ఇంద్రకీలాద్రి దసరా మహోత్సవాలు - దర్శన టికెట్లు, పార్కింగ్ పూర్తి వివరాలు
Manamitra Whatsapp For Booking Tickets And Parking : దేవీ నవరాత్రులు ఆదివారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన బుకింగ్స్, పార్కింగ్ వివరాలు పాఠకుల కోసం..
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:48 AM IST
Manamitra Whatsapp For Booking Tickets And Parking : ఆదివారం నుంచి దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానుండటంతో, బెజవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రి కొండను అందంగా అలంకరించారు. ఆ వెలుగుల మధ్య దుర్గమ్మ ఆలయం ఆకర్షణీయంగా దర్శనమిస్తోంది. దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ నెల 11, 12,13 తేదీలకు సంబంధించిన 'జగన్మాత దివ్య దర్శనం' టిక్కెట్లు (ధర రూ.1,000) దేవాదాయ శాఖకు చెందిన 'మన మిత్ర' వాట్సాప్ యాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నాయని దుర్గా ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి సీనా నాయక్ ప్రకటించారు.
శుక్రవారం రోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న తన కార్యాలయంలో వేద కమిటీ సభ్యుడు శ్రీధర్ శాస్త్రి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ రమాదేవితో కలిసి ఈ టిక్కెట్లను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, సామాన్య భక్తులు ఎటువంటి సిఫార్సులు లేకుండానే 'మన మిత్ర' వాట్సాప్ నంబర్ 95523 00009కు సందేశం పంపడం ద్వారా నేరుగా 'జగన్మాత దివ్య దర్శనం' టిక్కెట్లను పొందవచ్చని తెలిపారు. ప్రోటోకాల్ ప్రముఖుల కోసం ఉదయం 6:00 నుంచి 8:00 గంటల వరకు, రాత్రి 7:45 గంటల తర్వాత ప్రత్యేక సమయ కేటాయింపులు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇబ్బందులు కలుగకుండా పార్కింగ్ స్థలాల ఏర్పాటు : ఈ టిక్కెట్లు పొందిన భక్తులను కుమ్మరిపాలెం సెంటర్లోని టీటీడీ స్థలం నుంచి ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న 'ఓం టర్న్ పాయింట్ వరకు ఆలయ వాహనాల్లో తరలిస్తామని ఆయన వివరించారు. దర్శనం పూర్తయిన తర్వాత, భక్తులు మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయ మెట్ల మార్గం గుండా కనకదుర్గ నగర్కు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు.దసరా ఉత్సవాలు, సరస్, విజయవాడ ఉత్సవాల కోసం నగరానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు, ప్రజలు రానున్నారు. ఇందుకోసం వాహనాలను పార్కింగ్ చేసేందుకు వీలుగా పోలీసులు పలు ప్రాంతాలను గుర్తించారు. ఈసారి ఎక్కువ పార్కింగ్ స్థలాలను ఏర్పాటు చేశారు. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సంఖ్యను పెంచారు. నగరంలోకి వాహనాలు ప్రవేశించే మార్గాలను అనుగుణంగా పార్కింగ్ ప్రదేశాలను నిర్ణయించారు.
ప్రత్యేక యాప్ ద్వారా పార్కింగ్ సెంటర్లలో ఎక్కడ ఖాళీ ఉందో తెలుసుకోవచ్చని పోలీసులు చెబుతున్నారు . విజయవాడ వాసులు దేవస్థానం వైపు రావాలంటే ర్యాంప్, గణేశ్ నిమజ్జన ప్రాంతం, కాళేశ్వరరావు రైతు బజార్, రైల్వే వెస్ట్ బుక్కింగ్ (తారాపేట), గాంధీ మున్సిపల్ హైస్కూల్, గద్ద బొమ్మ సమీపంలో, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, పాత ప్రభుత్వాసుపత్రి రోడ్డు, రైతుబజార్ కాలవ రోడ్డు, ఈ3 ఫుడ్ కోర్ట్ వద్ద (ఆర్టీసీ ఇన్గేట్ ఎదురు), కనకదుర్గ పైవంతెన ప్రవేశం వద్ద, బొడ్డురాయి సెంటర్
- తెలంగాణ, హైదరాబాద్, గుంటూరు నుంచి కాజ టోల్ ప్లాజా - నల్లకుంట మీదుగా వచ్చే వారు, పున్నమి ఘాట్లోని సరస్కు వచ్చే వారు, నగర వాసులు
హెడ్ వాటర్ వర్క్స్, లోటస్ ఎదురుగా ప్రైవేటు నిర్మాణ స్థలం, బెర్మ్ పార్క్, భవానీ ఐలాండ్, ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, బబ్బూరి గ్రౌండ్స్, అన్నా కల్యాణమండపం, స్వర్ణ 40 లారీ స్టాండ్ ప్రాంతం (భవానీపురం), షాదీఖానా, సోమా గ్రౌండ్, ఆర్టీసీ వర్క్షాప్ రోడ్డు, ఆర్టీసీ ఆసుపత్రి స్థలం, వేగా ప్రైవేటు స్థలం, విజయవాడ ఉత్సవ్, వెంకటేశ్వర ఫౌండ్రీ, టీటీడీ మైదానం, కనకదుర్గ పైవంతెన ప్రవేశం, స్వాతి సెంటర్ వద్ద, పున్నమి ఘాట్, సీఏ కన్వెన్షన్. వద్ద వాహనాలను పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు.
- శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఏలూరు, మచిలీపట్నం, గుంటూరు (వారధి మీదుగా) నుంచి వచ్చే కార్లు, బస్సులు, విజయవాడ నగరవాసులు
పడవలరేవు నుంచి ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వరకు, ఎఫ్సీఐ గోదాము, మధురానగర్ నుంచి ఫుడ్ జంక్షన్, ఆంజనేయస్వామి ఆలయం, శారదా కళాశాల, సీతన్నపేట గేట్ కూడలి వరకు, రైల్వే క్వార్టర్స్ రోడ్డు (సత్యనారాయణపురం), జింఖానా మైదానం, సంగీత కళాశాల వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక పార్కింగ్ స్థలాల్లో వాహనాలను పార్క్ చేయవచ్చు.
- మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో జరగనున్న విజయవాడ ఉత్సవ్ కోసం వచ్చే వారు డిస్నీల్యాండ్ పార్కింగ్, ఎక్సెల్ రోడ్డు వద్ద పార్కింగ్ స్థలాల్లో వాహనాలను పార్క్ చేయవచ్చని ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు.
ముఖ్యగమనిక: అన్ని ట్రాఫిక్ మళ్లింపు పాయింట్లు, కీలక ప్రాంతాల వద్ద క్యూఆర్ కోడ్లను ప్రదర్శించనున్నారు. వీటిని స్కాన్ చేయడం ద్వారా వాహనదారులు పార్కింగ్ ప్రాంతాలను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా పార్కింగ్ ప్రదేశం లొకేషన్ను గుర్తించి అక్కడ వాహనాన్ని నిలుపుకోవచ్చు. దీని వల్ల ఈ స్థలాల కోసం వెతుకుతూ సమయం వృథా కాకుండా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉంటాయి. అన్ని చోట్లా ఏఎన్పీఆర్ (ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్) కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటి ద్వారా వాహనాల రాకపోకలను పర్యవేక్షిస్తారు.
పౌరుల వినియోగం కోసం తీసుకొచ్చిన అస్త్రం యాప్ను ఉపయోగించి పార్కింగ్ స్థలాల్లోని పరిస్థితిని తెలుసుకోవచ్చు. పార్కింగ్ చేసేందుకు వీలు ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. తదితర అంశాలను ఈ యాప్ను ఉపయోగించి తెలుసుకోవచ్చు.శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా మూలా నక్షత్రం రోజు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తారు. 16న దాదాపు 2.50 లక్షల నుంచి 3 లక్షల మంది వరకు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఆలయ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పోలీసులు ఆంక్షలు అమలు చేయనున్నారు. కుమ్మరిపాలెం, లాడ్జి అవుట్పోస్ట్, కనకదుర్గ పైవంతెన ప్రవేశ ప్రాంతం, గద్ద బొమ్మ సెంటర్, పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ కూడలి పరిసరాల్లో వాహనాలను అనుమతించరు.
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