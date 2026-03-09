ETV Bharat / state

పెద్దపులి పంజాతో హడలిపోతున్న జనం - అప్రమత్తం చేసిన అటవీ అధికారులు

కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం మండలంలో పులి సంచారం - పరిమితడక గ్రామంలో పులి సంచారం, తీవ్ర భయాందోళనలో స్థానికులు - రాత్రి గ్రామ సమీపంలోని పామాయిల్‌ తోటలో గేదెపై దాడి చేసిన పులి

Tiger Attacks Buffalo in Kakinada District
Tiger Attacks Buffalo in Kakinada District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 2:35 PM IST

Tiger Attacks Buffalo in Kakinada District : కొన్ని రోజులుగా పోలవరం జిల్లా అడ్డతీగల మండలంలో కలకలం రేపిన పెద్దపులి కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం మండలంలోకి ప్రవేశించింది. పరిమితడక సమీపంలోని పామాయిల్ తోటలో సంకాబత్తుల వీర్రాజు అనే రైతుకు చెందిన ఓ గేదెపై దాడి చేసింది. పొలంలో గాయాలతో పడిఉన్న గేదెను జెడ్డంగి అన్నవరానికి చెందిన రైతు గుర్తించారు. ఈ విషయం తెలియగానే పరిమితడక, వీరభద్రపురం పరిసర గ్రామాల ప్రజలు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చారు. పొరపాటున పెద్దపులి ఇళ్లవైపు వస్తే పరిస్థితి ఏంటా అని జనం ఆందోళన చెందుతున్నారు. అటవీశాఖ అధికారులు, సిబ్బంది కూడా ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. పులి కోసం అటవీశాఖ సిబ్బంది గాలింపు కొనసాగుతోంది.

కొనఊపిరితో మళ్లీ బతికిన గేదె : కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం మండలం మర్రివీడు పంచాయతీ పరిధిలోని పరిమితడక పొలాల్లో కట్టేసిన గేదెపై పెద్దపులి ఆదివారం రాత్రి దాడి చేసింది. రైతు వీర్రాజు ఉదయం పొలంలోకి వచ్చి చూసుకునేసరికి గేదె చనిపోయిందని భావించి అటవీ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత పశు వైద్యులు వచ్చి పరిశీలించారు. గేదె కొనఊపిరితో ఉన్నట్టు గుర్తించి దానికి చికిత్స అందించారు. అది నెమ్మదిగా తేరుకొని బతికింది. అందరూ చనిపోయిందనుకున్న గేదె ఒక్కసారిగా బతకడంతో జనం ఆశ్చర్యపోయారు. అనంతరం మరో గేదెపై దాడికి పులి యత్నించింది. దాడికి గురైన గేదె ప్రస్తుతం బతికిన పైకి లేవలేకపోతుందని, పులి తీవ్రంగా గాయపరిచిందని రైతు వీర్రాజు తెలిపారు.

శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా గుర్తింపు : పోలవరం జిల్లా రాజవొమ్మంగి మండలం బోర్నగూడం పరిసరాల్లో పెద్దపులి మాటు వేసినట్టు శాటిలైట్ చిత్రాల ద్వారా అటవీ అధికారులు గుర్తించారు. ఏలేశ్వరం మండలం జడ్డంగి అన్నవరం, రాజవొమ్మంగి మండలం బోర్నగూడెం చుట్టుపక్కల సంజీవనగర్ ఊర్లాకులపాలెం, చెరుకుంపాలెం జి.శరభవరం గ్రామాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.

హడలిపోతున్న ప్రజలు : పోలవరం కాకినాడ రాజమహేంద్రవరం అటవీ అధికారులు సిబ్బందితో పాటు విశాఖ జంతు ప్రదర్శన శాల, శ్రీశైలం నాగార్జునసాగర్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ నిపుణుల బృందం పులిని సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. హై ఫ్రీక్వెన్సీ మానిటరింగ్ ద్వారా పులి జాడను కనిపెడుతున్నారు. రోజుకో గ్రామం తిరుగుతూ పశువులపై దాడి చేసి చంపేస్తున్న పెద్దపులి భయంతో ఆయా గ్రామాల్లో జనం హడలిపోతున్నారు.

రెండు గజరాజులు మృతి : మరోవైపు తిరుపతి జిల్లా యర్రావారిపాలెం మండలం నెరబైలు అడవి సమీపంలోని పంటపొలాల్లో రెండు గజరాజులు మృతి చెందాయి. ఏనుగుల కళేబరాలను చూసిన స్థానికులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలిని పరిశీలించిన అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అడవి పందుల నుంచి పంటను రక్షించేందుకు రైతులు ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ తీగల కంచె తగిలి ఏనుగులు మరణించినట్టు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

