ఒకే ఇంటి నుంచే మూడు సర్పంచ్ నామినేషన్లు - బరిలో భార్య, భర్త, కుమారుడు
జగ్గాసాగర్ పంచాయతీలో ఒకే ఇంటి నుంచి బరిలో ముగ్గురు - భార్యకు టీవీ రిమోటు, కుమారుడికి టూత్పేస్ట్, తండ్రికి పానా చిహ్నాలు - కలిసి ప్రచారం చేస్తు గ్రామస్థులను ఆకట్టుకుంటున్న అభ్యర్థులు
Published : December 5, 2025 at 3:49 PM IST
Three Sarpanch Nominations from Same Family : పంచాయతీ ఎన్నికల సందర్భంగా గ్రామాల్లో చిత్ర విచిత్రాలు జరుగుతున్నాయి. ఓ గ్రామంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన భార్య, భర్త, కుమారుడు ముగ్గురు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. తండ్రిని గెలిపించుకోవాలని కొడుకు, భర్తను గెలిపించుకోవాలని భార్య, ఇలా ఒకే గుర్తుపై ముగ్గురు కలిసి వినూత్న ప్రచారం చేస్తూ ఓటర్లను ఆకట్టుకుంటున్నారు.
విషయం ఏంటంటే : జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి మండలం జగ్గాసాగర్ గ్రామపంచాయతీ సర్పంచ్ పదవి బీసీ జనరల్ కావడంతో ఈ గ్రామంలో 12 మంది అభ్యర్థులు సర్పంచ్ పదవికి నామినేషన్ వేశారు. ఈ గ్రామంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సర్పంచ్ బరిలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. గ్రామానికి చెందిన పుల్ల సాయి గౌడ్ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశాడు. గత సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో నామినేషన్ వేసిన సాయి గౌడ్కు పలు కారణాలతో నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. ముందు జాగ్రత్తగా తన భార్య పుష్పలత, కుమారుడు వెంకటేష్తో కూడా నామినేషన్ వేయించాడు.
గ్రామంలో సర్పంచ్ స్థానానికి వీడీసీ వేలం వేస్తుందని ఆరోపణలు రావడంతో ఎన్నికల అధికారులు గ్రామంలో వీడీసీ సభ్యులకు సర్పంచ్ అభ్యర్థులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వారికి ఎన్నికపై అవగాహన కల్పించారు. ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్య బద్దంగానే నిర్వహిస్తామని నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకునేందుకు ఎవరికి అవకాశం కల్పించడం లేదంటూ అధికారులు తేల్చి చెప్పారు. నామినేషన్లు వెనక్కి తీసుకుందామని అధికారుల వద్దకు వెళ్తే జగ్గాసాగర్ గ్రామంలో అభ్యర్థుల ఉపసంహరణ లేదని అధికారులు తేల్చి చెప్పారు. దీంతో గ్రామంలో నామినేషన్ వేసిన అభ్యర్థులందరూ పోటీలోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. మిగతా అభ్యర్థులతో పాటు పుల్ల సాయి గౌడ్ కుటుంబంలోని ముగ్గురు సభ్యులు బరిలో నిలబడాల్సి వచ్చింది. భార్యకు టీవీ రిమోటు, కుమారుడికి టూత్ పేస్ట్, సాయి గౌడ్కు స్పానర్ (పానా) గుర్తులను అధికారులు కేటాయించారు.
ముగ్గురు కలిసే ప్రచారం : సమయం తక్కువగా ఉండడంతో ముగ్గురు కలిసి ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. ఓటర్లను కలుస్తు సాయి గౌడ్ భార్య పుష్పలత బొట్టు పెడుతుంది. సాయి గౌడ్ తన గుర్తులను చూపిస్తూ ఒకసారి నాకు అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్నాడు. కుమారుడు వెంకటేష్ బ్యాలెట్ పత్రంలో గుర్తును వరుస సంఖ్యను చూపిస్తూ ఇలా ముగ్గురు కలిసి ఒకే గుర్తుపై విస్తృత ప్రచారం చేస్తూ ఓటర్లను ఆకట్టుకుంటున్నారు.
"ఒకే కుటుంబం నుంచి మేము ముగ్గురం పోటీ చేస్తున్నాం. గతంలో నామినేషన్ వేసినపుడు కొందరి కుట్రల వల్ల తిరస్కరణకు గురైంది. ఆ భయంతోనే నా భార్య, కుమారుడితో కూడా నామినేషన్ వేయించాను. నా భార్యకి టీవి రిమోట్, కుమారుడికి టూత్పేస్ట్ , నాకు పానా గుర్తులు వచ్చాయి. మా గ్రామంలో వేలంపాట జరుగుతుందని ఆరోపణలతో అధికారులు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ లేదన్నారు. నా భార్య,కుమారుడి నామినేషన్ను ఉపసహంరించాలనుకున్నాం. కానీ అధికారులు అంగీకరించలేరు. ఇప్పుడు ముగ్గురు కలిసి పానా గుర్తుకే ఓటు వేయాలని ప్రచారం చేస్తున్నాం" - సాయి గౌడ్
సర్పంచ్ బరిలో NRI - ఊరికి తిరిగిచ్చేయాల్సిన సమయం వచ్చిందంటున్న స్వతంత్ర అభ్యర్థి
ఆ పంచాయతీల్లో ఇద్దరు సర్పంచ్లు - ఇక్కడ ఓడినా అక్కడ గెలిచేయొచ్చు!