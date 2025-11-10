ETV Bharat / state

శేషాచలం అడవుల్లో పులుల రాకపై ఉత్కంఠ - పెద్దపులి గాండ్రిస్తుందా?

శేషాచలం పరిధిలోని చిట్వేలి అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం - గతంలో రికార్డు చేసినట్లు ప్రకటించిన అటవీశాఖ అధికారులు

Tiger census in Seshachalam Forest
Tiger census in Seshachalam Forest (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger census in Seshachalam Forest Chitoor: శేషాచలం అడవులకు పులుల రాకపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. రెండేళ్ల కిందట టైగర్‌ కారిడార్‌ పనుల కారణంగా ఉమ్మడి కడప జిల్లా శేషాచలం పరిధిలోని చిట్వేలి అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం రికార్డు చేసినట్లు అటవీశాఖ అధికారులు గతంలో ప్రకటించారు. తదనంతరం ఎన్ని వచ్చాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించాయా లేదా? తిరిగి నల్లమలకు చేరుకున్నాయా? ఇటువంటి ప్రశ్నలకు నాగార్జునసాగర్‌ శ్రీశైలం టైగర్‌ రిజర్వు (ఎన్‌ఎస్‌టీఆర్‌) నేతృత్వంలోని నిర్వహించే పులుల గణన మరికొద్ది రోజుల్లో సమాధానం ఇవ్వనుంది.

గణనలో పెద్ద పులులతో పాటు చిరుతలు, దుప్పులు, జింకలు, తోడేళ్లు, అడవి కుక్కలతో పాటు మాంసాహార, శాకాహార జంతువుల పెరుగుదలను సైతం పరిశీలిస్తారు. అటవీ విస్తీర్ణంలో ఏదైనా మార్పు వచ్చిందా, పచ్చదనం తీరు ఎలా ఉందన్న తదితర వివరాలన్నీ సేకరిస్తారు.

Tiger census in Seshachalam Forest Chitoor
శేషాచలంలో పెద్దపులి గాండ్రిస్తుందా (Eenadu)

నాలుగు దశల్లో లెక్కింపు: అంతేకాకుండా గణన ప్రధానంగా 2025 నవంబరు నుంచి 2026 మార్చి వరకు జరగనుంది. ముఖ్యంగా ఈ పులుల లెక్కింపులో భాగంగా వైల్డ్‌లైఫ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్‌ ఇండియా (డబ్ల్యూఐఐ), నేషనల్‌ టైగర్‌ కన్జర్వేషన్‌ ఆఫ్‌ అథారిటీ శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణుల భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద పులుల సంఖ్యను తేల్చేందుకు పది నెలల వరకూ సమయం పడుతుంది. మొత్తం నాలుగు దశల్లో ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది.

టైగర్ కారిడార్​ లక్ష్యాలు: ఒకప్పుడు శేషాచలం అడవులను ఏలిన పెద్దపులి ఇప్పుడు కనిపించడం లేదు. వందేళ్ల కిందట నల్లమల చేరుకుని అక్కడ స్థావరంగా మార్చుకుంది. అక్కడ సంతతి పెరగడం, ఒకే సమూహం మధ్య లైంగిక సంపర్కం జరుగుతున్న కారణంగా జన్యుపరమైన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వాటి నివాసాల పరిధిని శేషాచలం వరకు విస్తరించేందుకు అటవీశాఖ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది.

అందులో భాగంగానే శేషాచలం, నల్లమల అడవులను కలుపుతూ టైగర్‌ కారిడార్‌ను 2023లో తీసుకొచ్చారు. కడప, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల పరిధిలో జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలో భాగంగా అండర్‌ పాస్‌ల ఏర్పాటు, రాత్రివేళ వాహనాల రాకపోకలపై నిషేధం వంటి చర్యల దిశగా అడుగులను వేగవంతం చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత వాటికి పరిస్థితులను వేగంగా కల్పించకపోవడం, మౌలిక ఏర్పాట్లను సైతం చేయకపోవడంతో ఫలితాలు పెద్దగా కనిపించకపోయినట్లు సమాచారం.

పెద్ద పులుల పాదముద్రలను సేకరిస్తారు. వాటి పెంటికలు, చెట్లపై గీసిన చారలు ఇలా ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అనంతరం వివరాలను నమోదు చేస్తారు. ఇలా వారం రోజుల పాటు ఈ ప్రక్రియ సాగుతుంది. శాటిలైట్ల సాయంతో అటవీ ప్రాంతంలో ఫొటోలను తీస్తారు. తరువాత దశలో అవి సంచరించే ప్రదేశాల్లో ప్రతి నాలుగు చ.కి.మీ పరిధిలో ఎదురెదురు చెట్లకు రెండు ట్రాప్‌ కెమెరాల చొప్పున బిగించి వాటిలో నమోదైన చిత్రాలను జాగ్రత్తగా సేకరిస్తారు. పైమూడు స్థాయిల్లో గుర్తించిన అంశాలను నాలుగో దశలో విశ్లేషించి చివరిగా వాస్తవ సంఖ్యను లెక్కగడతారు.

సంచరించే ప్రదేశాలు (చ.కి.మీ): నల్లమల అడవుల్లో 3296.31 చదరపు కిలోమీటరుగా ఉంటే శేషాచలం అడవుల్లో మాత్రం 4755.97 గా ఉంది. 2018 వ సంవత్సరంలో నల్లమలలో 62 సంతతి ఉంటే 2022 వ సంవత్సరానికి 73కి చేరాయి.

పులి, చిరుతల సంఖ్యపై స్పష్టత: ఈ నెలలోనే డబ్ల్యూఐఐ, నేషనల్‌ టైగర్‌ కన్జర్వేషన్‌ ఆఫ్‌ అథారిటీల నిపుణుల ఆధ్వర్యంలో గణన ప్రారంభమవుతుందని జిల్లా అటవీ అధికారి అన్నారు. ఐదు నెలలపాటు జరిగే ఈ గణనలో శేషాచలం అడవుల్లోని మాంసాహార జంతువుల గణన మొత్తం జరుగుతుందని తెలిపారు. దీంతో పెద్దపులి, చిరుతల సంఖ్యపైనా స్పష్టత వస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఎన్‌ఎస్‌టీఆర్‌లో పులుల గణన - ఎలా లెక్కిస్తారంటే!

నల్లమలలో గాండ్రింపులు - ఏటా పెరుగుతోన్న పులులు

TAGGED:

పెద్దపులి గాండ్రిస్తుందా
TIGER CENSUS IN CHITOOR
TIGERS IN SESHACHALAM FOREST
TIGERS CENSUS IN NALLAMALA FOREST
TIGER CENSUS IN SESHACHALAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.