తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో విషాదం - ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ను కారు ఢీకొనడంతో ముగ్గురు మృతి

జీడిపిక్కల ఫ్యాక్టరీ వద్ద ట్రాన్స్​ఫార్మర్​ను ఢీకొన్న కారు - ముగ్గురు మృతి చెందగా, గాయాలపాలైన ఐదుగురు - మారేడుమిల్లి ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి విహారయాత్రకు వెళ్లి వస్తుండగా చోటుచేసుకున్న ఘటన

Three People Died In Road Accident
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 10:16 PM IST

Three People Died In Road Accident In East Godavari District: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు దుర్మరణం చెందారు. గోకవరం మండలం కొత్తపల్లి శివారులో ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ దుర్ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందగా మరో ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి.

పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మలిశాల గ్రామానికి చెందిన ఎనిమిది మంది మారేడుమిల్లి ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి విహారయాత్రకు వెళ్లారు. అయితే జగ్గంపేటలోని ట్రావెల్స్‌ నుంచి కృష్ణ అనే వ్యక్తి ఇన్నోవా వాహనాన్ని సెల్ఫ్‌ సర్వీస్‌ కోసం తీసుకొచ్చారు. ఆయనతో పాటు మరో ఏడుగురు ఆ వాహనంలో మారేడుమిల్లికి వెళ్లారు.

ఆపై అక్కడ నుంచి తిరిగొస్తుండగా కొత్తపల్లి శివారు జీడిపిక్కల ఫ్యాక్టరీ వద్ద ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కొండిపూడి వివేక్‌ (19), బల్లిలా పద్మ (19), గట్ల లక్కీ (3) మృతి చెందారు. మిగిలిన వారైన కృష్ణ, కందిగట్ల నాని, రామకృష్ణ దొర, దుర్గ, నవ్యకు గాయాలయ్యాయి. దాంతో క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి మెరుగైన చికిత్సను అందిస్తున్నారు.

