నేడే ఉప్పల్​లో SRH vs RCB మ్యాచ్​ - స్టేడియం బయట మాయగాళ్లతో అభిమానులూ జాగ్రత్త!

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్, ఆర్సీబీ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ వీక్షించేందుకు పోటీ పడుతున్న క్రీడాభిమానులు - కోరిన చోట కూర్చొని మ్యాచ్‌ చూసేలా టికెట్లు ఇప్పిస్తామంటూ డబ్బు వసూలు - ఏజెంట్లకు రూ.లక్షలు చెల్లించి మోసపోతున్న యువత

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 10:37 AM IST

IPL Match SRH vs RCB at Uppal Stadium : ఐపీఎల్‌లో ఈ ఏడాది హైదరాబాద్‌లో జరిగే ఆఖరి మ్యాచ్‌ నేడు జరగనుంది. ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో శుక్రవారం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్, ఆర్సీబీ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ వీక్షించేందుకు ఆటగాళ్ల అభిమానులు పోటీ పడుతున్నారు. ఇదే అదనుగా మాయగాళ్లు ఫేక్​ యాప్‌లతో టికెట్లు అంటగట్టి అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. అభిమానుల్లోని క్రేజ్‌ను సొమ్ము చేసుకునేందుకు బ్లాక్‌ టికెట్ల దందా ఇష్టారాజ్యంగా సాగుతోంది. రాజీవ్​ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాల్లో మ్యాచ్‌కు ముందుగానే పండగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది.

తమ అభిమాన క్రికెటర్లను చూసేందుకు భారీ ఎత్తున యువతీ యువకులు స్టేడియానికి చేరుతున్నారు. టికెట్‌ల కోసం వివరాలను ఆరా తీస్తున్న ప్రేక్షకులకు దళారులు మాయమాటలతో టోపీ పెడుతున్నారు. కోరిన చోట కూర్చొని మ్యాచ్‌ వీక్షించేలా టికెట్లు ఇప్పిస్తామంటూ పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. రెండ్రోజులుగా వందలాది టికెట్లు చేతులు మారినట్టు గుర్తించిన పోలీసులు, ఈ దోపిడీని అరికట్టేందుకు రంగంలోకి దిగారు. అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన 10 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు సమాచారం. గురువారం స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాల్లో కొందరు ఏజెంట్లు బ్లాక్‌ టికెట్లు విక్రయిస్తున్నట్టు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

ఈ మ్యాచ్‌లో రన్నింగ్ మెషిన్​గా పిలుచుకునే క్రికెటర్ విరాట్‌ కోహ్లీ ఉండటంతో టికెట్లకు డిమాండ్‌ భారీగా పెరిగింది. కోహ్లీని దగ్గరగా చూడాలనే కోరికతో టికెట్‌ ధర ఎంతయినా కొనేందుకు అభిమానులు ముందుకు వస్తున్నారు. రూ.1,000 విలువైన టికెట్‌ను ఒక అభిమాని ఏకంగా రూ.20 వేలకు బ్లాక్‌లో కొనుగోలు చేశాడు. కొత్తగా పెళ్లయిన జంట మ్యాచ్‌ను ఆస్వాదించాలనే ఆలోచనతో ఏజెంట్లకు దాదాపు రూ.లక్ష చెల్లించి మోసపోయినట్టు తెలిసింది. రూ.7 వేల టికెట్టు రూ.25 వేలు, రూ.30 వేలున్న కార్పొరేట్‌ బాక్స్‌ టికెట్‌ రూ.50 వేలకు విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం.

బెట్టింగ్‌ ముఠాలపై పోలీసుల గురి : మ్యాచ్​లపై జూదం వేసే వారి నుంచి రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టేందుకు బెట్టింగ్‌ మాఫియా సిద్ధమైంది. బెట్టింగ్‌ యాప్‌లు ఉపయోగించి పందేలు కాసేందుకు ఏజెంట్లను నేరుగా రంగంలోకి దింపారు. విదేశాల్లో ఉన్న సూత్రదారులు వెబ్‌సైట్, యాప్‌ల నుంచి వీరికి ఒక ఐడీ కేటాయిస్తున్నారు. నగదు లావాదేవీలు గుట్టుగా ఉంచేందుకు బ్యాంక్​ మ్యూల్‌ఖాతాలు ఉపయోగిస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. శుక్రవారం జరిగే మ్యాచ్‌పై హైదరాబాద్​లో రూ.20 కోట్ల మేర జూదం జరగొచ్చని ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. పోలీసులకు పట్టుబడకుండా అధునాతన టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నట్టు వివరించారు. నగరంలో పందేలు నిర్వహించే కీలకమైన వ్యక్తులపై పోలీసులు తమ నిఘా ఉందన్నారు.

ప్లేఆఫ్స్‌ బెర్తు ఖరారైన రెండు టీంల మధ్య పోటీ ఇది. అగ్రస్థానం దాదాపుగా ఖాయం చేసుకున్న ఆర్​సీబీ విజయంతో లీగ్‌ దశను ముగించాలని చూస్తుంటే ఆ జట్టును భారీ తేడాతో ఓడించి క్వాలిఫయర్‌-1లో అడుగుపెట్టాలని ఎస్​ఆర్​ఎహెచ్​ ఆరాటపడుతోంది. మరి విజయం ఎవరి సొంతముతుందో చూడాలి. పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న బెంగళూరు మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్న హైదరాబాద్‌తో శుక్రవారం బరిలో దిగనుంది.

విరాట్​ కోసమే అభిమానుల చూపు : సుమారు రెండు నెలల కిందట చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఐపీఎల్ సీజన్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు చేతిలో ఓటమి చెందిన ఎస్​ఆర్​హెచ్ ఈ మ్యాచ్‌లో బదులు తీర్చుకోవాలని పట్టుదలతో ఉంది. రెండు జట్ల గెలుపోటముల కంటే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి విరాట్ కోహ్లిపైనే ఎక్కువ ఉంది. 13 మ్యాచ్‌ల్లో 542 పరుగులతో అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్న కోహ్లీ ఆటను ప్రత్యక్షంగా చూసేందుకు అభిమానులు ఆతురతతో ఉన్నారు. ఈ ఐపీఎల్‌లో మరే మ్యాచ్‌కు లేనంత టిక్కెట్ల డిమాండ్‌ ఈ మ్యాచ్‌కు ఉండటమే దానికి ఉదాహరణ.

