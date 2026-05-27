ETV Bharat / state

సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లి పడవ బోల్తా - ముగ్గురు మృతి, మరొకరు గల్లంతు

నెల్లూరు జిల్లాలో విషాదం - చేపల వేటకు వెళ్లి ముగ్గురు మృతి చెందగా, మరొకరు గల్లంతు - ఘటనపై స్పందించి సహాయక చర్యలను చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించిన మంత్రులు నారాయణ, అచ్చెన్న

Three People Dies After Boat Capsizes In Nellore District
Three People Dies After Boat Capsizes In Nellore District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Three People Dies After Boat Capsizes In Nellore District: పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా బోగోలు మండలం అలిచర్ల బంగారుపాలెంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. చేపల వేటకు వెళ్లిన నలుగురు మత్స్యకారులు సముద్రంలో గల్లంతు అయ్యారు. ప్రస్తుతం వేట నిషేధం ఉండటంతో మరబోట్లలో కాకుండా నాటు పడవలో ఇంట్లో వంటకోసం చేపలు పట్టేందుకు నలుగురు రెండు బోట్లలో వెళ్లారు. అయితే ఈ గల్లంతైన వారిలో ఇప్పటివరకు మూడు మృతదేహాలను బయటకు తీశారు.

పడవ బోల్తా ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి: అంతేకాకుండా మరొకరి కోసం గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. మృతులు బాలమురళీ (55), గోవిందు (44), మరొకరు మృతి చెందారు. అల్లిచర్ల బంగారుపాలెం వద్ద సముద్రతీరంలో చేపల వేటకు గాను రెండు నాటు బోట్లలో నలుగురు మత్స్యకారులు వెళ్లారు. భారీ గాలులకు బోట్లు తిరగబడ్డాయి. బోగోలు మండలం, జువ్వలదిన్నె గ్రామ మజరా అలిచెర్ల బంగారుపాలెంకు చెందిన తులసింగారి గణేశ్ (26), తులసింగారి రాజా (24) గల్లంతు అయిన వారిలో ఉన్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన మత్స్యకార సోదరులుగా వీరిని గుర్తించారు.

ఘటనపై మంత్రి నారాయణ విచారం: నెల్లూరు జిల్లా తాటిచెట్లపాలెంలో పడవల బోల్తా ఘటనపై మంత్రి నారాయణ వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కావలి ఎమ్మెల్యే కృష్ణారెడ్డి, మంత్రి నారాయణ అధికారులతో మాట్లాడారు. ఘటనలో ఇద్దరు జాలర్లు మృతి చెందినట్లు అధికారులు మంత్రికి తెలిపారు. మత్స్యకారుల మృతిపట్ల మంత్రి నారాయణ ఈ సందర్భంగా తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి నారాయణ బాధిత కుటుంబానికి భరోసా ఇచ్చారు.

పడవ బోల్తా ఘటనపై ఆరా తీసిన అచ్చెన్న: నెల్లూరు జిల్లా నాటు పడవ బోల్తా ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆరా తీశారు. అదే విధంగా మత్స్యకారుల మృతిపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. గల్లంతైన మరో మత్స్యకారుడి ఆచూకీ కోసం తక్షణమే గాలింపు చర్యలను చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి అచ్చెన్న సూచించారు.

నీటి కుంటలో పడి ముగ్గురు చిన్నారులు మృతి: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రొద్దం మండలంలోని నారనాగేపల్లి గ్రామంలో నల్ల నేరేడు పండ్ల కోసం వెళ్లిన ముగ్గురు బాలురు ప్రమాదవశాత్తు నీటి కుంటలో పడి మృతి చెందడంతో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు గ్రామానికి చెందిన ఆర్మీ జవాన్ అజయ్ రెడ్డి, కల్పనా దంపతుల కుమారులు దరహాస్ రెడ్డి (13), హర్షిత్ రెడ్డి (10), అదే గ్రామానికి చెందిన లేట్ సుధాకర్ రెడ్డి, శ్రీదేవి దంపతుల కుమారుడు సృజన్ రెడ్డి (13) గ్రామ సమీపంలోని పొలాల్లో నేరేడు పండు కోసం వెళ్లి నీటి కుంటలో పడి మృతి చెందారు.

అనంతరం విషయం తెలుసుకున్న గ్రామస్థులు, పోలీసులు బాలురు మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. అజయ్ రెడ్డి ప్రస్తుతం మణిపూర్​లో విధుల్లో ఉన్నారు. ఉన్న ఇద్దరు కుమారులు సైతం మృతి చెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. చిన్నారుల మృతితో ఇరు కుటుంబాల రోదనలతో గ్రామం శోకసంద్రంగా మారింది. ఈ ఘటనపై రొద్దం పోలీసులు ప్రస్తుతం విచారణను చేపట్టారు.

ఉత్తరాంధ్రలో విషాదం - వేరువేరు చోట్ల నీటిలో మునిగి ఆరుగురు వ్యక్తులు గల్లంతు

అనకాపల్లిలో పడవ ప్రమాదం - గల్లంతైన మృతదేహం కోసం గాలింపు చర్యలు

TAGGED:

FISHERMANS DIED IN NELLORE DISTRICT
చేపల వేటకెళ్లి ముగ్గురు మృతి
THREE DIE WHILE FISHING IN AP
THREE DIES AFTER BOAT CAPSIZES
3 DIES AFTER BOAT CAPSIZES NELLORE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.