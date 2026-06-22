ఏపీలో అదృశ్యం దిల్లీలో ప్రత్యక్షం - మిస్టరీగా ముగ్గురు విద్యార్థుల మిస్సింగ్ కేసు
పాఠశాలకు వెళ్లి తిరిగిరాని ముగ్గురు విద్యార్థులు - ఆందోళనకు గురై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తల్లిదండ్రులు - అదృశ్యమైన విద్యార్థులు దిల్లీలో ఉన్నట్టు గుర్తింపు - దిల్లీకు పయనమైన బంధువులు, పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 7:32 PM IST
Three Students Missing in Guntur District : గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు బాలురు, ఉన్నట్లుండి అదృశ్యమయ్యారు. సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా మొదట ముగ్గురూ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు, ఒక్క రోజు గడిచిందో లేదో వారు సోమవారం దిల్లీలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఇలా అనూహ్యరీతిలో వారికి సంబంధం లేని చోట్ల ప్రత్యక్షం కావడంతో తల్లిదండ్రులు, పోలీసులు అవాక్కయ్యారు. ఇంతకీ ఒక్కరోజు మిస్సింగ్ స్టోరీ ఏంటో చూద్దామా?
గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు మండలం వేజండ్లకు చెందిన జహీర్ అహ్మద్, శుద్ధపల్లికి చెందిన భరత్, గుండారం గ్రామానికి చెందిన తుపాకుల గోపీలు పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. భరత్ తల్లికి అనారోగ్యంగా ఉండటంతో కొంతకాలంగా తెనాలి రూరల్ మండలం సంగంజాగర్లమూడిలో ఉంటున్నారు. శనివారం సాయంత్రం జహీర్ అహ్మద్, గోపీ కలిసి భరత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత ముగ్గురూ అదృశ్యమయ్యారు.
శనివారం పాఠశాలకు వెళ్లిన ముగ్గురూ తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు. దీంతో ఆందోళనకు గురైన వారి తల్లిదండ్రులు, రాత్రి వరకు వేచిచూసి ఆదివారం ఉదయం పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు. గోపీ సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా ఆదివారం ముగ్గురూ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఒక్క రోజు గడిచిందో లేదో వారు సోమవారం దిల్లీలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. దిల్లీలోని ఓ దుకాణానికి వెళ్లారు. దుకాణ యజమాని ఒక విద్యార్థి తండ్రికి వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడించారు. ముగ్గురూ అక్కడే ఉన్నట్లు తెలిపారు. దీంతో బంధువులు, చేబ్రోలు పోలీసులు దిల్లీ బయల్దేరి వెళ్లారు.
ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు అదృశ్యం : మరోవైపు హైదరాబాద్కు చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ల అదృశ్యం కేసు అందరినీ అవాక్కయ్యేలా చేసింది. ఫోన్ ఎక్కువగా చూస్తున్నారని ముగ్గురు కుమార్తెలను తల్లి మందలించడంతో కోపంతో ముగ్గురూ ఆదివారం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ ముగ్గురూ ఉన్నట్లుండి రాష్ట్రంలోని ఏలూరులో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ముగ్గురు కుమార్తెలూ అదృశ్యం కావడంతో వారి తల్లి హైదరాబాద్ ఫలక్నుమా పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
దర్యాప్తులో భాగంగా ఫలక్నుమా రైల్వేస్టేషన్ పరిసరాలను పరిశీలించగా, బాలికలు అక్కడ రైలు ఎక్కినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. వారు ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు వెళ్తున్నట్లు నిర్ధారించుకున్న హైదరాబాద్ పోలీసులు, వెంటనే ఏలూరు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
రైలు బోగీల్లో తనిఖీలు చేపట్టి, చివరికి? : హైదరాబాద్ పోలీసుల నుంచి అందిన సమాచారంతో ఏలూరు రైల్వే పోలీసులు, స్థానిక పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్లో ఆగడమే ఆలస్యం పోలీసులు రైలు బోగీల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్న ఆ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లను గుర్తించి సురక్షితంగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. బాలికలు సురక్షితంగా ఉన్నారని బాలికల తల్లిదండ్రులకు తెలపడంతో బాధిత తల్లి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది.
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