పూరీలు సాగుతున్నాయ్, బోండాలు వాసనొస్తున్నాయ్ - పాఠశాలల్లో నాణ్యత లేని అల్పాహారం!
Poor Quality Tiffins in Schools : తెలంగాణలోని మూడు జిల్లాలోని పాఠశాలల్లో అల్పాహారం ప్రారంభించగా టిఫిన్స్లో నాణ్యత ఉన్నా చట్నీ, సాంబార్లు పలుచగా ఉన్నాయని, పూరీలు సాగుతున్నాయని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 10:17 AM IST
Poor Quality Tiffins In Schools : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అల్పాహారం పథకాన్ని ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. అయితే ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో అమలవుతున్న ఈ పథకంలో వివిధ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే,
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అందిస్తున్న అల్పాహారం అన్నిచోట్లా మంచి నాణ్యతతో ఉండటం లేదని అనేక ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో నాణ్యత ఉండటం లేదని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు. ఈ సంవత్సరం జూన్ 15న అల్పాహర పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే దీనిని ప్రారంభించినప్పటికీ ఇంకా ఇది పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రాలేదు. మూడు జిల్లాల్లోని కేవలం 474 స్కూళ్లలో మాత్రమే టిఫిన్స్ అందిస్తున్నారు.
నూనె వాసన వస్తోంది
అయితే ఈ అల్పాహారాన్ని సరఫరా చేస్తున్నప్పటికీ వీటని అందించే వారు చట్నీ, సాంబారులను పలుచగా ఇస్తున్నారని విద్యార్థులు అంటున్నారు. టిఫిన్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నా, పూరీలు బాగుండటం లేదని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్లోని కుల్పుంపురా స్కూల్లో గురువారం సరఫరా చేసిన బోండాలు బాగోలేవని విద్యార్థులు చెప్పారు. దీనికి వినియోగించిన నూనె వాసన వస్తోందని, పైగా కొన్ని బోండాలు పాడయ్యాయని తెలిపారు. టిఫిన్స్ ప్రారంభించిన మూడు జిల్లాల్లో ఒకే రకమైన టిఫిన్స్ అందించాల్సి ఉంటుంది. అయితే హైదరాబాద్లోని కొన్ని పాఠశాలల్లో బోండాలకు బదులుగా ఇడ్లీ సాంబార్ ఇచ్చారు.
అమ్మో రబ్బర్లా సాగుతోంది
నిత్యం విద్యార్థులకు ఇస్తున్న టిఫిన్స్లో ఉప్మా, ఇడ్లీ, దోశ బాగుంటున్నాయని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. అయితే వారానికి ఒకసారి పెట్టే పూరీలు మాత్రం బాగుండటం లేదని చెబుతున్నారు. పూరీలు మందంగా ఉండి, రబ్బరులా సాగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పూరీలు ఇచ్చిన సందర్భాల్లో పలువురు ఉపాధ్యాయులు స్పందించి వాటిని వెనక్కు పంపుతున్నట్లు తెలిపారు. వీటికి బదులుగా కిచిడీ లేదా మిల్లెట్ ఇడ్లీ ఇవ్వాలంటూ సిబ్బందికి సూచిస్తున్నారని వివరించారు.
"మాకు ఇచ్చే టిఫిన్స్లో ఇడ్లీ, ఉప్మా, దోశ బాగుంటాయి. అయితే వారానికి ఒకసారి పెట్టే పూరీ మాత్రం బాగుండటం లేదు. పూరీలు మందంగా ఉంటున్నాయి. రబ్బరులా సాగుతున్నాయి. మొదట్లో పాలు ఇచ్చేవారు. అవి కొన్ని సందర్భాల్లో విరిగిపోయేవి." - విద్యార్థులు
రాగి జావ ఇస్తే బాగుంటుంది
అల్పాహారంతో పాటు విద్యార్థులకు పాలు కూడా ఇస్తున్నారు. అయితే వీటిని కొన్ని రోజులు మాత్రమే విద్యార్థులు తీసుకున్నారు. పైగా పాలు పసుపు రంగులో ఉండడం, కొన్నిసార్లు విరిగిపోవడం, చల్లగా ఉండడంతో పాలు వద్దే వద్దు అంటూ సరఫరా దారులకు ఉపాధ్యాయులు సూచించారు. హైదరాబాద్ జిల్లాలోని కొన్ని స్కూళ్లలో పాల సరఫరా నిలిపివేేశారు. పాలకు బదులుగా రాగిజావ సరఫరా చేయాలంటూ ఉపాధ్యాయులు సరఫరాదారులను కోరుతున్నారు.
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