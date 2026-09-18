దర్జాగా వేట విందు ఆరగిస్తూ - ట్రాప్ కెమెరాల్లో చిక్కిన పెద్దపులి
నల్లమల అడవుల్లో అర్ధరాత్రి వేళ పెద్దపులి కలకలం రేపింది. ఇటీవల ఆవుల మందపై దాడి చేసి రెండింటిని చంపేసిన పులి అటవీ అధికారులు అమర్చిన ట్రాప్ కెమెరాలకు చిక్కింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 11:29 AM IST
Tiger Terror in Markapur District : నల్లమల అడవుల్లో అర్ధరాత్రి వేళ పెద్దపులి కలకలం రేపింది. ప్రకాశం జిల్లా దోర్నాల మండలం పెద్దబొమ్మలాపురం సమీపంలోని అటవీ సరిహద్దుల్లో అటవీశాఖ ఏర్పాటు చేసిన ట్రాప్ కెమెరాల్లో పులి కదలికలు స్పష్టంగా రికార్డయ్యాయి. ఇటీవల పశువుల మందపై దాడి చేసి, తాను వేటాడిన ఆవు మాంసాన్ని దర్జాగా ఆరగిస్తున్న బెబ్బులి దృశ్యాలు ఇప్పుడు స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
అటవీ అధికారులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈనెల 12న పెద్దబొమ్మలాపురం సమీప అటవీ ప్రాంతంలో మేతకు వెళ్లిన ఆవుల మందపై పెద్దపులి ఒక్కసారిగా దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో రెండు ఆవులను చంపి, మరో దానిని పెద్దపులి గాయపరిచింది. ఈ విషయాన్ని పశుపోషకులు అటవీ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ఫారెస్ట్ సిబ్బంది, దాడి చేసింది పెద్దపులినే అని నిర్ధారించుకునేందుకు ఆవు కళేబరం ఉన్న పరిసర ప్రాంతంలో అత్యాధునిక ట్రాప్ కెమెరాలను అమర్చారు.
మాంసం తినేందుకు వచ్చి కెమెరాల్లో చిక్కి: మంగళవారం అర్ధరాత్రి వేళ తాను వేటాడిన ఆహారం కోసం పులి మళ్లీ అదే ప్రాంతానికి వచ్చింది. చీకట్లో ఆవు మాంసాన్ని తినేందుకు వచ్చిన పులి ఇలా ట్రాప్ కెమెరాలకు చిక్కింది. బెబ్బులి రూపం కెమెరాల్లో అత్యంత స్పష్టంగా రికార్డయ్యింది. దీంతో ఆవులపై దాడి చేసింది పెద్దపులేనని అటవీ అధికారులు అధికారికంగా స్పష్టం చేశారు. నల్లమల గుండెల్లో బెబ్బులి దర్జాగా విందు ఆరగిస్తున్న ఈ దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ వైరల్గా మారాయి.
పెద్దపులి సంచారంతో దోర్నాల, పెద్దబొమ్మలాపురం పరిసర గ్రామాల ప్రజలు, పశువుల కాపరులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అధికారులు స్థానికులను అప్రమత్తం చేశారు. పులి సంచరిస్తున్న అటవీ ప్రాంతాల్లోకి ఎవరూ ఒంటరిగా వెళ్లవద్దని, పశువులను మేతకు తీసుకెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అటవీ సరిహద్దు గ్రామాల్లో ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశామని, పులి కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
- అడవిలో ఎక్కడైనా జింక లేదా పశువు చనిపోయి ఉంటే సమీపంలో పులి ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా పక్షులు, నెమళ్ల అరుపులు వినిపిస్తే సమీపంలోనే పులి ఉందని అప్రమత్తమవ్వాలి.
- పెద్దపులి, చిరుత వచ్చే సమయంలో నెమళ్లు అరుపులతో హెచ్చరిస్తాయి. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి.
- అడవుల్లో పొదలు, గుహలు వంటి చీకటి ప్రదేశాలను పులులు ఆవాసాలుగా మార్చుకుంటాయి. అటువంటి ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
- ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అడవిలోకి ఒంటరిగా వెళ్లొద్దు. కనీసం ఇద్దరు లేదా ముగ్గురితో కలిసి గుంపుగా వెళ్లాలి. లేదంటే చేతిలో బలమైన కర్ర ఉంచుకోవడం అవసరం.
- పులి కనిపిస్తే భయపడకూడదు. పులిని చూసిన వెంటనే పరుగెత్తకూడదు.
- పులి ఎదురుగా కనబడినప్పుడు కర్రలు, రాళ్లతో కొట్టే ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఇలా చేస్తే మనపై దాడి చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
- పులిచి చూసిన వెంటనే చేతులు పైకెత్తి, మెల్లిగా వెనక్కి అడుగులు వేయాలి. ఇలా చేస్తే మన నుంచి తనకు ఏ హానీ కలగదని భావించి, మనకు ఏ హానీ చేయకుండా పులులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉంది.
పోలవరం జిల్లాలోకి మరోసారి ప్రవేశించిన 'పెద్దపులి' - ప్రజలకు హెచ్చరికలు
పోలవరంలోకి పెద్దపులి - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచన