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ఇవాళ రాత్రి ఆకాశంలో అద్భుత ఘట్టం - ఒకేసారి మూడు ఖగోళ వింతలు

ఆకాశంలో జరగనున్న మూడు ఖగోళ వింతలు - కాస్మిక్ మారథాన్, సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం, ఉల్కాపాతం - ఇంతకు ముందు 1999లో వచ్చిన ఉల్కాపాతం

Three Rare Celestial Wonders in Sky
Three Rare Celestial Wonders in Sky (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 7:40 PM IST

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Three Rare Celestial Wonders in Sky : ఇవాళ రాత్రి ఆకాశంలో మూడు ఖగోళ వింతలు జరగనున్నాయి. అరుదుగా జరిగే ఈ సంఘటనలు నిశిరాత్రిలో కనిపించనున్నాయి. పూర్తిగా అలైన్‌మెంట్‌పై ఆధారపడే కాస్మిక్ మారథాన్, సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణంతో పాటు మిరిమిట్లు గొలిపే ఉల్కాపాతం కనువిందు చేయనుంది. ఈ నెల 12న చుక్కల అమావాస్య సందర్భంగా సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. 2026 సంవత్సరంలో ఇది రెండో సూర్య గ్రహణం కాగా, ఇది ఇండియాలో కనిపించే అవకాశాల్లేవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, ఇవాళ మూడు అరుదైన ఖగోళ ఘట్టాలు (కాస్మిక్‌ మారథాన్‌) ఆవిష్కృతం కానున్నాయి. అసలు ఈ ఖగోళ వింతకు గల కారణాలపై ప్రొఫెసర్ శాంతిప్రియతో ఈటీవీ భారత్​ ప్రతినిధి శివరామకృష్ణతో ముఖాముఖి.

ఇవాళ రాత్రి ఆకాశంలో అద్భుత ఘట్టం - ఒకేసారి మూడు ఖగోళ వింతలు (ETV Bharat)

ఇండియాలో కనిపించదు :

  • బుధవారం తెల్లవారుజామున నింగిలో గురుడు, బుధుడు, అంగారకుడు, శని, యురేనస్​, నెప్ట్యూన్​ గ్రహాలు ఒకే వరుసలోకి రానున్నాయి. గురు గ్రహం కనిపిస్తుందని, ఇతర గ్రహాలు చాలా కిందకు ఉండటం వల్ల కొంత వరకు చూడటం కష్టమేనని ప్రొఫెసర్ తెలిపారు. యురేనస్​ను చూడటానికి బైనాక్యులర్స్​, నెప్ట్యూన్​ను చూడటానికి 'టెలిస్కోప్​' అవసరం అవుతాయన్నారు.
  • సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఇండియాలో కనిపించదని తెలిపారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగిన సోలార్​ ఫిల్టర్లు లేకుండా సూర్యుడిని నేరుగా చూడకూడదన్నారు. ఉల్కాపాతం ఈనెల 12, 13 తేదీల్లో రాత్రి గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకోనుందన్నారు. ఇది అమావాస్య సమయంలో వస్తుండటం వల్ల ఆకాశం చీకటిగా ఉండి, వీక్షించడానికి అద్భుతంగా ఉంటుందన్నారు. హైదరాబాద్​ అర్థరాత్రి దాటిన తర్వాత నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు గంటకు సుమారు 10 నుంచి 20 ఉల్కలు (రాలే నక్షత్రాలు) చూడొచ్చని చెబుతున్నారు.

1912 తర్వాత మొదటి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం : ఈ సూర్యగ్రహణానికి ప్రత్యేక చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉంది. అయితే ఇది స్పెయిన్​ ప్రధాన భూభాగం నుంచి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కనిపించడం 1912 తర్వాత ఇదే తొలిసారి. ఆ తర్వాత యూరప్​ ప్రధాన భూభాగం నుంచి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని వీక్షించే అవకాశం 1999 తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు రానుంది. దీంతో గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో యూరప్​లో చోటుచేసుకున్న అతిపెద్ద ఖగోళ ఘటనల్లో ఇది ఒకటిగా నిలవనుంది.

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TAGGED:

METEOR SHOWER CELESTIAL SPECTACLE
ASTRONOMICAL WONDERS IN SKY
RARE CELESTIAL WONDERS IN SKY
ఇవాళ రాత్రి మూడు ఖగోళ వింతలు
THREE RARE CELESTIAL WONDERS

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