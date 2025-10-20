పేదల పాలిట శాపంగా గత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు - వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలకే ప్లాట్లు కేటాయింపు
జగనన్న ఇళ్లు, టిడ్కో గృహాల లబ్ధిదారులకు తిప్పలు - కృష్ణా జిల్లాలో సుమారు రూ.1000 కోట్లతో నిర్మాణం - వివిధ కారణాలతో పలువురిని అనర్హులుగా తేల్చిన గత ప్రభుత్వం
October 20, 2025
TIDCO Houses Beneficiaries Problems in Krishna District: గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి అనాలోచిత నిర్ణయాలు పేదల పాలిట శాపంగా మారాయి. టిడ్కో గృహాల లబ్ధిదారులకు తిప్పలు తప్పట్లేదు. కృష్ణా జిల్లాలో సుమారు రూ.1000 కోట్ల వ్యయంతో టిడ్కో గృహాలు నిర్మించారు. గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో లబ్ధిదారులుగా గుర్తించిన వారిని వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో వివిధ కారణాలు చూపుతూ అనర్హులుగా తేల్చారు. వారికి రావాల్సిన డబ్బులు కూడా తిరిగి ఇవ్వలేదు. ఏళ్ల తరబడి అధికారుల చుట్టూ తిరిగి అర్జీలు పెట్టుకుంటున్నా స్పందిచట్లేదని లబ్ధిదారులు ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
జగన్ జమానాలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల వక్రబుద్ధి వేలాది మంది టిడ్కో లబ్ధిదారులకు గూడు దక్కకుండా చేసింది. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో గత టీడీపీ ప్రభుత్వం మొత్తం 6400 ప్లాట్లు మంజూరు చేసింది. 4176 గృహానిర్మాణాలు చేపట్టగా పనులు జరుగుతున్న సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రావడంతో కేవలం 2304 గృహలే నిర్మించారు. మిగతావన్నీ పునాదుల్లోనే ఆపేశారు. నిర్మించిన ఇళ్లు పూర్తి స్థాయిలో కేటాయించలేదు. 300, 365, 430 చదరపు అడుగుల ప్లాట్లుగా 3 కేటగిరీల్లో ఏర్పాటు చేశారు.
టీడీపీ ప్రభుత్వంలో లబ్ధిదారులుగా ఉన్న 1900 మందిని వైఎస్సార్సీపీ వచ్చాక అనర్హులంటూ జాబితా నుంచి తొలగించారు. కేటాయించిన ప్లాట్ను బట్టి అప్పటికే వాయిదాల ప్రకారం వారంతా 25 వేల రుపాయాల నుంచి లక్ష రుపాయాల వరకు చెల్లించారు. మచిలీపట్నంలో రూ.5.52 కోట్లు చెల్లించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. వడ్డీలకు తెచ్చి చెల్లిస్తే ఇల్లు ఇవ్వకుండా వేధిస్తున్నారని డబ్బులు చెల్లించిన వారు వాపోతున్నారు.
పలువురు నేతలకు భారీగానే ముడుపులు: గుడివాడలో 8912 ప్లాట్లకు గానూ 7138 మందికి ఇళ్లు కేటాయించారు. వివిధ కారణాలతో 1774 ప్లాట్లు పెండింగ్లో పెట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 740 మందిని అనర్హులుగా తేల్చింది. అర్హులను కాదని వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన సుమారు 1600 మందికి ప్లాట్లు ఇచ్చినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పలువురు నేతలకు భారీగానే ముడుపులు ముట్టాయని సమాచారం. అలాగే ఉయ్యూరులో 2,496 ప్లాట్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ 70 శాతంలోపే పనులు జరిగాయి. ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఒక్కరికీ గృహం కేటాయించలేదు. టీడీపీ హయాంలో లబ్ధిదారులుగా గుర్తించిన వారిలో కొందరిని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జాబితా నుంచి తొలగించి తమకు కావాల్సిన వారికి ఇచ్చుకున్నారు.
నగదు తిరిగి చెల్లించేందుకు వివరాలు సేకరణ: టీడీపీ ప్రభుత్వంలో తమకు టిడ్కో ఇల్లు కేటాయించారని, అప్పు చేసి మరీ 2018లో రూ.1,2500 చెల్లించామని లబ్దిదారులు వాపోతున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం మారడంతో టీడీపీలో తిరిగామన్న అక్కసుతో కావాలనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జాబితా నుంచి తొలగించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలానే టిడ్కో గృహాలకు సంబంధించి నగదు తిరిగి చెల్లించేందుకు వివరాలు సేకరిస్తున్నామని. వీటిని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. త్వరలోనే వారి ఖాతాలకే నేరుగా డబ్బులు పడతాయని పెర్కొన్నారు.
