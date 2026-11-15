వరాహ నదిలో గల్లంతైన ముగ్గురు యువకులు మృతి - హైవేపై బంధువుల ఆందోళన
Tragedy in Anakapalli District: అనకాపల్లి జిల్లాల్లో వరాహ నదిలో స్నానానికి దిగి గల్లంతైన ముగ్గురు యువకులు మృతిచెందారు. మృతదేహాలను ఒడ్డుకుచేర్చి బంధువులకు పోలీసులు అప్పగించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 1:52 PM IST
అనకాపల్లి జిల్లాలో వరాహ నదిలోకి స్నానానికి వెళ్లి గల్లంతయిన ముగ్గురు యువకులు మృతి చెందారు. ఆదివారం ఉదయం గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు మృతదేహాలను ఒడ్డుకు చేర్చి బంధువులకు అప్పగించారు. ఎస్.రాయవరం మండలం పెనుగొల్లు వద్ద శనివారం సాయంత్రం వరాహ నదిలో ఆరుగురు యువకులు స్నానానికి దిగారు. ముగ్గురు సురక్షితంగా బయటకు రాగా కాతేటి రిషి (18), ముప్పిడి నాగవంశీ (22), కోడి జగదీశ్ (20) గల్లంతయ్యారు.
నదిలో ముమ్మరంగా గాలించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. ఆదివారం ఉదయం వారి మృతదేహాలు నదిలో తేలియాడుతూ కనిపించడంతో స్థానికులు, పోలీసులు బయటకు తీసుకొచ్చారు. యువకులు క్షేమంగా తిరిగి వస్తారని ఎదురుచూడగా విగతజీవులుగా మారడంతో కుటుంబసభ్యులు బోరున విలపించారు. మృతదేహాలను తహసీల్దార్ రమేశ్బాబు, సీఐ రామకృష్ణ, ఎస్సై రమేశ్ పరిశీలించారు. మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం అందించాలని దళిత కాలనీవాసులు కోరారు.
ముగ్గురి యువకులు నదిలో కొట్టుకుపోయి మృతిచెందడంతో గ్రామంలో విషాదం అలుముకుంది. బాధిత కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోల్కతా - చెన్నై జాతీయ రహదారిపై వారి బంధువులు ఆందోళన చేయడంతో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. ఎస్. రాయవరం, నక్కపల్లి పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని వారితో మాట్లాడి పరిస్థితిని చక్కదిద్దారు.