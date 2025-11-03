ETV Bharat / state

ప్రాణాలు తీసిన స్నేహితుల సరదా - బీచ్​కు వెళ్లి ముగ్గురు బాలురు దుర్మరణం

ప్రాణాలు తీస్తున్న రాకాసి అలలు - మైపాడు బీచ్‌లో ముగ్గురు యువకుల దుర్మరణం - తుమ్మలపెంట తీరంలో చేపల వేటకు వెళ్లి మత్స్యకారుడు మృతి

Three Young Boys Drowned To Death
Three Young Boys Drowned To Death (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Three Young Boys Drowned To Death in Nellore District: శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. సముద్రం వద్ద సేద తీరేందుకు వచ్చిన ముగ్గురు బాలురు ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో మునిగి చనిపోయారు. నెల్లూరు జిల్లా పరిధిలోని తీర ప్రాంతాల్లో ఆదివారం జరిగిన వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో నలుగురు మృతి చెందగా, చెరువులో పడి మరొకరు గల్లంతవ్వడం బాధాకరం.

బీచ్‌లో ముగ్గురు యువకుల దుర్మరణం: నెల్లూరు కోటమిట్టకు చెందిన హుమయున్‌(17), సమీద్‌(17), నారాయణరెడ్డిపేటకు చెందిన తాజిమ్‌(16) ముగ్గురు స్నేహితులు. వీరంతా ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు. మధ్యాహ్నం మైపాడు బీచ్‌లో సేదతీరేందుకు వచ్చారు. తీరం వద్ద సరదాగా ఆడుతుండగా ఒక్కసారిగా మీదకు రాకాసి అలలు ఒక్కసారిగా వచ్చాయి. దాంతో ఒకరినొకరు కాపాడుకోవాలనే క్రమంలో మునిగిపోతూ రక్షించమని కేకలు వేయసాగారు.

దీన్ని గమనించిన మెరైన్‌ పోలీసులు హుటాహుటిన వారిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ అప్పటికే పరిస్థితి చేజారిపోయింది. ఆ తర్వాత విగత జీవులుగా మారిన యువకులను ఒడ్డుకు చేర్చారు. మృతదేహాలను నెల్లూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీఐ సుధాకర్‌ రెడ్డి, ఎస్సై నాగార్జున తెలిపారు.

వేటకు వెళ్లి మత్స్యకారుడు మృతి: సముద్రంలో చేపలు పడుతూ అదుపుతప్పి పడడంతో మత్స్యకారుడు కాటంగారి బ్రహ్మయ్య(34) మృతి చెందారు. కావలి మండలం తుమ్మలపెంట పంచాయతీ పరిధిలో పెద్దరాముడుపాలెం గ్రామానికి చెందిన మత్స్యకారులతో కలసి పడవలో బోగోలు మండలం జువ్వలదిన్నె హార్బర్‌ నుంచి చేపల వేటకు వెళ్లిన బ్రహ్మయ్య ప్రమాదవశాత్తు సముద్రంలో మునిగిపోయారు. మృతదేహాన్ని పంచనామా నిమిత్తం కావలి ప్రాంతీయాసుపత్రికి తరలించారు. సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లి చాలా మంది చనిపోతుండటం అత్యంత బాధాకరం. ఎస్సై తిరుమలరెడ్డి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఆత్మకూరుకు చెందిన నలిశెట్టి మహేష్‌(30) అనే యువకుడు స్థానిక చెరువులోకి ఈత కోసం దిగగా, లోతు ఎక్కువగా ఉండటంతో అదుపుతప్పి పడిపోయారు. సమీపంలోని అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు కాపాడేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ అప్పటికే గల్లంతయ్యారు. పోలీసులకు సమాచారమివ్వడంతో ఈతగాళ్లతో ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు.

గతంలో సైతం ఈ తరహా ఘటనలు: ప్రకాశం జిల్లాలోని పొన్నలూరు మండలం తిమ్మపాలెం, శివన్నపాలెం గ్రామాలకు చెందిన దాదాపు 25 మంది సింగరాయకొండ పాకల బీచ్‌లో సముద్ర స్నానానికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో అలల తాకిడికి ఆ ఆరుగురు దురదృష్టవశాత్తు సముద్రంలో కొట్టుకుపోయారు. సకాలంలో సమాచారం అందుకున్న మెరైన్ పోలీసులు స్థానిక జాలర్ల సాయంతో గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరిని రక్షించగా, నలుగురి మృతదేహాలను వెలికి తీశారు.

సముద్రంలో మత్స్యకారుల చేపల వేట - బోటు నుంచి జారి పడి ఇద్దరు మృతి

రామాపురం బీచ్​లో విషాదం - సముద్రంలో కొట్టుకుపోయిన యువకులు

TAGGED:

MYPADU BEACH TRAGEDY
THREE YOUNG BOYS DROWNED TO DEATH
రాకాసి అల మృత్యు వల
BOYS DROWNED IN NELLORE DISTRICT
THREE YOUNG BOYS DROWNED IN BEACH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్​తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్

కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.