ETV Bharat / state

ప్రాణాలు తీసిన పిడుగులు - పొలంలో పనిచేస్తూ ముగ్గురు మహిళలు మృతి

రాష్ట్రంలో కలకలం రేపిన ముగ్గురు మహిళ కూలీలు మృతి - ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు గురై ముగ్గురు మహిళ కూలీలు మృతి

LIGHTNING DEATHS IN AP
LIGHTNING DEATHS IN AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 6:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

LIGHTNING DEATHS IN AP : పొట్టకూటి కోసం పొలం పనికి వెళ్లిన మహిళ కూలీలు పిడుగుపాటుకు గురై మృతి చెందిన ఘటన రాష్ట్రంలో కలకలం రేపింది.‍‍‌ ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పిడుగుపాటుకు ముగ్గురు చనిపోయారు. గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు శివారులోని ఇటకంపాడురోడ్డు వద్ద పిడుగుపడింది. వరి పొలంలో పనులు చేస్తున్న ఇద్దరు మహిళా కూలీలు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో మహిళకు తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. మృతులను మరియమ్మ (45), షేక్‌ ముజాహిద(45)గా గుర్తించారు. సంఘటన స్థలానికి అర్బన్ ఎస్సై నాగార్జున చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. అలాగే ఘటనా స్థలానికి కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు, స్థానిక ప్రజలు పెద్దఎత్తున చేరుకున్నారు. మృతుల కుటుంబసభ్యుల రోదనలు మిన్నంటడంతో ఆ ప్రాంతమంతటా విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.

మరోవైపు పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లిలోని చాపలగడ్డలో నివాసం ఉంటున్న మాణిక్యం అనే మహిళ పిడుగు పడి మృతి చెందింది. పొలంలో పని చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం కురవడంతో పనులు ఆపేసి చెట్టు కింద నిలబడింది. అదే సయమంలో పిడుగు పడింది. సొమ్మసిల్లి పడిపోయిన 50 ఏళ్ల మాణిక్యం అనే మహిళను కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆమె అప్పటికే మృతి చెందిందని వైద్యులు తెలిపారు.

అనంతపురం జిల్లా కంబదూరు మండలం మర్రిమాకులపల్లిలో మరో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడటంతో పిడుగుపాటుకు గురై మూడు ఎద్దులు మృతి చెందాయి. తన వ్యవసాయానికి జీవనాధారమైన మూడు ఎద్దులు మృతి చెందడంతో రైతు గంగప్ప కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. గత కొన్నేళ్లుగా మూడెద్దులతో జీవనం సాగించిన రైతు గంగప్ప ఒక్కసారిగా తన ఎద్దులు మృతి చెందడంతో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వమే తనను ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.

How to Prevent Thunderbolts : అయితే వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలతోపాటు ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగుపాట్లు పెరుగుతున్నాయి. సాధారణంగా వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఉపరితల వాతావరణం వేడెక్కడంతో మార్చి-జూన్‌ మధ్యకాలంలో వాటి తరచుదనం, తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్నేళ్లుగా మిగిలిన రోజుల్లోనూ పిడుగుపాట్లు పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా భారీగా ప్రాణ, ఆస్తినష్టం సంభవిస్తున్నాయి. ఎక్కువగా రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, పశువుల కాపరులు బలవుతున్నారు. భారత వాతావరణ శాఖ, రాష్ట్రాల విపత్తుల నిర్వహణ శాఖలు ఎప్పటికప్పుడు సందేశాలు పంపిస్తున్నా, వారు పనిలో తలమునకలై గుర్తించలేకపోతున్నారు.

అక్కడ పిడుగులు ఎక్కువ : ఐఎండీ, క్లైమేట్‌ రెసీలియంట్‌ అబ్జర్వింగ్‌ సిస్టమ్స్‌ ప్రమోషన్‌ కౌన్సిల్‌ అధ్యయనం ప్రకారం భారత్‌లో 2019 ఏప్రిల్‌ నుంచి 2024 మార్చి మధ్యలో పిడుగుపాటు ఘటనలు 57 శాతం పెరిగాయి. దేశంలో సగటున ఉష్ణోగ్రత ఒక డిగ్రీ సెల్సియస్‌ పెరిగితే వాటి ముప్పు 7 నుంచి 18 శాతానికి పెరిగింది. 2024లో దేశవ్యాప్తంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాల ప్రభావంతో 2,400 మందికి పైగా మరణించగా, వారిలో 1,280 మందికి పైగా ఉరుములు, పిడుగుల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఒడిశా, బిహార్‌లోని భౌగోళిక పరిస్థితుల కారణంగా అక్కడ పిడుగులు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. వీటిపై అధ్యయనానికి భారత వాతావరణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రీసెర్చి టెస్ట్‌ బెడ్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

30/30 భద్రత నియమం : మెరుపు కనిపించిన తర్వాత ఉరుము శబ్దం వినిపించడానికి 30 క్షణాల్లో సురక్షిత ప్రాంతంలోకి వెళ్లిపోవాలి. చివరిగా ఉరుము శబ్దం వినిపించిన 30 నిమిషాల వరకు ఇంట్లోనే ఉండాలి.

‘దామిని’తో పిడుగుల సమాచారం : పుణెలోని ఇండియన్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ట్రాపికల్‌ మెటీయరాలజీ రూపొందించిన ‘దామిని’ యాప్‌ ద్వారా పిడుగుల సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా 10 లక్షల మందికి పైగా దీన్ని వినియోగిస్తున్నారు. మనకు సమీపంలో 20-40 కి.మీ. పరిధిలో పిడుగు పడే ఆస్కారముంటే ఆ యాప్‌ ముందుగానే అప్రమత్తం చేస్తుంది. మన కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల పేర్లు నమోదు చేసి, వారిని అప్రమత్తం చేసే అవకాశముంది.

పిడుగుపాటుకు గురైతే : బాధితుడి శ్వాసక్రియ, హృదయ స్పందన పరిశీలించాలి. శ్వాస తీసుకోలేకపోతే వెంటనే నోటి ద్వారా గాలి అందించాలి. పల్స్‌ లేకపోతే సీపీఆర్‌ చేయాలి. త్వరగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

రాష్ట్ర ప్రజలకు హెచ్చరిక - పలు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్​ జారీ

TAGGED:

LIGHTNING STROKE IN GUNTUR DISTRICT
THREE WOMEN DIED ON LIGHTNING
LIGHTNING STRIKES IN AP
RAINS IN ANDHRA PRADESH
LIGHTNING DEATHS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.