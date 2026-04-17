అమరావతి కేంద్రంగా లోక్సభ నియోజకవర్గం - 263కి పెరగనున్న అసెంబ్లీ స్థానాలు!
కొత్త లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఎక్కడెక్కడ ఏర్పాటవుతాయనే ఆసక్తి - 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్ర జనాభా 4.95 కోట్లు - 2011 ప్రకారం ఒక్కో లోక్సభ పరిధిలో 13.02 లక్షల మంది జనాభా
Published : April 17, 2026 at 7:15 AM IST
Through Delimitation Possibility of 50% Increase in Lok Sabha Constituencies in State: పునర్విభజనతో రాష్ట్రంలో 50 శాతం లోక్సభ నియోజకవర్గాలు పెరిగితే సగటున ఒక్కో లోక్సభ నియోజకవర్గ జనాభా 13.02 లక్షలు కానుంది. ప్రస్తుతం కొన్ని లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో జనాభా 20 లక్షలకు పైగా ఉంది. ఇలాంటి నియోజకవర్గాల పరిధిలో కొత్తవి ఏర్పాటయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త పేర్లు తెరమీదకు వస్తున్నాయి. రాజధాని అమరావతి కేంద్రంగా కొత్త లోక్సభ నియోజకవర్గం ఏర్పాటు చేస్తారనే అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. ఒకప్పుడు లోక్సభ నియోజకవర్గ కేంద్రాలుగా వెలిగిన తెనాలి, గుడివాడ, మార్కాపురం, బొబ్బిలి తదితర పేర్లూ తెరమీదకు వస్తున్నాయి.
815 లోక్సభ స్థానాలు: డీలిమిటేషన్తో దేశవ్యాప్తంగా లోక్సభ స్థానాలు 815కు పెరుగుతాయని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. దేశం మొత్తానికి ఒకే పద్ధతిలో 50 శాతం చొప్పున పెంచుతున్నట్లు వెల్లడించింది. దీంతో రాష్ట్రంలో 50 శాతం పెరగనున్న సీట్లతో కలిపి లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య 38కి చేరనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త నియోజకవర్గాలు ఎక్కడెక్కడ ఏర్పాటవుతాయనే ఆసక్తి నెలకొంది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్ర జనాభా 4.95 కోట్లు.
రాష్ట్రం యూనిట్గా 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం విభజన చేస్తే ఒక్కో లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో సగటున 13.02 లక్షల మంది జనాభా ఉంటారు. ప్రస్తుతం తిరుపతి లోక్సభ నియోజకవర్గ జనాభా 21.78 లక్షలు. విశాఖ లోక్సభ పరిధిలోని 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 20.29 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఒంగోలు లోక్సభ నియోజకవర్గంలోని ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ల పరిధిలోనూ 20.20 లక్షలు, గుంటూరు లోక్సభ పరిధిలో 20.36 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఇలాంటి పెద్ద నియోజకవర్గాల పరిధిలోనే కొత్త నియోజకవర్గాలు ఏర్పాటయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం నుంచి విడిపోయిన తర్వాత జరిగిన పలు ఎన్నికల్లో పాత లోక్సభ నియోజకవర్గాలు రద్దై ఇతర నియోజకవర్గాల్లో కలిశాయి. మరికొన్ని కొత్తగా ఏర్పాటయ్యాయి. 1951లోనే శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం లోక్సభ నియోజకవర్గ కేంద్రంగా ఉండేది. తర్వాత శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గంలో కలిసింది. పెనుకొండ, కావలి, మార్కాపురం, ఆదోని కేంద్రాలుగా లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఉండేవి. ఉత్తరాంధ్రలో గొలుగొండ, నర్సీపట్నం, చీపురుపల్లి నియోజకవర్గాలు ఉండేవి. 1952 నుంచి 1971 వరకు గుడివాడ లోక్సభ నియోజకవర్గానికి అయిదుసార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి. తెనాలి, బొబ్బిలి నియోజకవర్గాలు 2009 పునర్విభజన తర్వాత రద్దయ్యాయి. తాజా పునర్విభజనలో వీటి పేర్లు మళ్లీ పరిశీలించే అవకాశాలు ఎక్కువున్నాయి.
అమరావతి కేంద్రంగా లోక్సభ నియోజకవర్గం: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ మూడుముక్కలాటలో విధ్వంసానికి గురైన అమరావతిని కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ పట్టాలెక్కిస్తోంది. పెద్దఎత్తున అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. కేంద్రం కూడా ఇటీవలే రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పించింది. అమరావతి కేంద్రంగా లోక్సభ నియోజకవర్గం ఏర్పాటు చేస్తే మరింత ప్రాధాన్యం దక్కుతుందని నేతలు పేర్కొంటున్నారు.
రాష్ట్ర శాసనసభ విషయానికొస్తే 1955 ఎన్నికల్లో 155 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా, 1962 సంవత్సరంలో 194 స్థానాలకు, 1967, 1972 సంవత్సరాల్లో 186 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. 1972లో 187 స్థానాలు అయ్యాయి. 2004 వరకు కూడా ఇవి కొనసాగాయి. తెలంగాణలో జనాభా పెరుగుదల కారణంగా 2009 పునర్విభజన సమయంలో సీట్లు పెరిగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తగ్గాయి. ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, తూర్పుగోదావరి, ప్రకాశం తదితర జిల్లాల్లో కొన్ని స్థానాలు రద్దయ్యాయి.
263 అసెంబ్లీ స్థానాలు!: తాజా పునర్విభజనతో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఎన్ని పెరుగుతాయనే విషయమై ఇప్పటి వరకూ స్పష్టత లేదు. 50శాతం పెంపు ప్రాతిపదికన చూస్తే రాష్ట్రంలో మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాలు 263 అవుతాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తాజాగా కేంద్రమంత్రులతో మాట్లాడారు. 50శాతం పెంపు ఉంటుందని వారు సీఎంకు చెప్పినట్లు పార్టీ వర్గాలు వివరించాయి. పార్లమెంటులో చర్చ సందర్భంగా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ప్రస్తావన వస్తుందని, లేదంటే డీలిమిటేషన్ కమిటీకి అధికారాలు దఖలు పరిచే అవకాశం ఉందని తెలిపాయి.
