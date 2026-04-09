రాష్ట్రంలో పెరిగిన ఎండలు - వడదెబ్బతో ముగ్గురు మృతి - ఈ జాగ్రత్తలు అస్సలు మరవకండి

తెలంగాణలో పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రత - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ముగ్గురు మృతి - వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
Published : April 9, 2026 at 11:34 AM IST
Updated : April 9, 2026 at 11:39 AM IST
Three Members Died with Sunstroke in Telangana : తెలంగాణలో ఎండల తీవ్రత కారణంగా వడదెబ్బకు గురై రాష్ట్రంలో వేరు వేరు జిల్లాలకు చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు చనిపోయారు. వారి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి మండలం కల్లెడ గ్రామానికి చెందిన యాసారపు యాకయ్య (55) రోజువారీ కూలీ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆ క్రమంలోనే మంగళవారం పనులకు వెళ్లగా, వడదెబ్బ తగిలి అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు స్థానికంగా చికిత్స చేయించారు. బుధవారం పరిస్థితి మరింత విషమంగా ఉండటంతో ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గంమధ్యలో మృత్యువాతపడ్డాడు.
- జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి పరిధి రామయ్యపల్లెకు చెందిన స్వామి (50) బుధవారం మధ్యాహ్నం స్థానికంగా జరిగిన గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఎండ తీవ్రతకు తట్టుకోలేక వేడుక సమీపంలో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలారు. అనంతరం ప్రాథమిక చికిత్స జరిపి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
- మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా పోచారం సమీపంలోని జోడిమెట్లలోని పెట్రోల్ బంక్ వద్ద గుర్తు తెలియని వ్యక్తి (సుమారు 45 ఏళ్లు) అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నారని స్థానికులు 108కు సమాచారం ఇచ్చారు. అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు అంబులెన్స్ సిబ్బంది వెల్లడించారు. వడదెబ్బ తగిలి ఉంటుందని తెలిపారు.
వడ దెబ్బ తగలకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- వడ దెబ్బ నివారణకు జాగ్రత్తలు పాటించాలని ప్రకృతి విపత్తుల నిర్వహణ విభాగం సూచనలు ఇస్తోంది.
- ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల మధ్య వీలైనంత వరకు ఎండ నుంచి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
- తగినంత నీళ్లు లేదా జ్యూసులు లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. శరీర ఉష్ణోగ్రత ఒక్కసారిగా 104 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ (40 డిగ్రీలకు చేరితే) వడదెబ్బ సోకినట్లుగా గుర్తించి వెంటనే హాస్పిటల్కు తరలించాలి.
- పరిశ్రమలు, సంస్థల్లో పని చేసే కార్మికులకు రొటేషన్ పద్ధతిని అమలు చేయాలి.
- పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూల్ వార్డులు ఏర్పాటు చేసి, వడ దెబ్బ బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి.
- కార్మికులు మధ్యాహ్నం గంట లేదా రెండు గంటల పాటు నీడపట్టున విశ్రాంతి తీసుకోవడం ముఖ్యం.
- వడదెబ్బ కారణంగా మృతి చెందితే ప్రభుత్వం పరిహారం అందిస్తుంది. దీనిని ఇటీవల రూ.50 వేల నుంచి రూ.4 లక్షలకు పెంచింది. మండల స్థాయిలోని రెవెన్యూ, పోలీసు, వైద్య శాఖల అధికారులతో కూడిన త్రిసభ్య కమిటీ వడదెబ్బ మరణాలను నిర్ధారిస్తుంది.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- ఎండలో తప్పనిసరిగా బయటికి వెళ్లాలంటే గొడుగు, టోపీ, తెల్లని రుమాలు ధరించండి.
- తెల్లని నూలు వస్త్రాలు ధరించడం ఉత్తమం.
- కూల్ డ్రింక్స్, మత్తు పానీయాల జోలికి వెళ్లకూడదు.
- నీరు, ఇతర ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకోవాలి.
- వడదెబ్బ సోకిన వారికి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి కోల్డ్ స్పాంజింగ్ చేయాలి. చికిత్స చేయించాలి.
''ఎండాకాలంలో అలసత్వం ప్రదర్శించడం తగదు. వడ దెబ్బ బారిన పడకుండా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వ్యవసాయ కూలీలతో పాటు వృద్ధులు, పిల్లలు, వాహనదారులు ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. ఇలాంటి వడ దెబ్బ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే మీ సమీప ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రానికి వెళ్లాలి.''- వైద్యాధికారిణి
ఎండాకాలంలో వ్యాధుల ముప్పు : ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. శరీరం పొడి బారడం, చెమటలు పట్టడం, ఎర్రగా మారడం, దురదలు, తలనొప్పి, వాంతులు, స్పృహ కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ప్రథమ చికిత్స తీసుకొని వైద్యులను సంప్రదించాలి. కొందరికి బీపీ, షుగర్ పెరగడంతో పాటు, గుండె జబ్బులు, పక్షవాతం, కడుపునొప్పి, మూత్ర పిండాల్లో సమస్యలు, చర్మ వ్యాధులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఎండలో వెళితే ఏంకాదనుకుంటున్నారా? - ఆదివారం వడదెబ్బకు నలుగురు మృతి
ఆరంభంలోనే నిప్పులు కక్కుతున్న సూర్యుడు - వడదెబ్బ బారిన పడకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి