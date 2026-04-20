ETV Bharat / state

పెద్దపల్లి జిల్లాలో దారుణం - వీధికుక్కలు పీక్కుతిన్న ఘటనలో మూడేళ్ల చిన్నారి మృతి

పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం కాట్నపల్లిలో దారుణం - మూడేళ్ల చిన్నారిని పీక్కుతిన్న వీధికుక్కలు - చిన్నారి మృతి - ఒడిశా నుంచి వచ్చి ఇటుకబట్టీల్లో పనిచేస్తున్న చిన్నారి తల్లిదండ్రులు

Three Year Old Child Dies in Stray Dogs ​Attack (ANI)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 6:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Three Year Old Child Dies in Street Dogs ​Attack : పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం కాట్నపల్లిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. వీధికుక్కలు మూడేళ్ల చిన్నారిని పీక్కుతిన్నాయి. ఈ ఘటనలో చిన్నారి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఇంటిముందు ఆడుకుంటున్న దివ్యా బెహ్రాపై వీధి కుక్కలు దాడి చేశాయి. చిన్నారిని నోట కరుచుకుని పొలాల్లోకి ఈడ్చుకెళ్లిన కుక్కలు, అవయవాలు పీక్కుతినడంతో చిన్నారి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది.

చిన్నారి తల్లిదండ్రులు ఒడిశా నుంచి వచ్చి ఇటుకబట్టీల్లో పనిచేస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వచ్చి మృతదేహాన్ని పోస్ట్​మార్టమ్ కోసం తరలించారు. గ్రామంలో వీధి కుక్కలు కరుస్తున్నాయని ఎన్ని సార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

TAGGED:

DOGS ATTACK ON THREE YEAR OLD CHILD
కుక్కల దాడిలో చిన్నారి మృతి
DOGS ATTACKS IN TELANGANA
3 YEARS CHILD DIES IN DOG ​ATTACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.