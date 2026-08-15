విజయవాడలో విషాదం - కృష్ణానదిలో ఈతకు దిగి ముగ్గురు యువకులు మృతి
కృష్ణానదిలో ఈతకు దిగి ముగ్గురు యువకులు గల్లంతు - మృతదేహాలను వెలికితీసి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు - మృతులు కృష్ణలంకకు చెందిన జాషువా (17), గౌతమ్ (18), తేజ (18)గా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:05 PM IST
Vijayawada Krishna River Tragedy : చేతికందివచ్చిన కుమారులు ప్రయోజకులవుతుంటే చూసి మురవాలనుకున్న ఆ తల్లిదండ్రుల కలలు కృష్ణానది సుడిగుండాల్లో కలిసిపోయాయి. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న పిల్లలు కానరాని లోకాలకు వెళ్లడంతో వారి గుండెలు బద్దలయ్యాయి. సరదాగా ఈతకు వెళ్లిన ముగ్గురు యువకులు కృష్ణమ్మ ఒడిలో శాశ్వతంగా నిద్రపోయారు. విజయవాడలో ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
ఇందుకు సంబంధించి పోలీసులు, స్థానికుల కథనం ప్రకారం నగరంలోని కృష్ణలంక ఇంద్రకాలనీ ప్రాంతానికి చెందిన వీసం గౌతమ్ (18), గడ్డం జాషువా (17), తిగుళ్ల తేజ (18) ప్రాణస్నేహితులు. ఇవాళ సాయంత్రం వీరంతా కలిసి కృష్ణలంక మెట్లబజారు సమీపంలోని పద్మావతి ఘాట్ (ఐదో నంబర్ పిల్లర్) వద్దకు సరదాగా ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లారు. నదిలోకి దిగిన కాసేపటికే నీటి ఉద్ధృతికి ముగ్గురూ ఒక్కసారిగా గల్లంతయ్యారు.
3 Teenagers Died in Krishna Lanka : ఒడ్డున ఉన్నవారు గమనించి కేకలు వేయడంతో స్థానికులు వెంటనే కృష్ణలంక పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు గజ ఈతగాళ్లతో సాయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ముగ్గురు యువకుల మృతదేహాలను వెలికితీశారు. అనంతరం పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం మృతదేహాలను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆటపాటలతో కళ్లముందే తిరిగిన బిడ్డలు నిర్జీవంగా పడి ఉండటాన్ని చూసి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు గుండెలవిసేలా రోదించారు. చేతికందివచ్చిన పిల్లలు అనంతలోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో ఇంద్రకాలనీలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.