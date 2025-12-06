ETV Bharat / state

మీరే తేల్చుకోండి! - రెబల్స్​ను తప్పించలేక నేతల సతమతం

పలు స్థానాల్లో ఒకే పార్టీ నుంచి ముగ్గురు వ్యక్తుల పోరు - ఔనన్నా కాదన్నా పల్లెల్లో మున్ముందు ప్రభావం - పోటీ నుంచి తప్పించేందుకు ముడుపులు

December 6, 2025

Telangana Gram Panchayat Elections : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పల్లెల్లో ఎన్నికల సందడి జోరందుకుంది. బరిలోకి దిగిన అభ్యర్థులు ప్రచార కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు. కాగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ప్రధాన పార్టీలకు చెందిన నేతలు తమ అభ్యర్థులకు సూచనలిస్తున్నారు. ఒకే పార్టీకి చెందిన మద్దతుదారులు ఇద్దరు ముగ్గురు రంగంలోకి దిగడంతో ఎవరిని వద్దనాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారు. ఔనన్నా కాదన్నా పల్లెల్లో మున్ముందు ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందోనని వెనుకా ముందు ఆలోచిస్తున్నరు. కొందరిని పోటీ నుంచి ఉపసంహరింపజేసేందుకు అధిక మొత్తంలో ముడుపులు సర్పించేందుకు సైతం వెనుకాడని పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే,

ఉపసంహరింపజేసేందుకు తాయిలాలు : గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమయంలో బీఆర్​ఎస్​ అధికారంలో ఉండగా అధిక స్థానాల్లో ఆ పార్టీ మద్దతుదారులే విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పాలన ఉండటంతో ప్రతిష్ఠను నిలుపుకునేందుకు ఆ పార్టీ నేతలు గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు సత్తా చాటేందుకు బీఆర్​ఎస్ మద్దతుదారులు కృషి చేస్తున్నారు. నిత్యం నేతల ఇళ్ల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. పార్టీ నాయకుల నుంచి ఎలాంటి సంకేతాలు స్పష్టంగా రాకపోవడంతో ఏంచేయాలో పాలుపోవడం లేదని ఆశావహులు వాపోతున్నారు. మూడో విడతలో ఎన్నికలు జరగుతున్న పరిగి నియోజకవర్గంలో శుక్రవారంతో నామినేషన్​ల స్వీకరణ ప్రక్రయకు తెరపడింది. దీంతో కొందరిని పోటీ నుంచి ఉపసంహరింపజేసేందుకు తాయిలాలు ప్రకటిస్తున్నారు.

చాలా చోట్ల బహుముఖ పోటీ : పల్లె సంగ్రామం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. గతంలో కులపెద్ద చెబితే పోటీ నుంచి ఉపసంహరించుకునే పరిస్థితులుండేవి. సర్పంచిగా పోటీ చేసేందుకు యువకులు ఉత్సాహం చూపుతున్నారు. పరిగి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్​రెడ్డి ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో పాటు ఎమ్మెల్యే నిధుల నుంచి రూ.20 లక్షల నజరానా ప్రకటించారు. ఒక్కో స్థానంలో పార్టీ తరపున ఒకే వ్యక్తి పోటీలో ఉండేలా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఇంకా కొలిక్కిరావడం లేదు. సదరు వ్యాక్తికి నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోవాలని ఎవరైనా హితవు పలికితే మీరే ఆ పని ఎందుకు చేయరాదు అని ఎదురు ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.

అవకాశాన్ని చేజార్చుకోరాదని : గ్రామాల్లో ఉండే పరిస్థితులను అనుసరించి కలుపుగోలుతనం ఉన్న వ్యక్తిని ఎంపిక చేయాలని, ఈ విషయంలో ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యే టి.రామ్మోహన్​రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే కె.మహేశ్​ రెడ్డి పార్టీ నేతలకు సూచించారు. పార్టీకన్నా పోటీ చేసే అభ్యర్థి గుణగణాలకే ప్రజలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని విస్మరించరాదన్నారు. లేకలేక వచ్చిన అవకాశాన్ని చేజార్చుకోవడం ఎందుకనే ఉద్దేశంతో చాలామంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పోటీచేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

తమ పార్టీని గెలిపించుకోవాలని : పార్టీలో నాయకులంతా ఒకే మాటపై నిలబడి ప్రజల్లో మంచి పేరున్న వ్యక్తిని ఎంపిక చేసి ఎన్నిక బరిలోకి దిగితే విజయావకాశాలు అధికంగా ఉంటాయని నాయకులు వివరించినా కొందరు ససేమిరా అంటున్నారు. దీంతో స్థానికి నాయకులే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసి పోటీలో ఉంచి తమ పార్టీని గెలిపించుకోవాలని పంపుతున్నారు. గతంలో సర్పంచులుగా పనిచేసిన వారికి ప్రస్తుత రిజర్వేషన్లు కలిసిరావడంతో వారూ ఎన్నికల బరిలో దిగేందుకు సై అంటున్నారు.

