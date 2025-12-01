ఏకగ్రీవం కాకుండా అడ్డుకుంటారా? - సర్పంచ్గా నామినేషన్ వేసిన మహిళ భర్త కిడ్నాప్!
బలవంతంగా ఎత్తుకెళ్లి , కులం పేరుతో దూషించారంటున్న బాధితుడు - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే పీఎస్ ముందు వదిలి పరారైన దుండగులు - బాధితులకు అండగా తీన్మార్ మల్లన్న
Published : December 1, 2025 at 3:30 PM IST
Husband of Woman Nominated for Sarpanch Kidnapped : సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో వినూత్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తుంటాయి. ఏకగ్రీవాన్ని నిరాకరించి, సర్పంచి అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిందని ఆమె భర్తను కిడ్నాప్ చేసి అతనిపై అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. నల్గొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండలం ఎల్లమ్మ గూడెం గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
బాధితుల వివరాల ప్రకారం : ఎల్లమ్మగూడ గ్రామ పంచాయతీ జనరల్ మహిళకు రిజర్వ్ అయింది. కాంగ్రెస్ మద్దతుతో ఉట్కూరి సందీప్ రెడ్డి భార్య వాణి నామినేషన్ వేశారు. వారు ఏకగ్రీవానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ బీఆర్ఎస్ మద్దతుతో మామిడి నాగలక్ష్మి నామినేషన్ వేసేందుకు సిద్ధపడ్డారు. ఈ మేరకు శనివారం ఉదయం నకిరేకల్లోని తన ఇంటి నుంచి కార్యకర్తలతో కలిసి ఎల్లమ్మ గూడానికి వెళ్లేందుకు నాగలక్ష్మి భర్త యాదగిరి అద్దె కారు మాట్లాడేందుకు బయటకు వెళ్ళారు. పది నిముషాల తర్వాత ఆమె ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. దీంతో భయాందోళనకు గురైన ఆమె బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి అనుచరులకు సమాచారం ఇచ్చారు. తన భర్తను సందీప్ రెడ్డి, అతని అనుచరులు కిడ్నాప్ చేశారని ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్కు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఆపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్ర కుమార్ నాయక్, మాజీ ఎమ్మెల్యే కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో నాగలక్ష్మి నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. అదే రాత్రి కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు యాదగిరిని తిప్పర్తి పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట వదిలి పరారయ్యారు. దీంతో పోలీసులు అతని కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. యాదగిరిని కుటుంబానికి అప్పగించారు.
కారులోనే దాడి : నామినేషన్ కోసం బయటకు వెళ్లిన తనను కోమటిరెడ్డి వెంకటచరులైన సందీప్ రెడ్డి, అతని అనుచరులు కిడ్నాప్ చేశారని తెలిపాడు. తనను కులం పేరుతో దూషిస్తూ, నకిరేకల్ నుంచి కట్టంగూర్, అటు నుంచి హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్ వరకు పిడుగులు గుద్దుతూ తీసుకెళ్లారని, కత్తులతో ఒంటిపై గాయాలు చేశారని పోలీసులకు తెలిపాడు. ఇంటికి ఫోన్ చేసి నామినేషన్ వేయవద్దని చెప్పాలని లేదంటే చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు వివరించాడు.
పోలీసుల తీరుపై బాధితుల అనుమానం : అయితే నిందితులు ఎవరో చెప్పినా వారిని అరెస్ట్ చేయకుండా తాత్సారం చేస్తున్నారని బాధితులు తెలిపారు. నిందితులను అరెస్ట్ చేయకపోగా, తిప్పర్తి పోలీసులు తన భర్తతో బలవంతంగా తెల్ల కాగితంపై సంతకాలు తీసుకున్నారని, ఎవరు కిడ్నాప్కు పాల్పడలేదని తనే స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లానని చెప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని యాదగిరి భార్య నాగలక్ష్మి ఆరోపించింది. సందీప్ రెడ్డి అనుచరులపై కేసు నమోదు చేయకుండా జాప్యం చేస్తున్నారని, వారినుంచి ప్రాణహాని ఉన్నందున తమ కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించాలని ఆమె పోలీసులను కోరింది.
బాధితులను కలిసిన ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న : పంచాయతీ ఎన్నికలు సజావుగా సాగాలంటే తక్షణమే మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిని బైండోవర్ చేయాలని ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న అన్నారు. ఆదివారం రాత్రి ఆయన బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. మంత్రి అండదండలతోనే అతని అనుచరుడు సందీప్ రెడ్డి హత్య పూరితమైన రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. బీసీలను రాజకీయంగా అణచివేసే కుట్రలో భాగంగా సందీప్ రెడ్డి నాగలక్ష్మి దంపతులను చిత్రవధకు గురి చేశారన్నారు. తక్షణమే పోలీసులు నాగలక్ష్మికి రక్షణ కల్పించాలని, కిడ్నాప్ చేసిన వ్యక్తులను అరెస్ట్ చెయ్యాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో బీసీ రాజ్యాధికార పార్టీ తరపున ఆందోళనలు చేపడతామని ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న హెచ్చరించారు.
