక్తంగా రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు.
అన్నేరావుపేట అడవిలోకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి కదలికలను అటవీ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది నిరంతరం ట్రాక్ చేస్తున్నారు. పులి ఎటువైపు వెళ్తుందో తెలుసుకునేందుకు డ్రోన్ కెమెరాలను రంగంలోకి దించారు. డ్రోన్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పులి కదలికలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని తిరువూరు ఆర్డీవో ఏ. కుమార్ తెలిపారు. పులికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా సురక్షితంగా బంధించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు చేపడుతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
పుణె, నాగార్జునసాగర్ నుంచి నిపుణులు : పెద్దపులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపుతున్నారు. ఇందుకోసం పుణెతో పాటు నాగార్జునసాగర్ రిజర్వు ఫారెస్ట్ నుంచి ప్రత్యేక నిపుణులను రప్పిస్తున్నట్లు ఆర్డీవో కుమార్ వెల్లడించారు. ఆయా నిపుణుల బృందాలు చేరుకున్న వెంటనే పులిని బంధించే ఆపరేషన్ను వేగవంతం చేయనున్నారు. అప్పటివరకు అటవీ ప్రాంత సమీప గ్రామాల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
పులి సంచారం నేపథ్యంలో వ్యవసాయ పనుల నిమిత్తం పొలాలకు వెళ్లే రైతులు, కూలీలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆర్డీవో కుమార్ సూచించారు. ఎవరూ కూడా పొలాలకు ఒంటరిగా వెళ్లకూడదని స్పష్టం చేశారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో గుంపులుగా మాత్రమే వెళ్లాలని తెలిపారు. ఎక్కడైనా పులి కనిపించినా లేదా దాని పాదముద్రలను గుర్తించినా వెంటనే అటవీ, రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. ప్రజలు ఎవరూ అనవసరంగా భయాందోళనలకు గురికావద్దని, అప్రమత్తంగా ఉంటూ అధికారులకు పూర్తి సహకారం అందించాలని ఆర్డీవో ఏ. కుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
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