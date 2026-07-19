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చిన్నారులను కిడ్నాప్ చేయించి - పిల్లలు లేనివారికి రూ.లక్షల్లో అమ్మకం : ముఠా గుట్టురట్టు

చిన్నారి అపహరణను గంటల వ్యవధిలోనే ఛేదించిన పోలీసులు - చిన్నారిని సురక్షితంగా తల్లి వద్దకు చేర్చిన పోలీసులు - చిన్నారి అపహరణ కేసులో విస్తుపోయే వాస్తవాలు

3 Years Old Girl Kidnapped in Railway Station
3 Years Old Girl Kidnapped in Railway Station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 9:45 AM IST

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3 Years Old Girl Kidnapped in Railway Station : హైదరాబాద్‌ లింగంపల్లిలో ఫుట్‌పాత్​పై నిద్రిస్తున్న మూడేళ్ల బాలిక కిడ్నాప్ వ్యవహారం అక్రమ దత్తతల పేరిట సాగుతున్న ఓ ముఠా గుట్టును రట్టు చేసింది. అర్ధరాత్రి నిద్రిస్తున్న సమయంలో చిన్నారిని కొందరు దుండగులు అపహరించారు. తెల్లవారుజామున తల్లి నిద్రలేచి చూసేసరికి కుమార్తె కనిపించకపోవడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే చిన్నారిని సురక్షితంగా తల్లి వద్దకు చేర్చారు.

హైదరాబాద్‌ లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌ పరిధిలోని చిన్నారి అపహరణ కేసు కొలిక్కి వచ్చింది. అపహరణ జరిగిన గంటల వ్యవధిలోనే కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు ప్రాంతానికి చెందిన గోవిందమ్మ బతుకు దెరువు కోసం హైదరాబాద్‌కు వలస వచ్చి, లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాల్లో వీధి వ్యాపారిగా జీవనం సాగిస్తోంది. ఈ నెల 15న రాత్రి తన మూడేళ్ల కుమార్తె కనిపించకపోవడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు రైల్వే స్టేషన్‌ పరిసరాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీ, మొబైల్‌ సిగ్నల్స్‌ ఆధారంగా నిందితుల కదలికలను పక్కాగా గుర్తించారు. మహబూబ్‌నగర్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబొరేటరీలో స్టాఫ్‌ నర్స్ కమ్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్‌గా పని చేస్తున్న నవనీత చిన్నారి కిడ్నాప్‌నకు కీలత సూత్రధారి అని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.

పిల్లల అక్రమ రవాణా ముఠా గుట్టు రట్టు : చిన్నారులు లేని దంపతులు లక్ష్యంగా నిందితురాలు నవనీత పిల్లల అక్రమ రవాణా నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు సైబరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ రమేశ్‌ రెడ్డి వెల్లడించారు. రాణి అనే మహిళ ఓ బిడ్డ కావాలని నవనీతను ఆశ్రయించింది. నవనీత వికారాబాద్ జిల్లా పరిగికి చెందిన శ్రీనివాస్‌ను సంప్రదించగా లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌ పరిధిలోని ఫుట్‌పాత్‌పై పడుకున్న చిన్నారిని అపహరించినట్లు సీపీ తెలిపారు. శ్రీనివాస్‌కు సహకరించిన ముగ్గురిని అరెస్టు చేసినట్లు రమేశ్‌ రెడ్డి వివరించారు. చిన్నారుల అపహరణ ముఠాలో ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు? వారి ఆర్థిక లావాదేవీలు ఎలా సాగాయనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

''ఇద్దరు ఆగంతకులు వచ్చి నిద్రిస్తున్న పాపను నాలుగున్నర గంటలకు ఎత్తుకెళ్లిపోయారు. ఈ పిల్లలను ఎత్తుకొనిపోయి ఎవరికైతే పిల్లలు కావాలో వారికి అమ్మడం వంటివి చేస్తుంటారు. 15 రోజుల క్రితమే ఇలాంటి నేరం ఒక్కటి జరిగింది. పశ్చిమ బెంగాల్​ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక పిల్లలు లేని తల్లి, ఇక్కడున్న వారి సాయంతో ఆ పిల్లలను కిడ్నాప్​ చేసి వారిని కొనుక్కోవాలని వచ్చింది. అలాగే ఈ మూడేళ్ల పాప కూడా రూ.లక్షన్నరకు బేరం కుదిరింది. కొనుక్కోవాల్సిన తల్లి వద్దకు వెళ్లి చూపించాల్సినప్పుడు 'మూడేళ్ల పాపను నేను తీసుకోను. ఈ పాప కచ్చితంగా తన తల్లిని గుర్తు పడుతుంది. నా దగ్గర ఈ పాప ఉండదని' ఆమె చెప్పింది. దాంతో ఆ పాప అమ్ముడుపోలేదు. రూ.లక్షన్నర నగదు స్వాధీనం చేసుకుని, ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశాం'' - రమేశ్‌ రెడ్డి, సైబరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌

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