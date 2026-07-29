దసరా నాటికి పట్టాలెక్కనున్న రూ.5,681 కోట్ల విలువైన పనులు - మారనున్న మూడు కార్పొరేషన్ల రూపు
మూడు నగరాలకు ‘యూసీఎఫ్’తో నగిషీలు - పట్టాలెక్కనున్న రూ.5,681 కోట్ల విలువైన పనులు - వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మంలలో అధికారుల కసరత్తు - ప్రత్యేక కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
Published : July 29, 2026 at 1:55 PM IST
Three Cities Urban Infrastructure Under UPF in Telangana : రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ తర్వాత అత్యంత ప్రాధాన్యాన్ని కలిగిన వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం నగరాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనుంది. కేంద్ర సర్కారు తీసుకొచ్చిన అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ (యూసీఎఫ్) కింద ప్రగతి పనులు చేపట్టేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం ఆమోదం తెలపగా మిగతా అధికారిక ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన అధికారులు మరో 2 నెలల్లో అంటే దసరా నాటికి టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
పూరి వివరాలు ఇలా : తెలంగాణ యూసీఎఫ్ కింద రూ.5,681,04 కోట్లతో చేపట్టనున్న మూడు ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం మే నెలలో ఆమోదం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పథకం కింద 17 ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం మే నెలలో ఆమోదం ఇవ్వగా తెలంగాణకు సంబంధించి ఖమ్మం-వరంగల్-కరీంనగర్ గ్రోత్ కారిడార్తోపాటు వరంగల్ కార్పొరేషన్లో భూగర్భ డ్రైనేజీ, కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లోవివిధ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన మూడు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. దీనిలో జరిగే పనుల ఖర్చులో 50 శాతం నిధులను రుణం/బాండ్ల రూపంలో సమకూర్చుకోవాల్సి ఉండగా మిగతా వాటిలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 25 శాతం చొప్పున పంచుకుంటాయి.
కరీంనగర్కు కొత్త రూపరేఖలు : కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లోని డంప్యార్డ్ ఆధునికీకరణకు రూ.80 కోట్లు, నగరంలో మురుగు కాలువల పునరుద్ధరణకు రూ.130 కోట్లు, అంతర్గత రోడ్లు, జంక్షనల అభివృద్ధి, స్కైవాక్, ఫుట్ ఓవర్ వంతెనల నిర్మాణానికి రూ.630 కోట్లతో రూపొందించిన ప్రాజెక్టుకు కూడా ఆమోదం లభించింది. మొత్త వ్యయంలో రూ.210 కోట్లను కేంద్రం భరించనుంది.
ప్రత్యేక కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు : వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లలో రోజువారీ కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణకు అత్యాధునిక ఉమ్మడి కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటుకు రూ.166.44 కోట్లు మంజూరు చేశారు. దీన్ని ఖమ్మంలో నిర్మించి మూడు కార్పొరేషన్లను ఇక్కడి నుంచే పరిశీలిస్తారు. ఇది ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ముఖ్మమైన పనులు ఇలా :
- ఆ మూడు జిల్లాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ల ఏర్పాటు. డ్రోన్ల ద్వారా నగరాల మ్యాపింగ్, ఆక్రమణల తొలగింపు, వరదల నివారణ ప్రాజెక్టులు, భూగర్భ యుటిలిటీ డక్ట్ల నిర్మాణం.
- తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలు, ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్, పునర్వినియోగానికి మౌలిక వసతుల పటిష్ఠం.
- రద్దీ నివారణకు బహుళ అంతస్తుల పార్కింగ్, స్టాక్ పార్కింగ్, ఆఫ్-స్ట్రీట్ ఇ-పార్కింగ్ వసతులు. ట్రాఫిక్ రద్దీ లేని నగరాల కోసం లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ. రైల్వే ట్రాక్ల వెంట బ్లూ-గ్రీన్ కారిడార్లు, లాజిస్టిక్స్ స్థలాల అభివృద్ధి. పురాతన పట్టణ ప్రాంతాల పునర్నిర్మాణం తదితరాలు.
యూసీఎఫ్ ఏమిటంటే? : దేశంలోని పట్టణాలు, నగరాలను నివాస కేంద్రాలుగానే కాకుండా ఆర్థిక వృద్ధికి, ఆవిష్కరణలకు గ్రోత్ ఇంజిన్లుగా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో కేంద్రం రూ.లక్ష కోట్లతో అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేసింది. 2030-31 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు అమలులో ఉండే ఈ పథకాన్ని 10 లక్షలకుపైగా జనాభా ఉన్న నగరాలు, రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల రాజధానులు, అలాగే లక్ష జనాభా పైబడిన ప్రధాన పారిశ్రామిక నగరాల్లో అమలు చేస్తారు. రానున్న ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ ఫండ్ ద్వారా దాదాపు రూ.4 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను పట్టణాభివృద్ధి రంగంలోకి ఆకర్షించాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.
ఇక మురుగు నుంచి విముక్తి : వరంగల్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. కాస్త వరద వచ్చినా రోడ్లను మురుగు మంచెత్తుతోంది. దీన్ని ప్రక్షాళన చేసే ఉద్దేశంతోనే రాష్ట్ర సర్కార్ చేసిన ప్రయత్నాలు ఇప్పటికీ ఫలించాయి. రూ.4674.6 కోట్లు ఖర్చయ్యే ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం యూసీఎఫ్ కింద తన వాటాగా రూ.1168.65 కోట్లు ఇస్తుంది. దీంతో ప్రస్తుత మురుగు కాలువల స్థానంలోనే నూతన వ్యవస్థను నిర్మించడానికి నాలుగేళ్ల సమయం పడుతుందని అంచనా.
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