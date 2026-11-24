సెప్టిక్ ట్యాంకులో ఊపిరాడక ముగ్గురు కార్మికులు మృతి
Three Workers Die In Septic Tank : హైదరాబాద్లోని సెప్టిక్ ట్యాంకులో ఊపిరాడక ముగ్గురు కార్మికులు మృతి చెందారు. దినేశ్ ఆర్కే అపార్టుమెంట్లో సెప్టిక్ ట్యాంకును శుభ్రం చేస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
సెప్టిక్ ట్యాంకు క్లీన్ చేస్తూ ముగ్గురు కార్మికులు మృతి (ETV Bhara)
Published : November 24, 2026 at 3:21 PM IST
హైదరాబాద్లో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ అపార్ట్మెంట్లో సెప్టిక్ ట్యాంక్ శుభ్రం చేస్తుండగా ఊపిరాడక ముగ్గురు కార్మికులు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన బాచుపల్లి పరిధి దినేష్ ఆర్కే అపార్ట్మెంట్లో ఘటన చోటు చేసుకుంది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరిస్తున్నారు.