కాకినాడ జిల్లాలో దారుణం - ర్యాష్ డ్రైవింగ్ను ప్రశ్నించినందుకు కత్తులతో దాడి
Youths Attacked Two Brothers : ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారని మందలించినందుకు అన్నదమ్ములపై ముగ్గురు యువకులు కత్తులతో దాడి చేసిన ఘటన కాకినాడ జిల్లాలో జరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:42 PM IST
ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారని మందలించినందుకు అన్నదమ్ములపై ముగ్గురు యువకులు కత్తులతో దాడి చేసిన ఘటన కాకినాడ జిల్లాలో జరిగింది. కిర్లంపూడి మండలం పాలెం గ్రామంలో ముగ్గురు యువకులు అతివేగంగా బైక్ నడిపి వాహనాన్ని ఢీకొట్టారు. ఎందుకు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారని యువకులను అదే గ్రామానికి చెందిన అన్నదమ్ములు మందలించారు.
దీంతో కక్ష పెంచుకున్న ముగ్గురు యువకులు అన్నదమ్ములపై కత్తులతో దాడికి తెగబడ్డారు. అన్నపై జరుగుతున్న దాడిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన తమ్ముడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనలో గాయపడిన అన్నదమ్ములను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితులను పట్టుకున్న గ్రామస్థులు దేహశుద్ధి చేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.