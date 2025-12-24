ETV Bharat / state

వాహనం ఢీకొని పులి -రైలు ఢీకొని చిరుత మృతి - ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ విచారం

పల్నాడు జిల్లాలో గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీ కొని ప్రాణాలు కోల్పోయిన పులి - కర్నూలు జిల్లాలో రైలు ఢీ కొని మృత్యువాతపడిన చిరుత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Deputy CM Pawan About Tiger And Leopard Death Incidents : రాష్ట్రంలోని రెండు వేర్వరు ఘటనలో పెద్దపులి, చిరుత మృతి చెందడంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రెండు ఘటనలపై తక్షణమే విచారణ చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పర్యావరణ సమతుల్యతలో వన్య ప్రాణుల సంరక్షణ ప్రధాన అంశమని, వాటి రక్షణను ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా స్వీకరించాలని పవన్ చెప్పారు. ముఖ్యంగా అటవీ మార్గాలలో ప్రయాణించే వాహనదారులు మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సూచించారు. అటవీ సరిహద్దు మార్గాల్లో ప్రయాణించే వాహనదారులు నిబంధనలు కచ్చితంగా పాటించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు.

ఒకే రోజు రెండు ప్రమాదాల్లో పులి, చిరుత ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధించిందని అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో చెప్పారు. అడవులు, వన్యప్రాణి సంచార మార్గాలకు సమీపంగా ఉన్న జాతీయ రహదారులు, రైల్వే లైన్ల వద్ద ప్రమాదాల నివారణకు మరింత పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను కోరారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా హైవే అథారిటీ, రైల్వే, పోలీస్ శాఖలతో పాటు జిల్లా యంత్రాంగం సమన్వయంతో చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. రాత్రి సమయాల్లో వాహనాల వేగంపై పరిమితులు విధించి నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. స్పీడ్ గన్లు, ఏఐ ఆధారిత సీసీ కెమెరాలు వినియోగించి పరిమితికి మించి వేగంతో వెళ్లే వాహనాలపై జరిమానాలు విధించాలన్నారు.

Tiger Died After Being Hit By a Vehicle : ఒకే రోజు వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో పులి, చిరుతపులి మృత్యువాత పడ్డాయి. పల్నాడు జిల్లా శిరిగిరిపాడు గ్రామంలోని అటవీశాఖ చెక్‌పోస్టు సమీపంలో జాతీయ రహదారి 565పై మంగళవారం ఉదయం గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొని పులి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. సుమారు 12 ఏళ్ల వయసున్న టైగర్‌-80 అనే ఆడపులి శిరిగిరిపాడు బీట్‌లోని మొదటి టైగర్‌పాత్‌ వద్ద రోడ్డు దాటే క్రమంలో వేగంగా వెళ్తున్న ఓ వాహనం దాన్ని ఢీ కొట్టినట్లు ఆనవాళ్లు దొరికాయి.

నిందితులపై చట్టపరంగా చర్యలు : గాయపడిన పులి మరికొంత దూరం నడిచి వెళ్లి చనిపోయినట్లు పాదముద్రల ఆధారంగా నిర్ధారించారు. అయితే ఎక్కడా రక్తపు మరకలు లేకపోవడం గమనార్హం. పొగమంచుకు తోడు మూలమలుపు ఉండటంతో వాహనదారులు ముందస్తుగా పులిని చూసి ఉండకపోవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్కాపురం డీఎఫ్‌ఓ (DFO) అబ్దుల్‌ మాట్లాడుతూ ఘటనపై విచారణకు కమిటీ ఏర్పాటు చేశామని, ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాన్ని గుర్తించి నిందితులపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.

రైలు ఢీ కొని చిరుతపులి మృతి : మరోవైపు కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మండలం కుప్పగల్లు రైల్వేస్టేషన్‌ పరిధిలో రైలు ఢీ కొని చిరుతపులి చనిపోయింది. విషయం తెలుసుకున్న రైల్వే పోలీసులు ఆదోని అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అటవీ శాఖ రేంజ్‌ అధికారిణి తేజశ్వి సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చిరుత కళేబరాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.ఈ ఘటనలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ రెండు ప్రమాదాలపై వెంటనే విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు.

చిరుతను బంధించేందుకు ఉంచిన బోనులో చిక్కున్న యువకుడు : ఇదిలా ఉండగా విజయనగరం జిల్లా చామరాజనగర తాలూకా గంగవాడి గ్రామంలో చిరుతను బంధించేందుకు ఉంచిన బోనులో ప్రమాదవశాత్తు కిట్టి అనే రైతు మంగళవారం ఉదయం చిక్కుకుపోయాడు. మూడు గంటల అనంతరం అక్కడకు వచ్చిన అటవీశాఖ సిబ్బంది బోను నుంచి అతనికి విముక్తి కల్పించారు. గ్రామంలో మూడు ఆవులపై చిరుత దాడి చేసి చంపడంతో రుద్ర అనే వ్యక్తి పొలంలో బోను ఏర్పాటు చేశారు. బోనులోకి చిరుత వస్తే ఎలా ఇరుక్కుంటుందో కుతూహలం కొద్దీ కిట్టి దాని లోపలకు వెళ్లాడు. వెంటనే బోను తలుపులు మూసుకుపోవడంతో అందులో చిక్కుకుపోయాడు.

