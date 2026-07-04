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కృష్ణా జిల్లాలో విషాదం - ఒకే ఇంట్లో ముగ్గురు మహిళల బలవన్మరణం

గూడూరు మండలం అనంతాయిపేటలో ఘటన - కుటుంబ సమస్యలే కారణంగా భావిస్తున్న స్థానికులు - ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టిన గూడూరు పోలీసులు

Three women Ends Life in Gudu
Three women Ends Life in Gudu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 12:22 PM IST

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Three women Ends Life in Gudur : ఉన్నది ఒక్కటే జీవితం. కానీ నేటి కాలంలో ఒక్కక్షణం ఒకే ఒక్కక్షణంలో తీసుకుంటున్న తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఎన్నో జీవితాల్ని తలకిందులు చేస్తున్నాయి. అప్పటి వరకు, ఆ క్షణం ముందు వరకు మనతో, మన మధ్యనే ఉంటున్న వారు శాశ్వతంగా మన మధ్య నుంచి దూరమైపోయారనే మాటే కుటుంబాల్లో కలవరపాటుకు గురిచేస్తోంది. బలవనర్మణాలు కన్నీటి చారికల తడి ఆరనివ్వడం లేదు. వాటి గాయాలు మానడం లేదు. బాధిత కుటుంబాలు కుదుట పడడం లేదు.

తాజాగా కృష్ణా జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. గూడురు మండలం అనంతవాయిపేటలో ఒకే ఇంట్లో ముగ్గురు మహిళలు ఊరేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. మృతులు తల్లి రజని (60), కుమార్తె గౌరి (40), కోడలు మధు (35)గా గుర్తించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. అనంతవాయిపేటకు చెందిన 60 ఏళ్ల రజని తన భర్త, కుమారుడు, కోడలు మధుతో కలిసి ఒకే ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నారు.

రజని కుమార్తె గౌరిని గూడురు మండలం కత్తులవానిపాలెంకు చెందిన వ్యక్తికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు. గౌరి తరచూ పుట్టింటికి వస్తూ తల్లి వద్దే ఉంటూ వెళ్తుండేది. ఈ క్రమంలోనే రెండు రోజుల క్రితం కూడా ఆమె పుట్టింటికి వచ్చింది. రోజూలాగే ఉదయం నిద్రలేచిన కుటుంబ సభ్యులు తమ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఉదయం పూట తండ్రికుమారులు వ్యవసాయ కూలి పనులకు, సిమెంట్ పనులకు వెళ్లారు.

మగవారు పనులకు వెళ్లిన తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న అత్త రజని, కోడలు మధు, కూతురు గౌరి ముగ్గురూ కలిసి ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. తమ వాళ్లు విగత జీవిగా పడి ఉండటం చూసి కుటుంబ సభ్యులు బోరున విలపించారు. ఇంట్లో తరచూ జరిగే కుటుంబ కలహాలు, మనస్పర్థలే ఇందుకు దారితీసి ఉంటాయని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న గూడూరు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను పోస్ట్​మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

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TAGGED:

ANANTHAYIPETA TRAGEDY INCIDENT
3 WOMEN ENDS LIFE IN GUDUR
3 WOMEN COMMITTED DEATH IN GUDUR
GUDUR TRAGEDY INCIDENT
3 WOMEN ENDS LIFE IN KRISHNA DIST

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