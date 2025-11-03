చేవెళ్ల ప్రమాదం నింపిన విషాదం - ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ల మృతి
చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి - తాండూరు గాంధీనగర్కు చెందిన ఎల్లయ్య గౌడ్ ముగ్గురు కుమార్తెలు మృతి -
November 3, 2025
Updated : November 3, 2025 at 12:58 PM IST
Three Sisters Among Victims Of Chevella Road Accident : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ఓ కుటుంబంలో తీరని శోకాన్ని నింపింది. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని గాంధీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఎల్లయ్య గౌడ్ ముగ్గురు కుమార్తెలు ఈ ప్రమాదంలో మృత్యుఒడిలోకి చేరారు. అక్కాచెల్లెళ్లు తనూష, సాయి ప్రియ, నందిని మృతి చెందినట్లుగా కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.
అంతలోనే అంతులేని విషాదం : హైదరాబాద్ నగరంలోని కోఠి మహిళా కళాశాలలో చదువుతున్న ఆ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు, గత నెల 15వ తేదీన జరిగిన ఓ పెళ్లి వేడుకలో ఆనందంగా గడిపారు. ఈ ప్రమాద విషయాన్ని తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులతో పాటు బంధువులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఎల్లయ్య గౌడ్ పొట్టకూటి కోసం డ్రైవర్గా పని చేస్తూ పిల్లల్ని చదివించారు. ఆయనకు నలుగురు కుమార్తెలు. ఒక కుమార్తెకు ఇప్పటికే వివాహం కాగా, మిగిలిన ముగ్గురు కుమార్తెలు ఇవాళ జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో విగత జీవులుగా మారడంతో ఆ కుటుంబం, బంధువులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.
మరోవైపు యాలాల మండలం లక్ష్మీనారాయణపూర్కు చెందిన అఖిల రెడ్డి అనే యువతి కూడా ఇదే ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. ఎంబీఏ చదువుతున్న కుమార్తె మృతితో అఖిల తల్లి, కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. తమ కుమార్తె ఇక లేదనే విషయం తెలిసి వారు తీవ్ర శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.