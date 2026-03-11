ETV Bharat / state

కాకినాడ జిల్లాలో మళ్లీ ప్రవేశించిన పెద్దపులి - హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అటవీ అధికారులు

కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం దారపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో పులి కదలికలు - గుర్తించిన అటవీశాఖ అధికారులు - స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన

Tiger Entered Into Kakinada District
Tiger Entered Into Kakinada District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger Entered Into Kakinada District: పోలవరం జిల్లా అడ్డతీగల, రాజవొమ్మంగి అటవీ ప్రాంతంలో సంచరించిన పెద్దపులి కాకినాడ జిల్లాలోకి మళ్లీ ప్రవేశించింది. ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం దారపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో రాత్రి సంచరించినట్టు అటవీ అధికారులు గుర్తించారు. ప్రత్తిపాడు మండలం ధారపల్లి సమీపంలోని ఖర్జూరపాలెం వేపకొండ వద్ద సంచరించినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు.

పులి సంచారాన్ని గుర్తించేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు డ్రోన్ కెమెరాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తూ నిఘా కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పులి అటవీ ప్రాంతంలోనే సురక్షితంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రత్తిపాడు తహసీల్దార్, సూర్యప్రభ, సీఐ సూర్య అప్పారావు ఎస్ఐ లక్ష్మీకాంతం ఇతర సిబ్బంది ఆయా గ్రామాల్లో పర్యటించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.

టైగర్ ప్రాజెక్ట్ నిపుణుల బృందం పులిని సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ప్రత్తిపాడు మండలంలోని పెద్దిపాలెం, కిత్తమూరిపేట, కె.మిర్తివాడ, ఈ. గోకవరం, కొండపల్లి, బురదకోట, బాపన్నదొర, ఉలిగోగుల, మెట్టుచింత, ధారపల్లి గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ పలు హెచ్చరికలను జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

కొన్ని రోజుల క్రితం: కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం మండలం మర్రివీడు పంచాయతీ పరిధిలోని పరిమితడక పొలాల్లో కట్టేసిన గేదెపై పెద్దపులి దాడి చేసింది. రైతు వీర్రాజు ఉదయం పొలంలోకి వచ్చి చూసుకునేసరికి గేదె చనిపోయిందని భావించి అటవీ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత పశు వైద్యులు వచ్చి పరిశీలించారు. గేదె కొనఊపిరితో ఉన్నట్టు గుర్తించి దానికి చికిత్స అందించారు. అది నెమ్మదిగా తేరుకొని బతికింది. అందరూ చనిపోయిందనుకున్న గేదె ఒక్కసారిగా బతకడంతో జనం ఆశ్చర్యపోయారు. అనంతరం మరో గేదెపై దాడికి పులి యత్నించింది. దాడికి గురైన గేదె ప్రస్తుతం బతికిన పైకి లేవలేకపోతుందని, పులి తీవ్రంగా గాయపరిచిందని రైతు వీర్రాజు తెలిపారు.

శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా గుర్తింపు : పోలవరం జిల్లా రాజవొమ్మంగి మండలం బోర్నగూడం పరిసరాల్లో పెద్దపులి మాటు వేసినట్టు శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా అటవీ అధికారులు గుర్తించారు. ఏలేశ్వరం మండలం జడ్డంగి అన్నవరం, రాజవొమ్మంగి మండలం బోర్నగూడెం చుట్టుపక్కల సంజీవనగర్ ఊర్లాకులపాలెం, చెరుకుంపాలెం జి.శరభవరం గ్రామాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.

హడలిపోతున్న ప్రజలు : పోలవరం కాకినాడ రాజమహేంద్రవరం అటవీ అధికారులు సిబ్బందితో పాటు విశాఖ జంతు ప్రదర్శన శాల, శ్రీశైలం నాగార్జునసాగర్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ నిపుణుల బృందం పులిని సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. హై ఫ్రీక్వెన్సీ మానిటరింగ్ ద్వారా పులి జాడను కనిపెడుతున్నారు. రోజుకో గ్రామం తిరుగుతూ పశువులపై దాడి చేసి చంపేస్తున్న పెద్దపులి భయంతో ఆయా గ్రామాల్లో జనం హడలిపోతున్నారు.

రెండు గజరాజులు మృతి : మరోవైపు తిరుపతి జిల్లా యర్రావారిపాలెం మండలం నెరబైలు అడవి సమీపంలోని పంటపొలాల్లో రెండు గజరాజులు మృతి చెందాయి. ఏనుగుల కళేబరాలను చూసిన స్థానికులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలిని పరిశీలించిన అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అడవి పందుల నుంచి పంటను రక్షించేందుకు రైతులు ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ తీగల కంచె తగిలి ఏనుగులు మరణించినట్టు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

పెద్దపులి పంజాతో హడలిపోతున్న జనం - అప్రమత్తం చేసిన అటవీ అధికారులు

మళ్లొచ్చింది పెద్దపులి - భయాందోళనలో ప్రజలు

TAGGED:

TIGER ENTERED INTO KAKINADA DIST
TIGER UPDATES IN AP
TIGER ROAMING CREATING FEAR
కాకినాడ జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం
TIGER ROAMING IN PRATHIPADU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.