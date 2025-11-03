ఎన్ఎస్టీఆర్లో పులుల గణన - ఎలా లెక్కిస్తారంటే!
పులుల గణనకు యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు - మార్గదర్శకాలపై ఈ నెల 5న సిబ్బందికి వర్క్షాప్ - నవంబర్ - మార్చి నెలల మధ్యలో పూర్తి చేయనున్న సర్వే
Tiger Census Workshop Conduct in Prakasam District: రాజసానికి పెట్టింది పేరు మన జాతీయ జంతువు పెద్ద పులి. వాటి గణన చేపట్టేందుకు యంత్రాంగం సన్నద్ధమవుతోంది. పశ్చిమ ప్రాంతానికి సరిహద్దుగా ఉన్న నల్లమల అటవీ ప్రాంతం వాటి ప్రధాన స్థావరం కావడంతో ఇక్కడా ఆ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. అందులో భాగంగా నాగార్జున సాగర్ - శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వు (ఎన్ఎస్టీఆర్) సిబ్బందికి గణనలో అనుసరించాల్సిన విధానాలపై ఈ నెల 5న వర్క్షాప్ నిర్వహించనున్నారు.
ఇప్పటి వరకూ 5 సార్లు జరిగిన గణన: పెద్ద పులులు అంతరించే దశకు చేరడంతో సంరక్షణకు కేంద్రం పలు చర్యలు చేపడుతోంది. అవి ఎంతమేర ఫలితాలనిచ్చాయో తెలుసుకునేందుకు 2006 నుంచి ప్రతి నాలుగేళ్లకోసారి గణన చేపడుతోంది. ఈ పక్రియను ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్గా పిలుస్తారు. గుర్తించిన సంఖ్య ఆధారంగా వాటి అభివృద్ధికి తీసుకోవాల్సిన కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందిస్తారు.
వైల్డ్ లైఫ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా (డబ్ల్యూఐఐ), నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీలు సంయుక్తంగా దీనిని నిర్వహిస్తాయి. ఇప్పటి వరకు అయిదు సార్లు గణన చేశారు. తాజాగా ఆరోసారి ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఇండియా-2026 చేపట్టేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లోని వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా నవంబర్ - మార్చి నెలల మధ్య ఈ సర్వే పూర్తి చేయనున్నారు.
నల్లమల పులుల జీవనానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. జాతీయ పులుల సంరక్షణ కేంద్రం చేపట్టిన చర్యలతో వాటి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుండడంతో ఆవాస విస్తీర్ణాన్నీ పెంచుతున్నారు. అందులో భాగంగా నల్లమలను ఆనుకుని ఉన్న కడప, నెల్లూరు, జిల్లాల అటవీ ప్రాంతం మీదుగా ఉమ్మడి చిత్తూరులోని శేషాచలం అడవుల్లోకి అవి ప్రవేశించేలా ప్రత్యేకంగా కారిడార్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కారణంగానే కడపలోని లంకమల్లేశ్వర అభయారణ్యం, నెల్లూరులోని పెంచల నరసింహస్వామి కొండ ప్రాంతంలో పులుల సంచారం పెరిగింది. తాజా గణనలో వీటి సంఖ్యా తేలనుంది.
86కు పైగా ఉంటాయని అంచనా: గణనలో పెద్ద పులులతో పాటు చిరుతలు, దుప్పులు, జింకలు, తోడేళ్లు, అడవి కుక్కలతో పాటు మాంసాహార, శాకాహార జంతువుల పెరుగుదలను సైతం పరిశీలిస్తారు. అటవీ విస్తీర్ణంలో ఏదైనా మార్పు వచ్చిందా, పచ్చదనం తీరు ఎలా ఉందన్న వివరాలూ సేకరిస్తారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఈ పరిధిలో పెద్ద పులుల సంఖ్య 2014లో 48, 2018లో 62, 2022లో 73గా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం 86కు పైగా ఉంటాయని ఓ అంచనా ఉంది. వాటి సంతతి క్రమేణా పెరుగుతుండడం ఆశాజనక పరిణామంగా అధికారులు చెబుతున్నారు.
నాలుగు దశల్లో కొనసాగనున్న ప్రక్రియ: దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద పులుల సంఖ్య తేల్చేందుకు పది నెలల సమయం పడుతుంది. మొత్తం నాలుగు దశల్లో ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. తొలి దశలో అడవిలో సంచరించే పెద్ద పులుల పాదముద్రలను సేకరిస్తారు. చెట్లపై అవి గీసిన చారలు ఇలా ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వివరాలన్నీ నమోదు చేస్తారు. ఇలా వారం రోజుల పాటు ఈ ప్రక్రియ సాగుతుంది. రెండో దశలో శాటిలైట్ల సాయంతో అటవీ ప్రాంతంలో ఫొటోలు తీస్తారు.
తరువాత దశలో అవి సంచరించే ప్రదేశాల్లో ప్రతి నాలుగు చదరపు కిలోమీటరు పరిధిలో ఎదురెదురు చెట్లకు రెండు ట్రాప్ కెమెరాలు చొప్పున బిగించి వాటిలో నమోదైన చిత్రాలను సేకరిస్తారు. ఇలా మూడు స్థాయిల్లో గుర్తించిన అంశాలను నాలుగో దశలో విశ్లేషించి వాస్తవ సంఖ్యను లెక్కకడతారు. ఏపీలో నాగార్జున సాగర్ - శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వు విస్తీర్ణం 3,296.31 చ.కి.మీ.గా ఉంది. ఇందులో ప్రకాశం, నంద్యాల, పల్నాడు జిల్లాలు విస్తరించి ఉన్నాయి.
