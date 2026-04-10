అర్ధరాత్రి అగ్నిప్రమాదం - ప్రైవేట్​ స్కూళ్లకు చెందిన మూడు ​ బస్సులు దగ్ధం

షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా చెలరేగిన మంటలు - నిలిపి ఉన్న మూడు బస్సులు దగ్ధం

Three Schools Burned Down at Midnight
Three Schools Burned Down at Midnight (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 8:54 PM IST

Three Schools Burned Down at Midnight : కడపజిల్లాలో కమలాపురం మండలం కోగటం గ్రామంలో గురువారం అర్ధరాత్రి ప్రైవేట్​ పాఠశాలలకు చెందిన మూడు బస్సులు దగ్ధమయ్యాయి. బస్సులు దగ్ధం మంటల్లో కాలిపోవడం వెనుక ఆకతాయిల చర్య ఏమైనా ఉందా? లేక షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల బస్సులు దగ్ధమయ్యాయా? అనే విషయం తెలియాల్సి ఉంది. స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం ముందుగా మధ్యలో ఆగి ఉన్న బస్సులో నుంచి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలిరేగాయి. తర్వాత రెండు బస్సులకు కూడా మంటలు అంటుకున్నాయి. స్థానికులు అప్రమత్తమై పక్కనే ఉన్న మరో రెండు బస్సులకు మంటలు అంటుకోకుండా నీళ్లు చల్లారు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేందుకు యత్నించారు. అప్పటికే మూడు బస్సులు దగ్ధమయ్యాయి. ఇవి ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన వేర్వేరు ప్రైవేట్​ పాఠశాలల బస్సులుగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు.

కంచికచర్ల తహసీల్దార్​ కార్యాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం - పలు దస్త్రాలు దగ్ధం

కడప శివారులో ఎలక్ట్రిక్​ వాహనం దగ్ధం : కడప శివారులోని మూల వంక వద్ద పార్కింగ్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్​ ద్విచక్ర వాహనం దగ్ధమైంది. ఈ ప్రమాదంలో ద్విచక్ర వాహనం పూర్తిగా దగ్ధమైంది. మంటలు చెలరేగగానే స్థానికులు ఆర్పేందుకు యత్నించినప్పటికీ ఎలక్ట్రికల్ వాహనం కాలిపోయింది. విద్యుత్ తీగల వల్ల ప్రమాదం జరిగిందా? బ్యాటరీ సమస్య వల్ల ప్రమాదం చోటు చేసుకుందా? అనే విషయంపై విచారణ చేపట్టారు. సుమారు లక్ష రూపాయల విలువైన వాహనం కళ్ల ముందే దగ్ధమవడంతో బాధితుడు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించాడు. వేసవికాలం కావడంతో ఇలాంటి ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతుంటాయని, వాహనదారుల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అగ్నిమాపక అధికారులు తెలిపారు.

KADAPA LATEST NEWS
SCHOOL BUSES BURNED
THREE SCHOOLS BURNED DOWN MIDNIGHT

