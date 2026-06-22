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తల్లి మందలించిందని ఇల్లు వదిలి వెళ్లిన ముగ్గురు బాలికలు - ఏలూరులో గుర్తింపు

ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ల అదృశ్యం సుఖాంతం - ఫలక్‌నుమా ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ఎక్కి ఏలూరుకు చేరుకున్న ముగ్గురు మైనర్లు​ - ఏలూరు పోలీసుల సహాయంతో హైదరాబాద్​కు

Three Sisters Found In Eluru
Three Sisters Found In Eluru (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 1:43 PM IST

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Three Sisters Found In Eluru : తల్లి మందలించిందని ఇల్లు వదిలి వెళ్లిన ముగ్గురు మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్ల ఆచూకీ లభ్యం కావడంతో ఫలక్‌నుమా అదృశ్యం ఉదంతం సుఖాంతమైంది. ఫోన్ ఎక్కువగా చూస్తున్నారనే కారణంతో తల్లి కోప్పడటంతో ముగ్గురు బాలికలు హైదరాబాద్‌లోని తమ నివాసం నుంచి ఎవరికీ చెప్పకుండా ఫలక్‌నుమా ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ఎక్కి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏలూరుకు చేరుకున్నారు. అయితే అప్రమత్తమైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల సంయుక్త ఆపరేషన్‌తో బాలికలను ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్‌లో క్షేమంగా రక్షించారు.

ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు : హైదరాబాద్‌లోని ఫలక్‌నుమా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నివసించే ముగ్గురు బాలికలు రోజంతా మొబైల్ ఫోన్లు ఎక్కువగా చూస్తున్నారని వారి తల్లి కొంచం గట్టిగా మందలించింది. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన ఆ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా బయటకు వెళ్లిపోయారు. పిల్లలు కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన తల్లి వెంటనే ఫలక్‌నుమా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.

స్పందించిన డీసీపీ : తల్లి ఫిర్యాదు చేస్తున్న సమయంలో ఆకస్మిక తనిఖీల కొరకు ఫలక్​నుమ పోలీస్ స్టేషన్​కు వచ్చిన హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్ జోన్ డీసీపీ యస్ శ్రీనివాస్​ను బాధితురాలు కలిసి తన బాధను తెలియజేసింది. తన అమ్మాయిలను కాపాడాలని డీసీపీని కోరగా చలించిపోయిన ఆయన వెంటనే దర్యాప్తును వేగవంతం చేయించి, పోలీస్ టీంలను రంగంలోకి దింపి బాలికల ఆచూకీ కొరకు తీవ్రంగా వెతికించారు.

సీసీటీవీ విజువల్స్ ఆధారంగా గుర్తింపు : దర్యాప్తులో భాగంగా ఫలక్‌నుమా రైల్వేస్టేషన్‌ పరిసరాలను పరిశీలించగా, బాలికలు అక్కడ రైలు ఎక్కినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. వారు ఫలక్‌నుమా ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎక్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు వెళ్తున్నట్లు నిర్ధారించుకున్న హైదరాబాద్ పోలీసులు, వెంటనే ఏలూరు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

ఏలూరులో పోలీసుల సంయుక్త ఆపరేషన్ : హైదరాబాద్ పోలీసుల నుంచి అందిన సమాచారంతో ఏలూరు రైల్వే పోలీసులు, స్థానిక పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫలక్‌నుమా ఎక్స్‌ప్రెస్ ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్‌లో ఆగడమే ఆలస్యం పోలీసులు రైలు బోగీల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్న ఆ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లను గుర్తించి సురక్షితంగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. బాలికలు సురక్షితంగా ఉన్నారని బాలికల తల్లిదండ్రులకు తెలపడంతో బాధిత తల్లి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది. డీసీపీ దేవుడిలా తన పిల్లలను కాపాడారని వారి సహాయం వల్ల తన పిల్లల భవిషత్తు, వారి ప్రాణాలు దక్కాయి అని ఆనందభాష్పాలతో డీసీపీకి ఆ తల్లి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

హైదరాబాద్‌కు తిరుగు పయనం : ఏలూరు పోలీసులు సకాలంలో అందించిన సహాయంతో బాలికలను కాపాడిన ఫలక్‌నుమా పోలీసులు, వారిని స్వస్థలానికి తీసుకురావడానికి ఏలూరుకు బయలుదేరారు. బాలికలను సురక్షితంగా ఏలూరు నుంచి హైదరాబాద్‌కు తరలించి, వారి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించనున్నట్లు ఫలక్‌నుమా పోలీసులు వెల్లడించారు.

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ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ల అదృశ్యం
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