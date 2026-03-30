నెరవేరిన పేదల సొంతింటి కల - సంతోషంలో లబ్ధిదారులు
గృహయోగం కలగడంతో లబ్ధిదారుల్లో హర్షాతిరేకలు - సదుపాయాలు, నిర్మాణ నాణ్యత చూసి ముచ్చట పడిన లబ్ధిదారులు - కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన లబ్ధిదారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 8:00 PM IST
TIDCO Housewarming Celebrations: పేదల సొంతింటి కల కలగానే మిగిలిపోతుందేమోనని అందరూ భావించారు. కానీ ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం తెరదించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ కాలనీల్లో పూర్తైన ఇళ్లల్లో లక్షలాది మంది లబ్ధిదారులకు కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు తాళాలు అందజేశారు. గృహయోగం కలగడంతో లబ్ధిదారుల ఆనందానికి అవధులు లేవు. అన్ని పండుగలూ ఒకేసారి కలిసి వచ్చినంత ఉత్సాహంగా ఉందని సంతోషం వెలిబుచ్చారు. సిమెంటు రోడ్లు, తాగునీటి సౌకర్యం, డ్రైనేజీ సదుపాయం వంటి అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో టిడ్కో ఇళ్లు నిర్మాణం చేశారు.
పూర్తయిన ఇళ్లలోని సదుపాయాలు, నిర్మాణ నాణ్యత చూసి వారు ముచ్చట పడ్డారు. టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే 80 శాతం మేర ఇళ్లు పూర్తయ్యాయని, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ వైఖరి వల్ల తీవ్ర ఆందోళనకు లోనయ్యామని లబ్ధిదారులు తెలిపారు. ఇప్పుడు మళ్లీ కూటమి ప్రభుత్వం ఇళ్లు అప్పగించడంతో సొంతింటి కల నెరవేరిందంటూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సొంతంటి స్వప్నాన్ని చేరువ చేసినందుకు కూటమి ప్రభుత్వానికి, ప్రజాప్రతినిధులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
సొంతిల్లు కల నెరవేరెనిలా: విజయవాడ సమీపంలోని జక్కంపూడి కాలనీలో 2వేలకు పైగా టిడ్కో ఇళ్లను అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మాణం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు బొండా ఉమ, గద్దె రామ్మోహన్, కలెక్టర్ లక్ష్మీశ టిడ్కో ఇళ్లను ప్రారంభించారు. లబ్ధిదారులకు తాళాలు అప్పగించారు. పార్టీలకు అతీతంగా లబ్ధిదారులకు ఇళ్లను అందజేస్తున్నామని ఎమ్మెల్యేలు తెలిపారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా అద్దె ఇళ్లలో ఇబ్బందులు పడిన తమకు కూటమి ప్రభుత్వం సొంతిల్లు నిర్మించి ఇవ్వడం పట్ల లబ్ధిదారుల్లో సంతోషాలకు అవధులు లేవు. మచిలీపట్నం నియోజకవర్గం పరిధిలో పూర్తైన 2 వేల 300 ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. లబ్ధిదారుల ఇళ్లలో పూజలు చేసుకొని గృహప్రవేశాలు చేశారు.
'ఎన్నో ఎళ్లుగా మేము అద్దె ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం. గత ప్రభుత్వం మాాకు ఇళ్లు ఇస్తామని చెప్పింది, ఆశగా ఎదురు చూశాం. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాకే మా సొంతింటి కళ నెరవేరింది. ఈ రోజు మా కుటుంబం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ క్షణాలను మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. మళ్లీ మళ్లీ చంద్రబాబు నాయుడే ముఖ్యమంత్రి కావాలి, రాష్ట్ర ప్రజలు సుఖశాంతులతో జీవించాలి.' -ఆదిలక్ష్మి, టిడ్కో ఇంటి లబ్ధిదారు
ఆరు నెలల్లో ఇళ్లు: నిరుపేదల సొంతింటి కల నెరవేర్చటమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ అన్నారు. 'పేదలందరికీ ఇళ్లు' కార్యక్రమంలో భాగంగా పీఎం ఆవాస్ యోజన్ 2.0 కింద నిర్మించిన ఇళ్లను కలెక్టర్ రాజాబాబుతో కలిసి ప్రారంభించారు. ఒంగోలు కార్పొరేషన్ పరిధిలో లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల తాళాలు, పట్టువస్త్రాలు అందజేశారు. ఆరు నెలల్లో టిడ్కో ఇళ్లను పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందజేస్తామన్నారు. స్థలం ఉన్నవారు ఇంటి కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఉడా ఛైర్మన్ షేక్ రియాజ్ పాల్గొన్నారు. విశాఖ నగరంలో టిడ్కో గృహాల లబ్ధిదారుల్లో ఆనందాల గంట మోగింది. మధురవాడ ప్రాంతం కొమ్మాదిలో టిడ్కో ఇళ్లను భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు లబ్ధిదారులకు అప్పగించారు. టీడీపీ హయాంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా టిడ్కో గృహాలు నిర్మిస్తే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తూట్లు పొడిచిందని గంటా ఆరోపించారు.
