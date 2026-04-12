రేపటి నుంచే అప్పన్న స్వామి నిజరూప దర్శనం టికెట్లు - బ్యాంకులు, ఆన్లైన్లో విక్రయాలు
అప్పన్న స్వామి నిజరూప దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు సోమవారం నుంచి టికెట్ల విక్రయాలు ప్రారంభం - 13వ తేదీ నుంచి 17వ తేదీ వరకు అందుబాటులోకి రూ.300, రూ.1000 టికెట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 6:33 PM IST
Online Ticket for Simhachalam Chandanotsavam: విశాఖ సింహాచలం అప్పన్న స్వామికి సమర్పించే చందనం కోసం అరగదీత కార్యక్రమం రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. దీనిలో భాగంగా స్వామికి సమర్పించే చందన చెక్కలను ముక్కలుగా కట్చేసి అరగదీయడానికి సిద్ధం చేస్తున్నారు. రేపటి నుంచి 3 రోజుల పాటు చందనం అరగదీత కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ నెల 20 న స్వామివారి చందనోత్సవం సందర్భంగా సింహగిరిపై ఏర్పాట్లను ఘనంగా చేస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా అప్పన్న స్వామి నిజరూప దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు సోమవారం నుంచి టికెట్ల విక్రయాలు ప్రారంభించనున్నట్లు సింహాచలం దేవస్థానం ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు తెలిపారు. ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి 17వ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు రూ.300, రూ.1000 టికెట్లు విక్రయాలు జరుగుతాయని వెల్లడించారు.
సింహాచలం, అక్కయ్యపాలెంలోని యూనియన్ బ్యాంకు శాఖలు, సింహాచలం, బిర్లా కూడలిలోని ఎస్బీఐ శాఖల్లో టికెట్లు లభిస్తాయని తెలిపారు. దీంతో పాటు chandanotsavam.ap.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా రూ.300, రూ.1000 టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చని వివరించారు. ఈవో కార్యాలయం వద్ద ఎలాంటి టికెట్ల విక్రయాలు జరగవని స్పష్టం చేశారు. కేవలం ఎంపిక చేసిన బ్యాంకులు, ఆన్లైన్లో మాత్రమే టికెట్లు లభ్యమవుతాయని ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు తెలియజేశారు.
దర్శనాల కోసం 5 క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు: ఈ నెల 20న సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు దేవదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి తెలిపారు. తొలుత పూసపాటి వంశస్థులు అప్పన్నను దర్శించుకుంటారని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా చందనోత్సవం ఏర్పాట్లపై మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, జిల్లా ఇన్ఛార్జి, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అధికారులతో సమీక్షించారు.
ఈ క్రమంలో మంత్రి ఆనం మాట్లాడుతూ దర్శనాల కోసం 5 క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. ఏఐ పరిజ్ఞానంతో చందనోత్సవంలో పాల్గొనే భక్తుల సంఖ్య లెక్కిస్తామని వివరించారు. ఈ ఉత్సవాల నిర్వహణపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిందని ఈ మేరకు మంత్రివర్గం ఉపసంఘం ఏర్పాటుతో పాటు, జిల్లా కలెక్టర్, దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ను ప్రత్యేక అధికారులుగా నియమించిందని మంత్రి ఆనం అన్నారు.
'ప్రసాద్' పనుల్లో జాప్యం - సింహాచలంలో భక్తులకు తప్పని ఇబ్బందులు
సింహాద్రి అప్పన్నను దర్శించుకున్న విరాట్ కోహ్లీ - అంతరాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు